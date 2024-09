Ligue 1 – Le PSG conserve sa place de leader du championnat

Après son beau succès contre Lille hier soir (1-3), le PSG conserve sa place de leader, avec deux points d’avance, lui qui est le seul à avoir remporté ses trois premiers matches de la saison.

En clôture de la troisième journée de Ligue 1, le PSG affrontait Lille pour son premier choc de la saison. Les deux équipes, première et deuxième à l’issue de la deuxième journée du championnat, souhaitaient poursuivre leur bon début de saison en s’offrant un troisième succès en trois rencontres. Et ce sont les Parisiens qui ont réalisé cette passe de trois, avec une belle prestation, même s’ils se sont fait peur en fin de match, avec des buts de Vitinha, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani (1-3). Après son match nul contre Reims lors de la deuxième journée, Marseille a retrouvé le goût de la victoire contre Toulouse ce week-end (1-3) pour retrouver la place de dauphin du PSG.

Dur retour en Ligue 1 pour Saint-Étienne et Angers

Nantes a poursuivi son bon début de saison avec une victoire sur la pelouse de Montpellier (1-3) pour s’offrir une place sur le podium, à deux points du PSG. Après deux revers, Brest, futur adversaire du PSG, a renoué avec le succès avec la manière contre Saint-Etienne ce week-end (4-0). Également battu lors des deux premières journées, Lyon s’est offert une victoire spectaculaire et renversante contre Strasbourg (4-3, après avoir été mené 3-1). Dans un des chocs de cette troisième journée de Ligue 1, l’AS Monaco et le RC Lens ont partagé les points (1-1). Enfin, le retour en Ligue 1 de Saint-Étienne et d’Angers est rude. Les deux équipes se sont inclinées pour la troisième fois en trois matches, respectivement contre Brest (4-0) et Nice (1-4).

Les résultats de la 2ème journée de Ligue 1

Lyon / Strasbourg (4-3)

Brest / Saint-Étienne (4-0)

Montpellier / Nantes (1-3)

Toulouse / Marseille (1-3)

AS Monaco / Lens (1-1)

Angers / Nice (1-4)

Le Havre / Auxerre (3-1)

Reims / Rennes (2-1)

Lille / PSG (1-3)

Classement Ligue 1