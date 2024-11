Ligue 1 – Le PSG conserve son avance en tête du classement

Victorieux de l’Angers SCO (2-4), le PSG conserve son avance de six points en tête du classement avant le retour de la compétition dans une dizaine de jours.

Entre la trêve internationale d’octobre et celle de novembre, le PSG a réalisé un sans-faute en Ligue 1. Avec 4 victoires en autant de rencontres disputées, le club parisien a su récupérer sa première place au classement et mettre à distance l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Et à l’issue de cette 11e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu conservent toujours leur avance de six points en tête du classement. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique ont su faire le job sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4). De son côté, l’ASM s’est fait une frayeur face au RC Strasbourg mais s’est imposée en renversant le match dans les dix dernières minutes (1-3). Concernant l’Olympique de Marseille, ils se sont une nouvelle fois pris une claque devant leur public avec une défaite 1-3 face à l’AJ Auxerre.

Et les Marseillais auraient même pu chuter du podium sans le match nul arraché par l’OGC Nice face au LOSC (2-2). Dans les autres résultats marquants du week-end, l’Olympique Lyonnais a remporté le derby face à l’AS Saint-Etienne grâce à un but d’Alexandre Lacazette (1-0) et remonte à la 5e place. Le Montpellier Hérault a obtenu sa première victoire de la saison en s’imposant contre le Stade Brestois (3-1) tandis que le RC Lens l’a emporté sur gong face au FC Nantes (3-2) dans un match à rebondissements. Au retour de la trêve internationale, le PSG accueillera le Toulouse FC, le vendredi 22 novembre (21h sur DAZN), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille / AJ Auxerre (1-3)

RC Strasbourg / AS Monaco (1-3)

RC Lens / FC Nantes (3-2)

Angers SCO / Paris Saint-Germain (2-4)

OGC Nice / LOSC (2-2)

Le Havre / Stade de Reims (0-3)

Montpellier HSC / Stade Brestois (3-1)

Stade Rennais / Toulouse FC (0-2)

Olympique Lyonnais / AS Saint-Etienne (1-0)

Le classement de Ligue 1