Ligue 1 – Le PSG garde ses distances avec son dauphin

Victorieux du FC Nantes (4-2) samedi, le PSG a gardé ses distances avec son dauphin et voit certains autres poursuivants perdre du terrain.

Le PSG s’est préparé au mieux avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Ce samedi, les Rouge & Bleu ont enchaîné une troisième victoire de rang en championnat face au FC Nantes (4-2), grâce à un Kylian Mbappé historique. Et les champions de France en titre ont pu regarder sereinement les résultats de leurs poursuivants.

C’EST FAIT ‼️ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT AVEC CE 201e BUT, LE SEUL MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE DU PARIS SAINT-GERMAIN ET DÉPASSE DONC EDINSON CAVANI 🥇❤️💙‼️



🎨 @canalsupporters #PSGFCN pic.twitter.com/4XRFfmBdW4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

L’OM renoue avec la victoire, Monaco et Lens perdent des points

Après une semaine noire avec l’humiliation face au PSG en Ligue 1 et contre Annecy en Coupe de France, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir. Et les Marseillais se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Sead Kolasinac. Un résultat qui permet aux Olympiens de maitenir leur retard de 8 points sur le leader parisien. Dans le même temps, les autres poursuivants, l’AS Monaco et le RC Lens, ont réalisé des matches nuls décevants, respectivement face à Troyes (2-2) et au LOSC (1-1). Les deux clubs comptent désormais douze points de retard sur le PSG et quatre sur le dauphin, l’OM.

Dans les autres résultats marquants de la 26e journée de Ligue 1, l’OL n’arrive toujours pas à enchaîner après un match nul face au FC Lorient (0-0). De son côté, le Stade de Reims de Will Still reste invaincu avec une victoire arrachée dans les dernières secondes contre l’AC Ajaccio (1-0). L’OGC Nice de Didier Digard peut avoir des regrets suite au résultat nul contre l’AJ Auxerre (1-1). Enfin, le Montpellier Hérault a étrillé une équipe d’Angers (5-0), qui se rapproche de plus en plus de la relégation.

Les résultats de la 26e journée de Ligue 1

OGC Nice / AJ Auxerre (1-1)

RC Lens / LOSC (1-1)

Paris Saint-Germain / FC Nantes (4-2)

ESTAC Troyes / AS Monaco (2-2)

Montpellier Hérault / Angers SCO (5-0)

Stade de Reims / AC Ajaccio (1-0)

RC Strasbourg / Stade Brestois 29 (0-1)

Toulouse FC / Clermont Foot (0-1)

Olympique Lyonnais / FC Lorient (0-0)

Stade Rennais / Olympique de Marseille (0-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 63 points (+41) Olympique de Marseille – 55 pts (+24) AS Monaco – 51 pts (+19) RC Lens – 51 pts (+19) Stade Rennais – 46 pts (+16) LOSC – 45 pts (+13) OGC Nice – 42 pts (+12) Stade de Reims – 40 pts (+8) FC Lorient – 40 pts (+2) Olympique Lyonnais – 39 pts (+11) Clermont Foot – 34 pts (-8) Toulouse FC – 32 pts (-5) Montpellier HSC – 30 pts (-5) FC Nantes – 28 pts (-7) Stade Brestois – 23 pts (-15) RC Strasbourg – 22 pts (-14) AJ Auxerre – 22 pts (-26) AC Ajaccio – 21 pts (-27) ESTAC Troyes – 20 pts (-21) Angers SCO – 10 pts (-27)

Pour son prochain match en championnat (samedi à 21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois 29, 15e au classement, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.