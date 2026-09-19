Désiré Doué
Image : PSG.fr

Ligue 1 : le PSG avec Ferran Torres et Désiré Doué face à l’OM ?

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet19 septembre 2026

Le PSG et l’OM ferment la 5e journée de Ligue 1 au Vélodrome ce dimanche soir. Et Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

Le Paris Saint-Germain veut conclure sur la plus belle des manières cette première partie de saison. Juste avant la trêve internationale, les Rouge et Bleu se rendent sur la pelouse d’un Olympique de Marseille en très grande difficulté pour ce qui représente l’affiche de la cinquième journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1+).. Et si les marseillais étaient pris avec l’Europa League cette semaine, pour une défaite 4-1 à Besiktas à la clé,, Luis Enrique, lui, a pu profiter des derniers jours pour préparer cette échéance très importante. 

Le retour du duo Ferran – Dembélé ?

OM / PSG – Le Conseil d’État maintient l’interdiction de déplacement des supporters parisiens

Logiquement, seul Achraf Hakimi, victime d’une légère lésion à la cuisse droite, devrait être forfait côté Parisiens. Pour le reste, Lucho jouira d’un groupe au complet. Et pour suppléer le latéral droit marocain, le coach espagnol devrait bien faire confiance à Warren Zaïre-Emery selon Le Parisien. Matveï Safonov est attendu dans la cage, tandis que Nuno Mendes, Willian Pacho et Marquinhos devraient compléter l’arrière-garde.

Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves pourraient être alignés. Même si on n’est pas à l’abri d’une surprise à la Dro dans l’entrejeu. Enfin, devant, Désiré Doué et Ferran Torres seront titulaires selon Le Parisien. Le troisième homme de l’attaque se jouerait donc entre Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

PSG : Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno – Neves, Vitinha, Fabian – Ferran, Dembélé, Doué

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