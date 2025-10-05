Ligue 1 – Le PSG concède le nul à Lille mais retrouve son fauteuil de leader

En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, le PSG affronte le LOSC au Stade Pierre Mauroy avec pour ambition de reprendre son fauteuil de Ligue 1.

Après sa victoire au caractère face au FC Barcelone (1-2) en Ligue des champions, le PSG compte bien poursuivre sur sa bonne lancée juste avant la trêve internationale. En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu affrontent le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – avec pour ambition de reprendre sa place de leader. Sans plusieurs joueurs cadres (Marquinhos, João Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé), Luis Enrique a décidé de largement remanier son équipe avec trois Titis au coup d’envoi : Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et la première titularisation de Quentin Njandtou.

Le résumé du match

Avec cette équipe complètement remaniée au coup d’envoi, le PSG a manqué logiquement d’automatismes face à des Dogues qui ont tenté de faire mal par des attaques rapides. Profitant de quelques erreurs de relance, les Lillois n’ont pas réussi à se montrer efficace dans le dernier, bien gêné par un Willian Pacho et Lucas Hernandez vigilants en défense (23e, 32e). En face, l’équipe de Luis Enrique est parvenue à se procurer quelques situations dans ce premier grâce à un Senny Mayulu remuant sur la pelouse. Si Gonçalo Ramos a été introuvable et qu’Ibrahim Mbaye a affiche un gros déchet technique, de son côté, Bradley Barcola continue de se montrer inefficace dans la finition à l’image de sa course de 50 mètres en contre-attaque conclue par un tir complètement manqué (43e). Dans une première période sans grand frisson au Stade Pierre-Mauroy, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, le PSG a continué à afficher un déchet technique affolant à l’image de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye qui ont gâché dans le dernier geste. Pour débloquer la rencontre, Luis Enrique a décidé de lancer ses cadres avec les entrées en jeu de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi (59e). Et le coaching de l’entraîneur a rapidement été gagnant. Sur coup-franc, Nuno Mendes a parfaitement trompé le portier Özer (0-1, 66e). Avec ces changements, les champions de France ont pris le contrôle du match et aurait même pu aggraver la marque mais la frappe puissante de Lee Kang-In a été détournée par Özer (80e). Peu dangereux jusque-là, le LOSC est parvenu à arracher l’égalisation grâce à un ancien Parisien. D’une frappe sèche, Ethan Mbappé a surpris un Lucas Chevalier masqué (1-1, 85e). Un match nul qui permet au PSG de retrouver sa place de leader, avec un point d’avance sur l’OM, juste avant la trêve internationale.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Le LOSC percute en ce début de match et L.Hernandez dégage en touche un centre dangereux.

6′ L’équipe de Génésio parvient à gêner les relances parisiennes.

10′ Le PSG arrive enfin à poser le pied sur le ballon, mais ça manque de percussion vers l’avant avec pas mal de déchets techniques dans le dernier geste.

13′ Première situation offensive pour le PSG. Trouvé à gauche, le centre de Mayulu est trop puissant et ne trouve pas preneur.

14′ Trouvé en profondeur par Lee, Barcola prend de vitesse Meunier grâce à sa prise de balle puis se fait contrer par un excellent tacle de Ngoy. Le corner qui suit ne donnera rien.

15′ Pas mal de déchets techniques du côté du PSG dans ce premier quart d’heure.

22′ Sur une accélération, Fernandez-Pardo prend de vitesse Beraldo puis centre vers Giroud, mais Pacho est vigilant et dégage en touche.

23′ Après une perte de balle de Lee dans la surface, Haraldsson arme une frappe mais L.Hernandez se jette bien pour gêner l’attaquant lillois.

26′ Mayulu reste le joueur parisien le plus remuant sur le terrain mais le manque d’automatismes avec les autres joueurs se ressent.

27′ Seulement 4 ballons touchés par Ramos depuis le début du match. Le Portugais n’arrive pas à être trouvé par ses partenaires.

30′ Profitant d’un mauvais contrôle de Ndjantou dans la surface, L.Hernandez a failli en profiter mais son tir a été détourné en corner par Bouaddi. Le corner tiré à deux ne donnera rien.

32′ Meunier proche de faire mal à son ancienne équipe. Après une relance manquée de Beraldo, le LOSC se procure une situation dangereuse. Trouvé au second poteau, le Belge voit son tir être dévié en corner par un L.Hernandez vigilant. Le corner lillois est repoussé par le défense parisienne.

36′ Excellent retour de Zaïre-Emery face à une contre-attaque menée par Fernandez-Pardo, qui a très mal joué le coup.

38′ Après une très belle action construite des Parisiens, Mayulu sert Mbaye sur le côté droit. Le centre du Titi trouve Barcola qui ne cadre pas. Une faute avait de tout façon été sifflée en faveur des Dogues.

43′ Après tir contré de Bentaleb, le PSG part en contre-attaque avec Barcola qui fait une course de 50 mètres. Mais le Français manque sa conduite de balle et au bout de l’effort son tir n’est pas cadré.

45′ Carton jaune pour L.Hernandez après une semelle sur Haraldsson.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à Lille avec ce score nul et vierge (0-0). Avec une équipe complètement remaniée, le PSG manque de repères et se procure peu d’occasions. En face, le LOSC tente de faire mal par des attaques rapides mais sans réel danger pour l’arrière-garde parisienne.

46′ La seconde période débute avec les 22 mêmes acteurs sur la pelouse.

46′ Tentative de retournée acrobatique de Giroud mais le Français effleure seulement le ballon.

47′ Sur une attaque rapide menée par Barcola, le ballon en retrait du Français trouve Mbaye, dont la remise pour Mayulu est complètement manquée.

48′ La frappe lointaine de Lee trouve les gants d’Özer.

52′ Après une récupération haute des Parisiens, Barcola manque sa remise vers Ramos. Beaucoup de déchets techniques du côté des Rouge & Bleu.

56′ Bonne couverture défensive de Zaïre-Emery devant Boauddi et Fernandez-Pardo.

56′ Sur le contre qui suit mené par Mbaye, Barcola est trouvé à gauche et son tir enroulé est détourné par le gardien Özer.

57′ Belle défense de Pacho face à Fernandez-Pardo, qui avait une nouvelle fois éliminé trop facilement Beraldo.

59′ Triple changement pour le PSG. Mayulu, Barcola et Mbaye cèdent leur place à Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes.

60′ Avec ces changements, Zaïre-Emery retrouve sa place dans l’entrejeu tandis que Nuno Mendes évoluera sur l’aile gauche de l’attaque. De son côté, Hakimi récupère le brassard de capitaine.

66′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET QUEL BUT DE NUNO MENDES. Sur coup-franc, le Portugais enroule parfaitement le ballon qui retombe rapidement dans le but d’Özer, surpris par la trajectoire du ballon.

68′ Nouveau changement pour le PSG. Luis Enrique ne prend pas de risque avec L.Hernandez, déjà sanctionné d’un carton jaune, et le remplace par Zabarnyi.

75′ Après avoir fait la différence face à Zabarnyi, Fernandez-Pardo croise trop son tir.

80′ Après une récupération de Njandtou dans le rond central, le Titi sert Lee dans l’axe. D’une frappe puissante, le Sud-Coréen voit son tir être détourné en corner par Özer, auteur d’une très belle parade.

81′ Sur le corner qui suit, Ramos est trouvé de la tête mais ne cadre pas.

83′ Trouvé par une passe lumineuse de Nuno Mendes, Hakimi, au second poteau, ne cadre pas. Mais quelle passe de l’international portugais.

84′ Quelle défense de Pacho face à E.Mbappé. L’Equatorien affiche une grosse solidité.

85′ EGALISATION DU LOSC PAR L’ANCIEN PARISIEN ETHAN MBAPPE (1-1). Sur une perte de balle de Lee dans l’entrejeu, l’action se poursuit jusqu’au côté droit. D’une frappe sèche, l’ancien Parisien trompe Chevalier, surpris par le tir passé entre les jambes de Beraldo.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé, le LOSC et le PSG se quittent sur un match nul (1-1). Après l’ouverture du score de Nuno Mendes, Lille a égalisé en fin de rencontre par l’ancien Parisien Ethan Mbappé. Les Parisiens retrouvent le fauteuil de leader, avec un point d’avance sur l’OM.

Feuille de match Lille / PSG

Septième journée de Ligue 1 – Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 +– Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Cyril Gringore et Julien Schmitt – Buts : Nuno Mendes (66e), E.Mbappé (85e) Carton : L.Hernandez (45e), André (88e).

Le XI du LOSC : Özer – Meunier (T.Santos, 76e), Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, Bentaleb, André (c) – Haraldsson, Giroud (Igamane, 76e), Fernandez-Pardo (E.Mbappé, 81e) Remplaçants : Bodart, Mbemba, Santos (76e), Mukaku, Raghouber, Correia, E.Mbappé (81e), Igamane (76e), Sahraoui

: Özer – Meunier (T.Santos, 76e), Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, Bentaleb, André (c) – Haraldsson, Giroud (Igamane, 76e), Fernandez-Pardo (E.Mbappé, 81e) Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez (Zabarnyi, 68e) – Mayulu (Vitinha, 59e), Lee, Ndjantou – Mbaye (Hakimi, 59e), G.Ramos, Barcola (Nuno Mendes, 59e) Remplaçants : Safonov, Marin, Hakimi (59e), Zabarnyi (68e), Nuno Mendes,(59e), Vitinha (59e), Jangeal

: Chevalier – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez (Zabarnyi, 68e) – Mayulu (Vitinha, 59e), Lee, Ndjantou – Mbaye (Hakimi, 59e), G.Ramos, Barcola (Nuno Mendes, 59e)