Ce mardi soir, le PSG affrontait le FC Lorient au Stade du Moustoir. Et les Parisiens se sont largement imposés (1-4) grâce à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Quelques jours après sa belle victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un match face au premier relégable, le FC Lorient, à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui peut permettre au club parisien de valider officiellement son titre de champion de France. Pour cela, il fallait s’imposer et espérer un match nul ou une défaite de l’AS Monaco contre le LOSC plus tard dans la soirée (21h). Et pour ce match, Luis Enrique avait décidé une nouvelle fois de gérer le temps de jeu de son groupe. L’occasion parfaite pour Yoram Zague et Senny Mayulu, titulaires, de marquer des points. Laissés sur le banc dimanche dernier, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé faisaient leur retour dans le onze de départ.

Le résumé du match

Après quinze minutes de mise en route où Ayman Kari a notamment eu une belle situation pour ouvrir le score (11′), le PSG a commencé à accélérer avec une première occasion de Kylian Mbappé (17′), dont la frappe a été détournée par le portier lorientais. Les Rouge & Bleu ont d’abord pris l’avantage grâce à un Ousmane Dembélé une nouvelle fois buteur. Après une récupération haute de Senny Mayulu, le numéro 10 du PSG a repiqué dans l’axe, a éliminé Isaak Touré et Julien Laporte d’une feinte de frappe avant de tromper Yvon Mvongo d’une frappe placée (0-1, 19′). Trois minutes plus tard, les joueurs de Luis Enrique ont fait le break. Après un relais avec Nuno Mendes, Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but d’une madjer (0-2, 22′). Un coup dur pour les Lorientais qui pensaient pouvoir revenir dans le match mais Gianluigi Donnarumma a réalisé une parade magistrale sur sa ligne pour détourner une tête à bout portant de Tiémoué Bakayoko (31′). Un bel avantage pour les Parisiens à la pause (0-2).

En seconde période, les Parisiens étaient en mode gestion jusqu’à l’heure de jeu. Le moment choisi par Kylian Mbappé pour éliminer magistralement Nathaniel Adjei d’un geste technique avant de servir sur un plateau Ousmane Dembélé pour son premier doublé avec les Rouge & Bleu (0-3, 60′). Par la suite, le match s’est emballé après les nombreux changements orchestrés par Luis Enrique (les entrées en jeu de Nordi Mukiele, Carlos Soler, Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte et Ethan Mbappé). Le FC Lorient a réduit la marque par Mohamed Bamba (1-3, 73′) et les deux équipes se sont rendues coup sur coup avec plusieurs occasions. Et c’est finalement Kylian Mbappé qui a scellé la victoire en inscrivant un doublé en fin de match (1-4, 90′) sur une action collective de grande classe. Un nouveau succès sur le score de 4-1 (le troisième d’affilée) qui rapproche grandement le PSG d’un nouveau sacre en Ligue 1. Pour cela, il faudra attendre le résultat de l’AS Monaco (nul ou défaite) face au LOSC à 21 heures.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné au Moustoir par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier corner pour le PSG tiré par Dembélé. Le danger est repoussé de la tête par Touré. Les Parisiens monopolisent le ballon dans ces premières minutes.

5′ Sans surprise, le FC Lorient se présente avec un bloc très bas à cinq défenseurs.

7′ Après une belle sortie de balle, le FC Lorient se procure la première situation du match mais la frappe de Kalulu ne trouve pas le cadre.

10′ Après dix minutes de jeu, le PSG a la possession du ballon mais ça manque de précision dans les passes.

11′ Première occasion du match pour les Merlus. Trouvé dans la profondeur après un mauvais alignement de la défense parisienne, Louza temporise et trouve Kari en retrait. La frappe du joueur prêté par le PSG passe juste à côté du poteau de Donnarumma.

13′ Bonne intervention défensive de Skriniar pour stopper une nouvelle offensive lorientaise. Lorient profite de la passivité parisienne en ce début de match.

17′ Première occasion pour le PSG. Sur une récupération haute, Dembélé sert Mbappé à l’entrée de la surface. La frappe enroulée du capitaine du soir est détournée par un Mvogo vigilant.

19′ BUUUUUUUUUUUUTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEE (0-1). Après une récupération haute de Mayulu, Dembélé est servi sur son côté droit. Le numéro 10 parisien repique dans l’axe, élimine Touré et Laporte d’une feinte de frappe et arme une frappe précise pour tromper Mvogo.

22′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPEEEE (0-2). Les Parisiens font déjà le break. Sur une nouvelle action offensive, Mbappé sert Nuno Mendes dans le couloir gauche. Le Portugais retrouve le Français au centre, qui trompe Mvogo d’une madjer.

26′ Nuno Mendes reste au sol après une semelle de Kalulu. Le Portugais se relève mais récolte un carton jaune pour son tacle en retard sur le Lorientais.

28′ La timide réaction lorientaise. De loin, Louza tente une frappe mais ce n’est pas cadrée.

29′ Après une action bien construite, le ballon arrive sur Mayulu. Le Titi décide de frapper mais ça ne trouve pas le cadre.

30′ Gros effort de Mbappé pour tacler dans les pieds de Kroupi.

31′ QUELLE PARADE DE DONNARUMMA !!! Sur le corner qui suit, Bakayoko arme une tête mais le portier parisien réalise une parade magistrale sur sa ligne.

42′ Dembélé tente un corner rentrant, mais ça touche le filet au-dessus des cages de Mvogo.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Moustoir. Après 15 minutes de mise en route, le PSG a accéléré en faisant le break en quelques minutes grâce à Dembélé et Mbappé. Les Parisiens cochent pour le moment le premier critère pour son titre de champion de France.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

49′ Nouveau retour défensif de Mbappé dans les pieds de Louza.

53′ Les Lorientais tentent de réduire la marque en ce début de seconde période, mais la défense parisienne reste vigilante.

59′ Belle défense de Skriniar, qui obtient même la faute face à Bakayoko.

60′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE DEMBELE (0-3). Trouvé en profondeur, Mbappé élimine magistralement Adjei et sert Dembélé seul au second poteau. Le numéro 10 marque dans le but vide pour son premier doublé avec les Rouge & Bleu.

61′ Triple changement pour le PSG. Lee, Mayulu et Ramos cèdent leur place à Ugarte, Soler et Kolo Muani .

. 63′ Nouveau changement pour le PSG avec l’entrée en jeu de Mukiele à la place de Lucas Hernandez.

67′ Après une récupération haute, Ruiz tente sa chance de loin, c’est contrée en corner. Ce dernier est joué à deux et le ballon revient à Zague devant la surface. La frappe du Titi n’est pas cadrée.

70′ Première occasion des Merlus dans ce second acte, mais Donnarumma s’interpose devant Abergel.

71′ Sur le contre qui suit, Kolo Muani sert Dembélé sur le côté droit. Le double buteur remet à son compatriote, qui manque de justesse dans son contrôle et voit donc sa frappe être contrée.

72′ Les occasions s’enchaînent. Trouvé sur le côté gauche, Mbappé résiste au retour de Kalulu et arme une frappe puissante, mais Mvogo détourne en corner.

72′ Dernier changement pour le PSG. Ethan Mbappe prend la place de Nuno Mendes.

73′ BUT DU FC LORIENT (1-3). Les Lorientais réduisent la marque. Sur un centre de Mendy côté gauche, Bamba trompe Donnarumma d’une tête. Une grosse passivité défensive des Rouge & Bleu.

78′ Ugarte détourne une frappe de Bamba devant le but. Les Merlus accentuent la pression depuis la réduction de la marque.

80′ C’est chaud dans la surface parisienne. La frappe de Katseris est détournée par Donnarumma.

83′ Ethan Mbappé proche de redonner trois buts d’avance au PSG. Après une bonne remontée de balle parisienne, Kylian Mbappé sert son frère dans la surface. La frappe du Titi est détournée du pied par Mvogo.

85′ Dembélé repique dans l’axe et arme une frappe enroulée, ça passe juste à côté du poteau de Mvogo.

90′ BUTTTTTTTTT DU PSG ET DOUBLE DE MBAPPEEEEE (1-4). Après une sortie de balle énorme des Parisiens, Mbappé élimine Adjei d’un crochet et arme une frappe enroulée qui trompe Mvogo.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé au Moustoir. Malgré une équipe remaniée, le PSG s’est une nouvelle fois imposé sur le score de 4-1 avec des doublés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les Parisiens doit désormais attendre le résultat de l’AS Monaco pour savoir s’ils seront champion de France ce soir ou non.

Feuille de match FC Lorient / PSG

29e journée de Ligue 1 – Stade : Le Moustoir – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Tifenn Leprodhomme – VAR : Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet – Buts : Dembélé (19′, 60′), Mbappé (22′, 90′), Bamba (73′) – Carton : Nuno Mendes (26′).