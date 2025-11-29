Ligue 1 – Le PSG chute sur la pelouse de l’AS Monaco, sa place de leader en danger

Sans génie et à la peine physiquement, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) et peut perdre sa place de leader à l’issue du week-end.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le PSG devait s’imposer pour être assuré de terminer leader du championnat à l’issue du week-end. Et après sa victoire face à Tottenham (5-3) en Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive pour cette affiche de Ligue 1. Ainsi, la charnière Marquinhos- Willian Pacho était alignée tout comme le trio de l’entrejeu, João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz.

Le résumé du match

Sur un petit rythme dans cette première période, le PSG a bien été gêné par le contre-pressing de l’AS Monaco. Et pourtant, l’ASM aurait pu (dû) rapidement être réduite à dix. Sur un pressing sur Lucas Chevalier, Lamine Camara a réalisé un gros tacle en retard sur la cheville du portier parisien. Mais le milieu monégasque n’a récolté qu’un simple carton jaune (12e) sur cette action. La première occasion parisienne est venue de Vitinha. Trouvé à l’entrée de la surface après un corner joué à deux, le milieu portugais a vu son tir être capté par Lukáš Hrádecký (26e). Dans la foulée, c’était au tour de Lucas Chevalier de briller avec un arrêt exceptionnel sur sa ligne suite à une belle reprise de volée de Takumi Minamino. Si les Rouge & Bleu sont parvenus à obtenir une double occasion par Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In (35e), l’ASM a multiplié les offensives en fin de première période. Seul au second poteau sur un coup de pied arrêté, Mohammed Salisu a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (34e) puis a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu (40e). Juste avant la pause, Lucas Hernandez a aussi réalisé un gros sauvetage devant Folarin Balogun (45e+1). Bien gêné par l’AS Monaco, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, les Parisiens se sont procuré deux belles occasions. Après une excellente action collective, débutée par une sortie de balle de Lucas Chevalier, Khvicha Kvaratskhelia, en bout de course, n’a pas su tromper Lukáš Hrádecký (54e). Sur le corner, la tête de Senny Mayulu a frôlé le poteau de l’ASM (55e). En manque d’idées, le PSG a fini par craquer logiquement. Sur une passe d’Aleksandr Golovin à l’entrée de la surface, Takumi Minamino a parfaitement croisé son tir pour tromper la défense parisienne et Lucas Chevalier (1-0, 68e). Et malgré une exclusion de Thilo Kehrer en fin de rencontre (80e), les joueurs de Luis Enrique n’ont pas su mettre le rythme suffisant pour arracher l’égalisation. Assez logiquement, le PSG chute sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) et peut perdre sa place de leader à l’issue de cette 14e journée de Ligue 1, selon les résultats de l’OM et du RC Lens.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première belle ouverture de Lee vers Kvaratskhelia, mais Vanderson a bien suivi le Géorgien pour dégager le danger.

4′ La première intervention pour Chevalier. Sur un long corner monégasque, Salisu remise du plat du pied plein axe, mais le portier français reste vigilant et capte le ballon en deux temps.

10′ Début de match assez équilibré entre les deux équipes. Les Monégasques tentent de gêner les Parisiens avec un contre-pressing.

12′ Gros tacle de Camara sur la cheville Chevalier. Carton jaune pour le Monégasque. À voir si le VAR peut intervenir pour un potentiel carton rouge.

14′ Lamine Camara s’en sort très bien avec un simple carton jaune…

20′ Sur une remise en une touche de Kvaratskhelia, F.Ruiz, qui s’est bien projeté, ne cadre pas sa reprise de volée.

20′ Ça manque de profondeur dans le jeu parisien.

22′ La frappe lointaine de Golovin est captée sans problème par Chevalier.

25′ Trouvé à gauche, Kvaratskhelia entre à l’intérieur et se met sur son pied droit. Son tir est dévié en corner.

26′ Sur le corner tiré à deux, le PSG enchaîne les passes pour permettre à Vitinha de se mettre en position de tir à l’entrée de la surface. La frappe du Portugais est stoppée par Hradecky.

28′ QUEL ARRET DE CHEVALIER. Sur un centre de Balogun, Minamino arme une belle reprise de volée mais le portier du PSG réalise un excellent arrêt sur sa ligne.

32′ Trouvé à droite par F.Ruiz, Lee élimine Teze mais son tir n’est pas cadré.

33′ Carton jaune pour Vitinha après une main.

34′ Trouvé sur corner, Salisu, seul au second poteau, arme une tête et trouve le poteau de Chevalier. Le défenseur monégasque était bien seul…

35′ La double occasion pour le PSG !!! Après une excellente sortie de balle de Vitinha, l’action se poursuit et Kvaratskhelia est trouvé à gauche. Le Géorgien enroule du pied droit mais Hradecky détourne le ballon. Sur l’action suivante, Lee Kang-In tire à côté.

40′ But refusé de Salisu pour hors-jeu. Si le défenseur de Monaco n’est pas pas en position illicite, son coéquipier Camara, hors-jeu, fait action de jeu.

41′ Attention aux Parisiens, les actions offensives de Monaco se multiplient.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Quel sauvetage de L.Hernandez devant Balogun, parfaitement trouvé par Akliouche par dessus la défense parisienne. Le défenseur français s’est fait mal à la cheville et retrouve le terrain en boitant.

45’+3 C’est la pause à Louis II avec ce score nul et vierge (0-0). Bien gêné par Monaco, le PSG n’a pas réussi à mettre son jeu en place. Il faudra faire mieux pour espérer revenir avec les trois points de ce déplacement.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

52′ Les Parisiens n’arrivent toujours pas à mettre du rythme dans cette rencontre.

53′ Décalé par Zaïre-Emery, Vitinha arme un tir à l’entrée de la surface, mais la défense de l’ASM repousse.

54′ Après une excellente sortie de balle qui a débuté avec Chevalier, Mayulu sert à gauche Kvaratskhelia dont le tir en bout de course est détourné par le portier monégasque. Les Parisiens ont su mettre du rythme sur cette action.

55′ Nouvelle action pour le PSG. Sur un corner tiré à deux, Lee trouve Mayulu de la tête, mais ça frôle le poteau.

58′ Excellent retour défensif de Mayulu devant Vanderson.

64′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Ndjantou prennent la place de Lee et Mayulu.

68′ But de l’ASM par Minamino (1-0). Servi en profondeur à gauche, Golovin trouve Minamino à l’entrée de la surface. Le tir croisé du Japonais trompe Chevalier. Monaco prend logiquement l’avantage dans cette rencontre.

72′ Trouvé dans la surface sur un long ballon, Ndjantou remise parfaitement sur L.Hernandez. La reprise du Français s’envole largement au-dessus du but.

74′ Après un excellent appel dans la profondeur de J.Neves, le Portugais sert F.Ruiz mais la frappe de l’Espagnol n’est pas cadrée.

75′ Excellent retour défensif de Salisu face à Kvaratskhelia.

76′ Nouveau changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Mbaye.

78′ Excellent coup-franc obtenu par Mbaye devant la surface, après une charge dans le dos de Kehrer.

80′ CARTON ROUGE POUR KEHRER. Après intervention du VAR, l’ancien Parisien est logiquement exclu après sa faute comme dernier défenseur.

82′ Le coup franc de J.Neves n’est pas cadré.

83′ Dernier changement pour le PSG. F.Ruiz cède sa place à G.Ramos.

84′ Les Parisiens doivent désormais pousser pour égaliser.

85′ Trouvé magnifiquement en profondeur sur une passe cachée de Dembélé, Ndjantou glisse au moment de tirer.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+2 Le centre de Dembélé est capté par Hradecky.

90’+3 La volée de Vitinha est captée par Hradecky.

90’+7 Sur le dernier corner du match, Dembélé trouve la tête de J.Neves mais ce n’est pas cadrée.

90’+7 C’est terminé. Le PSG s’incline logiquement sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Sans idée et en manque de rythme, les Parisiens peuvent perdre leur place de leader selon les résultats de l’OM et du RC Lens.

Feuille de match d’AS Monaco / Paris Saint-Germain

Quatorzième journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 17 heures – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 et Ligue 1 + – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Jérémie Pignard et Gaël Angoula – But : Minamino (68e) Cartons : Camara (12e), Vitinha (33e), Kehrer (80e, rouge), Diatta (88e), Teze (90e+5).

Le XI de Monaco : Hradecky – Vanderson (Diatta, 64e), Kehrer (c), Salisu, C.Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino (Pogba, 85e), Golovin (Fati, 72e) – Balogun (Biereth, 85e) Remplaçants : Köhn, Pogba (85e), Biereth (85e), Muzambo, Ilenikhena, Ouattara, Diatta (64e), Coulibaly, Fati (72e)

: Hradecky – Vanderson (Diatta, 64e), Kehrer (c), Salisu, C.Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino (Pogba, 85e), Golovin (Fati, 72e) – Balogun (Biereth, 85e) Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (G.Ramos, 83e) – Lee (Ndjantou, 64e), Mayulu (Dembélé, 64e), Kvaratskhelia (Mbaye, 76e) Remplaçants : Safonov, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos (83e), Dembélé (64e), Barcola, Boly, Ndjantou (64e), Mbaye (76e)

: Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (G.Ramos, 83e) – Lee (Ndjantou, 64e), Mayulu (Dembélé, 64e), Kvaratskhelia (Mbaye, 76e)