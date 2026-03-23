Ligue 1 – Le PSG demande le report de son match contre le RC Lens

Les deux équipes encore engagées en coupes d’Europe, le PSG et le RC Strasbourg, ont demandé le report de leur match, prévu entre les quarts de finale de leur compétition européenne. Ainsi, le match entre Paris et Lens a des chances d’être reporté.

Comme pressenti depuis quelques jours, le PSG pourrait une nouvelle fois préparer dans les meilleures conditions son quart de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril). Après le report de sa rencontre face au FC Nantes, initialement programmée le 15 mars mais reportée au 22 avril, sa rencontre tant attendue face au RC Lens pourrait également connaître le même sort.

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Un choc disputé juste avant la dernière journée de Ligue 1 ?

En effet, comme le rapportent de nombreux médias, le PSG et le RC Strasbourg (qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face à Mayence les 9 et 16 avril prochains) ont demandé le report de leur match de la 29e journée de Ligue 1, programmé le week-end du 10 au 12 avril. Comme indiqué par L’Equipe, « le PSG et Strasbourg viennent de signifier à la Ligue de football professionnel (LFP) qu’ils demandent le report de leurs matches de Ligue 1 coincés entre l’aller et le retour de leurs prochaines confrontations européennes. » Le PSG doit affronter le RC Lens au stade Bollaert-Delelis, tandis que Strasbourg défie le Stade Brestois.

Le conseil d’administration de la LFP doit se réunir ce jeudi matin pour décider du sort de ces deux rencontres, précise le quotidien sportif. « Dans les textes, il est souverain pour une telle décision et n’a pas besoin de l’accord des adversaires pour reporter les rencontres. L’article 22 des statuts et règlements de la Ligue, concernant les ‘attributions’ du CA, lui donne notamment le pouvoir d’ ‘arrêter le calendrier général des épreuves et le calendrier des rencontres (…) et procéder à toute modification de ceux-ci en cours de saison’. »

De son côté, RMC Sport apporte également ses informations au sujet d’un potentiel report de ce choc pour le titre entre le RC Lens et le PSG. En cas de report, ce match pourrait se jouer juste avant le dernier match de championnat, soit entre la 33e et 34e journée de Ligue 1, prévues les samedis 9 et 16 mai. Ce week-end, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, avait déjà affiché son opposition concernant un éventuel report de Lens / PSG. « Lens va refuser pour des mauvaises raisons, c’est-à-dire des raisons politiques. Le CA de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian (président de Lens) dira que le PSG dirige le foot français », a notamment commenté une source proche de la Ligue. Mais ce sera bien la LFP qui aura le dernier mot dans cette histoire.