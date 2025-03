Ligue 1 : Le PSG champion dès ce mois de mars ?

Ce mois de mars 2025 du PSG est on ne peut plus décisif. Entre le championnat et la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique peuvent faire carton plein dans les prochaines semaines.

Ce mardi 11 mars, le PSG se déplace sur la pelouse d’Anfield pour y affronter Liverpool en huitième de finale retour de C1. L’opportunité, avec un but de retard, de filer vers les quarts de finale de Ligue des Champions. Dans la foulée, ce dimanche 16 mars, Ousmane Dembélé enchaîne avec un match de championnat on ne peut plus important. En effet, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes pour le 109e Classique de l’histoire. En cas de victoire, les Parisiens porteraient leur bilan face à leur rival du sud de la France à 53 victoires, 21 matchs nuls, et 38 défaites. Mais ce n’est pas tout ! Si les hommes de Luis Enrique empochent les trois points ce dimanche face à l’OM c’est un pas de plus vers le … 13e titre de champion de France de l’histoire du PSG qui sera fait.

Après la trêve internationale qui arrive dans les prochains jours, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade de Reims le samedi 29 mars à 17h pour le compte de la 27e journée. En cas de défaite des Phocéens, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne juste après (19h sur DAZN). En comparaison avec la saison passée, le hommes de Luis Enrique avaient validé leur titre en Ligue 1 à la 31e journée.