Victorieux largement de l’OL ce dimanche (4-1), le PSG pourrait être champion de France ce mercredi sur la pelouse du FC Lorient.

Le PSG a fait vivre une semaine de rêve à ses supporters. En l’espace de cinq jours, les joueurs de Luis Enrique ont infligé deux fois le score de 4-1 au FC Barcelone en Ligue des champions et à l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un succès important face aux Gones qui rapproche encore un peu plus le leader du championnat du titre de champion de France, qui compte 11 points d’avance en tête du classement. Et cela pourrait arriver dès ce mercredi sur la pelouse du FC Lorient (19h sur Prime Video), en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Le PSG surveillera le résultat de l’AS Monaco

Pour cela, le club de la capitale devra tout d’abord s’imposer face à des Merlus relégables. Mais, ce ne sera pas le seul critère à remplir pour soulever ce 12e titre de champion de France de l’histoire du club. En effet, les Parisiens devront attendre le résultat du match AS Monaco / LOSC (mercredi à 21h sur Prime Video). Les Rouge & Bleu devront espérer que l’ASM, nouveau dauphin du PSG, ne batte pas les Dogues. Dans ce cas là, les joueurs de Luis Enrique possèderaient plus de douze points d’avance à quatre journée de la fin et ne pourront plus être rejoints. « Et malgré une différence de buts ultra-favorable (+44 vs +17 pour Monaco), un match nul du PSG à Lorient ne sera pas suffisant pour officialiser le titre mercredi, même en cas de défaite de l’AS Monaco contre le LOSC. Puisque les deux clubs ne seraient alors séparés que de 12 points, soit le total de points restant à prendre d’ici la fin de la saison », explique la Ligue sur son site internet.

Dans cette 30e journée de Ligue 1, le Stade Brestois a perdu son statut de dauphin, après sa défaite face à l’AS Monaco (0-2), la deuxième d’affilée pour les hommes d’Eric Roy. Prochain adversaire du PSG, le FC Lorient a été sèchement battu par l’OGC Nice (3-0), tout comme le FC Nantes contre le Stade Rennais (0-3). De leur côté, le LOSC et le RC Lens se sont imposés sur la plus petite des marges, respectivement face au RC Strasbourg (1-0) et le Clermont Foot (1-0). Enfin, l’Olympique de Marseille était proche de la défaite face au TFC avant d’égaliser dans les ultimes secondes du match (2-2). Dans un match pour le maintien, Le Havre s’est incliné face au FC Metz (1-0).

Les résultats de la 30e journée de Ligue 1

OGC Nice / FC Lorient (3-0)

FC Nantes / Stade Rennais (0-3)

RC Lens / Clermont Foot (1-0)

Le Havre / FC Metz (0-1)

LOSC / RC Strasbourg (1-0)

Stade de Reims / Montpellier HSC (1-2)

Stade Brestois / AS Monaco (0-2)

Toulouse FC / Olympique de Marseille (2-2)

Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (4-1)

Le classement de Ligue 1