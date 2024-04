Ligue 1 – Le PSG en démonstration face à l’OL (4-1)

Ce dimanche soir, le PSG accueillait l’Olympique Lyonnais avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre de champions de France. Et les Rouge & Bleu ont réussi leur objectif avec un large succès (4-1).

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche. Deux semaines après son match nul face au Clermont Foot (1-1), le club de la capitale accueillait l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Et dans cette fin de saison intense, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif en réservant quelques surprises. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débutaient sur le banc, l’occasion parfaite pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani de se mettre en évidence. De son côté, Bradley Barcola était titulaire face à son club formateur. Séduisants, les Parisiens n’ont laissé aucune chance aux Lyonnais (4-1).

Le résumé du match

Il ne fallait pas arriver en retard dans cette première période. Après six minutes de jeu, le PSG menait déjà de deux buts. En grande forme, Bradley Barcola a servi Marco Asensio dont le centre a été dévié dans son propre but par Nemanja Matic (1-0, 3′). Et trois minutes plus tard, l’ancien Lyonnais était encore à l’origine du but de Lucas Beraldo. Sur un corner, le Brésilien a profité d’une déviation au premier poteau de l’international Espoir français pour tromper de près Anthony Lopes (2-0, 6′). Si Randal Kolo Muani a manqué quelques opportunités (5′, 13′, 23′), les Lyonnais n’ont pas pour autant baissé les bras et ont eu quelques occasions mais ni Saïd Benrahma (7′) ni Alexandre Lacazette (24′) ne sont parvenus à tromper la vigilance de Gianluigi Donnarumma. En grande forme en cette année 2024, Gonçalo Ramos a participé à la fête. Avec une subtile déviation de Bradley Barcola, Achraf Hakimi a délivré un centre parfait sur la tête du Portugais, qui n’a laissé aucune chance à son compatriote Anthony Lopes (3-0, 32′). En feu, Bradley Barcola était proche de conclure sa belle première période par un but mais sa frappe a touché le poteau (34′). Dans la foulée, les Gones ont pensé revenir dans la rencontre après la réduction de l’écart d’Ernest Nuamah (3-1, 38′), mais juste avant la pause, les Rouge & Bleu ont reprise une avance de trois buts. Après une action collective de grande classe avec un Vitinha d’exception pour sortir le ballon, Marco Asensio a servi Gonçalo Ramos pour son doublé (4-1, 42′). Une première période de folie pour le public parisien.

Dans une seconde période moins intense et plus en maîtrise, le PSG a monopolisé le ballon sans se procurer d’occasions franches. De son côté, l’OL a tenté quelques offensives mais a souvent buté sur un Gianluigi Donnarumma vigilant dans ses cages (55′, 63′, 83′). Luis Enrique a profité de cette maîtrise pour faire encore tourner son effectif avec les entrée en jeu de Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Lee Kang-In, Senny Mayulu ou encore Carlos Soler. Cela a permis à Marquinhos d’être ovationné par le public du Parc des Princes afin de célébrer son titre de joueur le plus capé de l’histoire du club (438 matches). Un large succès (4-1) qui permet aux Rouge & Bleu de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France avant son déplacement à Lorient ce mercredi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Les Parisiens ouvrent déjà le score après trois minutes de jeu. Après une fixation sur son côté gauche, Barcola sert Asensio qui s’est projeté vers l’avant. Le centre de l’Espagnol est dévié dans le but par Matic.

5′ Kolo Muani manque le cadre !!! Après une belle action menée par Barcola, Ramos sert Kolo Muani. Mais le Français est contré à la dernière minute.

6′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BERALDO (2-0). Sur le corner qui suit, Beraldo est à la retombée d’une tête de Barcola au premier poteau pour tromper de près Lopes.

6′ Quel début de match des Rouge & Bleu !!!

7′ Quel arrêt de Donnarumma. Le portier reste vigilant avec un super réflexe suite à un centre de Benrahma détourné par Marquinhos.

11′ Barcola est un véritable poison sur son côté gauche.

13′ Barcola déborde Maitland-Niles mais sa frappe manque de puissance pour tromper Lopes. L’ancien Lyonnais est en feu.

16′ Grosse percussion de Zaïre-Emery pour entrer dans la surface. La frappe de Titi est ensuite contrée par la défense des Gones.

18′ Après une nouvelle action en solitaire de Barcola, Kolo Muani est servi à l’entrée de la surface. La frappe du Français manque ensuite de précision.

19′ Donnarumma et Danilo se sont percutés pour contrer Nuamah. Les deux Parisiens sont pour le moment au sol.

21′ Donnarumma et Danilo se sont relevés. Sur le corner qui suit, Beraldo fait un bon tacle devant Lacazette, mais un hors-jeu a été signalé au début de l’action.

23′ Retour impressionnant de O’Brien pour venir contrer Kolo Muani juste avant son tir. Le Français n’a pas profité de cette belle action collective parisienne.

24′ Après une perte de balle de Vitinha dans sa surface, Lacazette est en position de tir. La frappe du Français est détournée en corner par Donnarumma. Le corner ne donnera rien.

32′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Après une déviation subtile de Barcola, Hakimi réalise un centre parfait sur la tête de Ramos, qui trompe Lopes.

34′ Le PSG proche du quatrième but. Lancé dans la profondeur, Hakimi devance la sortie de Lopes et son ballon piqué trouve au second poteau Barcola. Le numéro 29 arme une frappe puissante qui touche le poteau.

37′ BUT DE L’OL (3-1). Nuamah redonne de l’espoir aux Gones. Pas attaqué, le Lyonnais arme une frappe de loin qui trompe Donnarumma.

38′ Nuamah était proche de refaire la même action mais cette fois-ci sa frappe enroulée ne trouve pas le cadre.

42′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (4-1). Sur une action collective magnifique avec un Vitinha génial au départ de l’action, Zaïre-Emery remonte le terrain balle au pied et sert dans le bon tempo Asensio. L’Espagnol centre en première intention Ramos, qui se jette au second poteau pour inscrire son doublé.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+1 Sur une frappe enroulée de Benrahma, Donnarumma ne prend pas de risque et détourne en corner. Ce dernier est dégagé au premier poteau par Vitinha.

45’+4 C’est la pause au Parc des Princes. Dans une première période brillante, le PSG mène largement au score (4-1) avec du beau jeu et un Barcola en feu face à son ancien club.

46′ La seconde période débute avec un large avantage pour le PSG (4-1). Du côté des Lyonnais, Mata prend la place de Benrahma.

50′ Le PSG monopolise le ballon depuis le retour des vestiaires.

52′ Ramos tente une frappe de loin, Lopes capte.

54′ Après une récupération haute, Barcola élimine les Lyonnais grâce à sa vitesse. La frappe de l’ancien Lyonnais n’est pas cadrée.

55′ Belle parade de Donnarumma sur une frappe de Cherki dans la surface.

59′ Les Lyonnais n’arrivent pas à sortir face au pressing des Parisiens.

63′ Nouvelle parade de Donnarumma sur une frappe de Caqueret.

64′ Les Lyonnais sont dans une bonne période.

67′ Double changement pour le PSG. Marquinhos est remplacé par Skriniar. Le Brésilien reçoit une ovation pour fêter son titre de joueur le plus capé de l’histoire du club. Danilo récupère le brassard de capitaine. De son côté, Mayulu prend la place de Barcola.

75′ Ramos proche du triplé. Après une incroyable possession de balle des Parisiens, le centre d’Hakimi était proche d’être repris par le Portugais. Dommage !

77′ Nouveau double changement pour le PSG. Soler prend la place de Zaïre-Emery et Mukiele celle d’Hakimi.

77′ Bien placé, Danilo contre une frappe de Caqueret. Le corner ne donnera rien.

79′ Petit festival de Mayulu pour conserver la balle face au pressing de deux Lyonnais.

81′ Dernier changement pour le PSG. Double buteur, Ramos cède sa place à Lee.

83′ Sur une frappe déviée de Baldé, Donnarumma reste vigilant et détourne la tentative du Lyonnais.

85′ Encore un jolie geste de Vitinha pour se sortir du pressing Lyonnais.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+2 C’est terminé au Parc des Princes. En gestion en seconde période, le PSG s’impose largement face à l’Olympique Lyonnais (4-1) et fait un grand pas vers le titre de champion de France. Prochain match sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Mehdi Rahmouni et Julien Aube – Quatrième arbitre : Gaël Angoula– VAR : Éric Wattellier et Abdelali Chaoui – Buts : Matic (c.s.c, 3′), Beraldo (6′), Ramos (32′, 42′), Nuamah (37′)