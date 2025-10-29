Ligue 1 – Le PSG concède le nul à Lorient (1-1) et perd sur blessure Doué

En manque d’idées, le PSG a concédé un triste match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1) en Ligue 1 et a perdu sur blessure Désiré Doué. Une mauvaise soirée pour les Rouge & Bleu.

Après une première place au classement récupérée la semaine passée suite à la défaite de l’Olympique de Marseille sur le terrain du RC Lens, c’est au Stade du Moustoir que les hommes de Luis Enrique devaient confirmer leur prise de pouvoir en cette fin de mois d’octobre. Le PSG récupérait Joao Neves, qui débutait sur le banc. Seules absences à noter, Fabian Ruiz en phase de reprise, Achraf Hakimi laissé au repos et Kang-In Lee malade. Cette rencontre a permis à Marquinhos et Ousmane Dembélé de connaître leur première titularisation depuis leur retour de blessure.

Le résumé du match

Avec cette équipe remaniée, le PSG a buté pendant toute la première période sur le bloc très bas du FC Lorient. En manque d’imagination, les joueurs de Luis Enrique ne se sont pas procurés d’occasions franches dans ce premier acte. Le seul frisson est venu d’une frappe lointaine de Nuno Mendes, captée en deux temps par Yvon Mvogo (37e). Ibrahim Mbaye a également tenté de loin mais sans danger pour le portier adverse (43e). En face, les Merlus ont eu quelques situations grâce à des attaques rapides mais la défense parisienne s’est montrée vigilante (12e, 17e, 32e). Une première période très pauvre en occasions.

Dès le retour des vestiaires, Luis Enrique a décidé de faire entrer ses deux Portugais, Vitinha et João Neves. Et rapidement, les Rouge & Bleu ont trouvé la faille dans ce second acte. Sur un centre de Désiré Doué, Nuno Mendes a trompé en deux temps Yvon Mvogo (0-1, 49e). Mais la joie a été de courte durée pour les champions de France. Sur un centre repoussé par Lucas Chevalier, Igor Silva, seul à l’entrée de la surface, a égalisé d’une frappe pure (1-1, 51e). Tout était à refaire pour le PSG. Vitinha a tenté de redonner l’avantage d’une reprise de volée mais le portier des Merlus est resté vigilant (58e). À l’heure de jeu, le PSG a reçu une très mauvaise nouvelle. Sur un centre, Désiré Doué s’est gravement blessé derrière la cuisse et a dû sortir sur civière (61e). Par la suite, les Parisiens ont eu du mal à se procurer des occasions franches malgré les entrées de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Le Français a vu son tir à bout être détourné par un bel arrêt réflexe d’Yvon Mvogo (71e). De son côté, le Géorgien a tenté de trouver la faille en fin de rencontre mais sans réussite (88e, 89e). En manque d’idées et de génie, le PSG concède ce triste match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1) et semble avoir perdu jusqu’à la fin de l’année Désiré Doué, sorti sur civière. Une mauvaise soirée pour les champions de France.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ C’est Illia Zabarnyi qui débute au poste de latéral droit en phase défensive.

5′ Première situation pour le PSG. Dans la surface, Dembélé profite d’un mauvais renvoi de la défense des Merlus pour obtenir un corner. Celui-ci ne donnera rien.

7′ Sans surprise, le FC Lorient est en bloc bas. Le PSG fait tourner le ballon en ce début de match.

12′ Excellent retour défensif de Beraldo pour tacler Bamba, lancé dans la profondeur.

13′ Totale domination du PSG en ce début de match avec 86% de possession de balle.

17′ Première frayeur dans la surface parisienne. Lancé dans la profondeur, Cadiou centre au second poteau mais Nuno Mendes est vigilant et intercepte le ballon.

19′ Sur une perte de balle, Lorient part rapidement en contre mais Karim ne cadre pas son tir.

23′ Coup-franc intéressant obtenu par Mayulu à l’entrée de la surface. Le tir de Nuno Mendes trouve le mur lorientais.

25′ Domination stérile des Parisiens qui ne se sont toujours pas procurés d’occasions franches.

30′ Combinaison dans les petits espaces entre Zaïre-Emery, Doué et Nuno Mendes mais le Portugais bute ensuite sur la défense basse de Lorient.

32′ Marquinhos détourne un nouveau centre dangereux de Kouassi.

33′ La frappe de Mvuka est captée par Chevalier. Les Merlus sont dans une bonne période depuis quelques minutes.

37′ La frappe lointaine du pied droit de Nuno Mendes est détournée par Mvogo. Au départ de l’action, Zaïre-Emery avait fait parler sa puissance pour gratter un ballon dans les pieds de Cadiou.

43′ Décalé par Dembélé sur le côté gauche, le tir enroulé de Mbaye est capté par Mvogo.

44′ Après avoir éliminé Yongwa d’un beau crochet, Ndjantou voit son centre être contré dans le petit filet adverse. Le corner ne donnera rien.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Moustoir avec ce score nul et vierge (0-0). Domination stérile du PSG face au bloc-bas du FC Lorient. Les Parisiens n’arrivent pas à trouver la faille.

46′ La seconde période débute. Le PSG devra faire bien plus pour faire sauter le verrou du FC Lorient.

46′ Double changement pour le PSG. Vitinha et J.Neves prennent la place de Ndjantou et Mbaye. Le numéro 87 parisien retrouve la compétition depuis sa blessure face à l’Atalanta Bergame le 17 septembre dernier.

49′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES (0-1). Sur un centre de Doué au second poteau, Nuno Mendes met la tête mais Mvogo détourne. Le Portugais a bien suivi et conclut de près pour faire sauter le verrou du FC Lorient.

51′ EGALISATION DU FC LORIENT (1-1). Après avoir éliminé Zabarnyi sur son côté gauche, Kouassi voit son centre être repoussé par Chevalier. Le ballon arrive vers Silva à l’entrée de la surface, qui égalise d’une frappe sèche. Le plaisir aura été de courte durée pour le PSG.

54′ Sur une belle passe piquée de Vitinha, Mvogo détourne du poing devant Dembélé.

58′ La volée pied gauche de Vitinha est repoussée par Mvogo. Le Portugais était en embuscade après un corner mal renvoyé par la défense lorientaise.

61′ Aïe Aïe Aïe, Doué s’est blessé derrière la cuisse après un centre. Le Français semble souffrir.

62′ Changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Kvaratskhelia.

63′ Doué sort sur civière. Ça semble être une grosse blessure pour le Français.

63′ Changement pour le PSG. Barcola prend la place du malheureux Doué.

68′ Carton jaune pour Zabarnyi après un tacle en retard et par derrière sur Pagis.

71′ Belle occasion pour le PSG. Sur un nouveau ballon piqué de Vitinha, Mayulu remet pour Barcola, dont le tir est repoussé par un arrêt réflexe de Mvogo.

77′ Nouveau changement pour le PSG. G.Ramos prend la place de Zaïre-Emery.

79′ Après un excellent contrôle, Nuno Mendes se met sur son pied droit mais son tir manque de puissance pour tromper Mvogo.

80′ Il reste dix minutes pour revenir de ce déplacement dans le Morbihan avec les trois points.

81′ Tout juste entré en jeu, Le Bris est lancé dans le dos de la défense parisienne mais son tir trouve le petit filet extérieur.

88′ La frappe lointaine de Kvaratskhelia est détournée en corner par Mvogo.

89′ Le tir de Kvaratskhelia est repoussé par la défense des Merlus.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+5 Carton jaune pour Barcola après une faute sur un contre lorientais.

90’+6 Bon dégagement de Chevalier devant Sumano.

90’+7 La frappe lointaine de Vitinha passe juste au-dessus de la lucarne de Mvogo. Ça semble être la dernière occasion du match.

90’+8 C’est terminé au Moustoir avec ce score de parité (1-1). En manque d’idées, le PSG rapporte qu’un seul point de son déplacement sur la pelouse du FC Lorient. De plus, les Parisiens ont sûrement perdu jusqu’à la fin de l’année Désiré Doué, sorti sur civière après une blessure derrière la cuisse. Mauvaise soirée pour les champions de France.

Feuille de match FC Lorient / Paris Saint-Germain

10e journée de Ligue 1 – Stade : Le Moustoir – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Youssef El Hamzaoui – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Wilfried Bien et Ludovic Zmyslony – Buts : Nuno Mendes (49e), Silva (51e) – Cartons : Zabarnyi (68e), Barcola (90’+5)

Le XI de Lorient : Mvogo – Mvuka (Le Bris, 77e), Talbi, Yongwa – Silva, Cadiou (Soumano, 90’+2), Abergel (c), Kouassi – Karim (Avom Ebong, 69e), Pagis (Makengo, 69e), Bamba (Tosin, 69e) Remplaçants : Tosin (69e), Avom Ebong (69e), Adjei, Bley, Makengo (69e), Kamara, Le Bris (77e), Soumano (90’+2), Meite

: Mvogo – Mvuka (Le Bris, 77e), Talbi, Yongwa – Silva, Cadiou (Soumano, 90’+2), Abergel (c), Kouassi – Karim (Avom Ebong, 69e), Pagis (Makengo, 69e), Bamba (Tosin, 69e) Le XI du PSG : Chevalier – Marquinhos (c), Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Zaïre-Emery G.Ramos, 77e), Ndjantou (Vitinha, 46e) – Doué (Barcola, 63e), Dembélé (Kvaratskhelia, 62e), Mbaye (J.Neves, 46e) Remplaçants : Safonov, Marin, L.Hernandez, Pacho, Vitinha (46e), Neves (46e), Barcola (63e), Kvaratskhelia (62e), G.Ramos (77e)

: Chevalier – Marquinhos (c), Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Zaïre-Emery G.Ramos, 77e), Ndjantou (Vitinha, 46e) – Doué (Barcola, 63e), Dembélé (Kvaratskhelia, 62e), Mbaye (J.Neves, 46e)