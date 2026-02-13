Ligue 1 – Le PSG chute à Rennes et ne prépare pas au mieux son barrage de Ligue des champions

Ce vendredi soir, le PSG affrontait le Stade Rennais au Roazhon Park avec pour ambition de conforter sa place de leader. Une mission manquée par les Rouge & Bleu, battus 3-1 au Roazhon Park.

Après la claque historique infligée à l’Olympique de Marseille (5-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader à l’issue du week-end et de préparer au mieux son barrage aller de Ligue des champions. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient s’imposer face au Stade Rennais, au Roazhon Park. Et Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive avec les titularisations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé.

Le résumé du match

Dans un premier acte ouvert et agréable, le Stade Rennais n’a pas hésité à jouer haut pour gêner les Parisiens. Les Bretons ont ainsi obtenu la première occasion du match. Après une récupération rapide, Esteban Lepaul a vu son tir de loin toucher le poteau de Matvey Safonov (5e). Mais le PSG a rapidement réagi. Sur une transition rapide, Ousmane Dembélé a parfaitement servi Désiré Doué dans la profondeur, mais le Golden Boy 2025 a manqué son duel face à Brice Samba (12e). Par la suite, l’équipe de Luis Enrique a pris le contrôle du ballon avec notamment un gros temps fort, mais les nombreux centres parisiens n’ont pas trouvé preneur. Finalement, contre le cours du jeu, Rennes a ouvert le score. Trouvé en profondeur, Musa Al-Taamari a fait face à Willian Pacho avant de placer parfaitement son tir enroulé du pied gauche dans le but de Matvey Safonov (1-0, 34e). Un coup dur pour les Parisiens, qui ont regagné les vestiaires avec ce score à remonter (1-0).

Dès le début de la seconde période, le PSG a failli être puni. Après une glissade d’Illia Zabarnyi, Arnau Nordin s’est présenté face à Matvey Safonov mais n’a pas cadré sa tentative, bien gêné par le retour express de Willian Pacho. Face à la fatigue adverse, les Parisiens sont parvenus à se procurer des situations de but mais Ousmane Dembélé n’a pas converti l’excellent centre de Désiré Doué (50e), puis le numéro 14 parisien a complètement dévissé sa reprise de volée sur une passe de Khvicha Kvaratskhelia (54e). Pour faire craquer la défense adverse, Luis Enrique a décidé de lancer Bradley Barcola et Lee Kang-In (60e). En l’espace d’une minute, le match s’est emballé. Sur corner, Esteban Lepaul a pris le meilleur sur Warren Zaïre-Emery pour marquer de la tête et faire exulter le Roazhon Park (2-0, 70e). Mais pas le temps pour le PSG de trop cogiter, avec la réduction du score rapide d’Ousmane Dembélé (2-1, 71e). Puis l’équipe de Luis Enrique a eu trois grosses occasions pour égaliser par Gonçalo Ramos, à deux reprises, puis Bradley Barcola, avec Brice Samba s’est montré décisif. Et, à force de ne pas concrétiser ses occasions, le PSG a été une nouvelle fois puni. Sur un contre, Breel Embolo a parfaitement coupé la trajectoire d’un centre de Ludovic Blas (3-1, 81e). Sonnés, les champions de France n’ont pas réussi à réagir et concèdent donc une défaite à Rennes (3-1). Avec ce revers, le PSG peut perdre son fauteuil de leader, en cas de succès du RC Lens, samedi face au Paris FC. Pas la meilleure des manières de préparer son barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade Rennais. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Zabarnyi vigilant dans la surface pour dégager le danger après un centre d’Al Tamari.

5′ La première occasion du match est pour le Stade Rennais. Après une récupération rapide, Lepaul est trouvé entre les lignes. De loin, l’attaquant rennais arme une frappe puissante qui touche le poteau de Safonov.

8′ Les Rennais gênent les Parisiens avec un bloc haut.

10′ En position de numéro 10, Nuno Mendes percute balle au pied mais l’action se termine par une mésentente avec Kvaratskhelia.

12′ La première occasion manquée pour le PSG ! Sur une transition rapide, Dembélé profite d’une intervention manquée d’un Rennais pour servir rapidement Doué. Face à Samba, le numéro 14 parisien tente un piqué mais le portier français capte le ballon.

15′ Les Parisiens parviennent à poser le pied sur le ballon.

16′ Sur un long ballon, Zabarnyi se fait prendre de vitesse par Merlin, mais l’Ukrainien revient bien pour gêner le latéral gauche et obtenir la touche.

22′ Le PSG commence à prendre le contrôle du match mais manque encore de justesse dans la dernière passe.

23′ Après un beau travail de conservation face au bloc haut rennais, Kvaratskhelia sert magnifique Doué à droite d’une longue transversale, mais le Golden Boy se montre trop gourmand et se fait contrer.

24′ Le centre dangereux de Kvaratskhelia n’est pas repris par les trois Parisiens dans la surface. Ça pousse.

25′ Le gros temps fort du PSG. Un nouveau centre dangereux d’Hakimi, dégagé avec difficulté par la défense rennaise.

29′ Le centre de Dembélé capté par Samba.

32′ Safonov se jette pour détourner un tir dévié de Merlin.

32′ Sur l’action qui suit, le PSG part en contre. Le tir de Dembélé est repoussé par Samba puis Doué et Kvaratskhelia se gênent pour reprendre le ballon.

33′ Excellent retour de Nuno Mendes pour stopper Al Tamari.

34′ BUT DE RENNES (1-0). Sur une nouvelle action en profondeur, Al Tamari est en un contre un avec Pacho. Et d’une frappe placée du gauche, l’attaquant rennais ouvre le score.

39′ Quelle action à trois merveilleuse entre Kvaratskhelia, Nuno Mendes et João Neves. Mais le milieu portugais n’arrive pas à bien reprendre le ballon au premier poteau.

43′ Les Parisiens ne se montrent plus dangereux depuis l’ouverture du score.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Roazhon Park. Le Stade Rennais mène au score grâce à Al Tamari (1-0). Les Parisiens ont eu le ballon mais peinent à se procurer des occasions franches.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

46′ Le PSG a failli être puni d’entrée de seconde période. Après une glissade de Zabarnyi, Nordin récupère le ballon et se présente face à Safonov, mais avec le bon retour de Pacho, l’attaquant rennais ne cadre pas son tir. Quelle erreur technique de l’Ukrainien.

50′ Après avoir fait la différence dans le couloir droit, Doué réalise un centre parfait à ras-de-terre pour Dembélé, mais le numéro 10 parisien manque sa reprise dans la surface.

55′ Sur un centre de Kvaratskhelia, Dembélé est cherché au second poteau mais Merlin dévie le ballon en corner. Le corner tiré à deux ne donnera rien.

57′ Le manqué de Doué ! Lancé en profondeur par Hakimi, Zaïre-Emery progresse balle au pied et trouve Kvaratskhelia au second poteau, qui est trop juste pour reprendre en première intention. Le Géorgien réussit finalement à trouver Doué dans la surface mais le Français dévisse complètement sa reprise de volée.

60′ Zabarnyi remporte son duel aérien face à Lepaul. Le corner rennais est repoussé par Vitinha.

60′ Double changement pour le PSG. Doué et Kvaratskhelia cèdent leur place à Barcola et Lee.

65′ Le PSG enchaîne les situations et pousse. Sur un centre vicieux de Dembélé, Zaïre-Emery manque son contrôle au second poteau, quel dommage.

70′ BUT DE RENNES (2-0). Sur un corner, Lepaul catapulte le ballon de la tête dans le but de Safonov.

71′ Changement pour le PSG. João Neves cède sa place à Dro Fernandez .

. 71′ BUTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (2-1). Quelques secondes après le but rennais, le Ballon d’Or marque de la tête après un centre dévié d’Hakimi.

73′ Trouvé dans la surface après un bon échange avec Dro Fernandez, Lee tombe dans la surface mais pas de penalty.

74′ Dernier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à G.Ramos.

77′ Quelle accélération de Nuno Mendes mais son tir est contré par la défense.

77′ LE DOUBLE ARRET DE SAMBA FACE À RAMOS. Trouvé dans la surface, le Portugais bute une première fois sur le portier français, qui se relève vite pour contrer à nouveau l’attaquant parisien.

78′ Nouvelle occasion pour le PSG. Après une grosse accéléraient de Barcola pour éliminer trois joueur, le Français voit son tir être contré en corner. Sur le corner, Samba obtient une faute.

80′ La frappe de Cissé passe juste au-dessus. Ça va d’un but à l’autre.

81′ TROISIEME BUT RENNAIS (3-1). Sur un contre après une perte de balle de Lee, Cissé sert Blas à gauche. Le centre de l’attaquant trouve Embolo, qui se jette pour couper la trajectoire.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Barcola bute sur Samba, après une grosse accélération et un échange avec G.Ramos.

90’+3 Sur le corner qui suit, la tête de G.Ramos passe au-dessus du but de Samba.

90’+5 La frappe de Lee repoussée par Samba.

90’+5 C’est terminé, le PSG chute à Rennes (3-1) et regrettera ses nombreuses occasions manquées. Les Parisiens peuvent perdre leur place de leader à l’issue du week-end et ne préparent pas au mieux leur barrage de Ligue des champions.

Feuille de match Stade Rennais / Paris Saint-Germain

22e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR :Wilfried Bien et Yann Flament – Buts : Al Tamari (34e), Lepaul (70e), Dembélé (71e), Embole (81e)

Le XI de Rennes : Samba – Nadiga, Rouault, Brassier, Merlin – M.Camara, Rongier (c), Nordin (Blas, 65e) – Szymanski (Cissé, 74e), Lepaul (Embolo, 74e), Al Tamari (Quiñonez, 90’+1) Remplaçants : Silistrie, Seidu, Ake, Cissé (74e), Blas (65e), Do Marcolino, Embolo (74e), Quiñonez (90’+1), Mukiele

: Samba – Nadiga, Rouault, Brassier, Merlin – M.Camara, Rongier (c), Nordin (Blas, 65e) – Szymanski (Cissé, 74e), Lepaul (Embolo, 74e), Al Tamari (Quiñonez, 90’+1) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (Dro Fernandez, 71e) – Doué (Lee, 60e), Dembélé (G.Ramos, 74e), Kvaratskhelia (Barcola, 60e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Lee (60e), Dro Fernandez (71e), G.Ramos (74e), Barcola (60e), Mbaye

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (Dro Fernandez, 71e) – Doué (Lee, 60e), Dembélé (G.Ramos, 74e), Kvaratskhelia (Barcola, 60e)