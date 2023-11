Ce vendredi soir, le PSG a réalisé un véritable festival face à l’AS Monaco (5-2) dans le choc de cette 13e journée de Ligue 1.

Le PSG faisait son retour à la compétition. Après une dizaine de jours dédiée à la trêve internationale, le club parisien entamait une série de matches jusqu’à la trêve hivernale. Et cela débutait dès ce vendredi soir avec un choc face à l’AS Monaco. Les Rouge & Bleu avaient à coeur de conserver leur place de leader dans ce championnat. Pour ce match, Luis Enrique avait décidé de composer une charnière centrale inédite avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez afin de compenser l’absence de Marquinhos. Et dans un match spectaculaire, le PSG s’est imposé face à Monaco (5-2) et conserve sa place de leader avant son match de Ligue des champions face à Newcastle mardi.

Résumé du match

Dans un premier acte très animé, les deux portiers, Gianluigi Donnarumma et Philipp Köhn, ont été les protagonistes principaux. Dans un premier temps, le portier monégasque a réalisé un arrêt ferme sur une frappe de Kylian Mbappé (8′). Le gardien italien a rapidement répondu sur un arrêt réflexe prodigieux sur une tête de Soungoutou Magassa, étrangement seul sur un corner. Si les Rouge & Bleu ont joué avec le feu pendant quelques minutes avec un but refusé pour l’ASM pour un hors-jeu de Folarin Balogun (13′), ils ont fini par ouvrir le score. Sur une frappe du très remuant Ousmane Dembélé, Philipp Köhn fait une faute de main qui profite à un Gonçalo Ramos en renard des surfaces (1-0, 18′). Mais, Gigio Donnarumma est aussi fautif quelques minutes plus tard. Trop lent pour relancer, le portier parisien dégage directement sur Takumi Minamino qui profite du cadeau pour égaliser (1-1, 22′). Par la suite, les Parisiens vont prendre le match à leur compte et vont finalement reprendre l’avantage grâce à un penalty de Kylian Mbappé (2-1, 38′) suite à une grossière faute à retardement de Soungoutou Magassa sur Ousmane Dembélé. Juste avant la pause, Gigio Donnarumma a une nouvelle fois réalisé une parade incroyable au sol sur une tentative de Takumi Minamino (44′). Un avantage mérité pour le PSG à la pause (2-1).

En seconde période, le rythme est grandement retombé jusqu’à la 70e minute. Sur un coup franc rapidement joué, Ousmane Dembélé a réalisé un enchaînement sublime contrôle-frappe en force pour ouvrir son compteur but avec le PSG (3-1, 70′). Dans la foulée, Vitinha a participé à la fête d’une belle frappe enroulée (4-1, 72′). Mais, le club parisien a rapidement baissé sa garde avec une réduction du score de Folarin Balogun (4-2, 75′). Cinq minutes de folie. Si l’ASM a tout tenté pour l’attaque et était sur un fil en défense, Randal Kolo Muani a parachevé le festival (5-2, 90’+6). Un beau succès qui permet au PSG de conserver sa place de leader et de préparer au mieux la réception de Newcastle mardi prochain en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

5′ À l’angle de la surface de réparation, Gonçalo Ramos tente sa chance mais Köhn capte sans problème

8′ Enorme occasion pour le PSG. Sur une remontée de balle de Ruiz, l’Espagnol trouve Ramos qui sert ensuite Mbappé dans la profondeur. Le numéro 7 parisien élimine un défenseur et frappe en force mais Kohn détourne d’une main ferme

10′ Quel arrêt réflexe de Donnarumma sur une tête de Magassa, trouvé seul sur un corner

13′ Le PSG s’est fait peur. Le but de Vanderson est refusé pour un hors-jeu de Balogun au début de l’action

17′ Trouvé parfaitement par Dembélé, Hakimi frappe mais Kohn s’interpose une nouvelle fois

18′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur une frappe de Dembélé, Kohn fait une erreur de main et Gonçalo Ramos, en renard des surfaces, en profite pour marquer.

22′ Quel erreur de Donnarumma (1-1). Trop lent pour relancer, Donnarumma se manque et dégage directement sur Minamino qui profite de ce cadeau

32′ Mbappé avait la balle du deuxième but. Sur un centre en retrait de Hakimi, Mbappé est seul mais Kohn se détend bien pour stopper la frappe du Français

36′ Les Monégasques sont en souffrance depuis quelques minutes face aux Parisiens.

37′ Penalty pour le PSG obtenu par Dembélé après une faute à retardement de Magassa

38′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Mbappé transforme le penalty en force. Le Parisien ne célèbre pas par respect pour son club formateur

44′ Quelle parade de Donnarumma. Après une grosse percée de Golovine, Minamino est trouvé dans la surface. Mais son tir est repoussé par le portier italien, qui s’est vite couché au sol

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 C’est la pause. Dans une première période très animée, le PSG regagne les vestiaires avec l’avantage du score (2-1). Les gardiens ont été les protagonistes principaux de ce premier acte avec des erreurs et des arrêts spectaculaires.

45′ La seconde période débute

47′ Frappe de Minamino, Donnarumma s’interpose encore une fois face au Japonais

56′ Excellente récupération d’Ugarte pour stopper le contre de Minamino

58′ Choc tête contre tête entre Ramos et Vanderson. Les deux joueurs sont soignés sur la pelouse

65′ Depuis le retour des vestiaires, le match est tombé dans un faux rythme

70′ DEMBELE OUVRE SON COMPTEUR BUT AVEC LE PSG (3-1). Sur un coup franc rapidement joué par Ruiz, Dembélé réalise un magnifique contrôle et trompe en force Kohn

71′ Double changement au PSG. Gonçalo Ramos et Dembélé cèdent leur place à Kolo Muani et Barcola

72′ Le PSG prend le large (4-1). Vitinha marque d’une magnifique frappe enroulée. Le Parc est en feu

75′ But de Balogun (4-2). Bien servi par Minamino entre les deux défenseurs, l’attaquant monégasque, couvert par Skriniar, trompe Donnarumma

81′ Excellent, Fabian Ruiz cède sa place à Soler

89′ Frappe de Ben Yedder, Donnarumma se détend bien

90′ La tête de Zakaria sur corner passe à côté du but. Skriniar est encore une fois battu dans le duel

90′ Six minutes de temps additionnel

90’+4 Ugarte se projette bien vers l’avant mais son tir manque de puissance pour tromper Kohn

90’+6 BUTTTTTTT POUR LE PSG (5-2). Kolo Muani profite d’une erreur de relance de Maripan pour parachever le large succès parisien

90’+6 C’est terminé. Le PSG a assuré le spectacle et est assuré de conserver sa place de leader après son large succès face à Monaco (5-2). Une belle préparation avant le match face à Newcastle mardi prochain

Feuille de match PSG / AS Monaco

13e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre central : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Bastien Dechepy et Jérémy Stinat – Buts : Ramos (18′), Minamino (22′), Mbappé (sp, 38′), Dembélé (70′), Vitinha (72′), Balogun (75′), Kolo Muani (90’+6) – Carton : Singo (58′)