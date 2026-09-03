Ligue 1 : le PSG avec Ferran Torres d’entrée face à Monaco ce vendredi ?

Le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes ce vendredi soir (21h05, 3e journée de Ligue 1). Un match qui pourrait se jouer avec Lucas Digne et Ferran Torres.

Le Paris Saint-Germain ouvrira la troisième journée de Ligue 1 ce vendredi soir à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Avec deux points en deux matches, les Rouge et Bleu auront à cœur de remporter leur premier succès de la saison en championnat pour leur première sortie devant leur public. De leur côté, les Monégasques voudront faire fructifier leur très bonne entame, eux qui comptent déjà six points au compteur.

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Et selon Le Parisien, Luis Enrique devrait lancer Ferran Torres d’entrée à la pointe de l’attaque pour sa seconde titularisation de rang en Rouge et Bleu. Ousmane Dembélé, mis au repos la semaine passée, pourrait donc, de son côté, débuter sur le banc. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué devraient épauler l’ancien barcelonais sur le front de l’attaque.



Dans cette composition exposée par Le Parisien, Vitinha, un cran plus bas, est attendu devant la défense. Il devrait être accompagné par Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Enfin, pour l’arrière-garde, Willian Pacho et Marquinhos formeraient l’axe central, tandis qu’Achraf Hakimi occuperait le couloir droit, devant Matveï Safonov. Lucas Digne pourrait, lui, enfin retrouver une place de titulaire pour la dernière rencontre à purger de Nuno Mendes.

La composition probable du PSG face à Monaco selon Le Parisien

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Ferran, Kvaratskhelia