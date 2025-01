Ligue 1 – Le PSG garde ses distances en tête du classement

Opposé à l’AS Saint-Etienne ce dimanche, le PSG a rempli sa mission en s’imposant sur sa pelouse (2-1) et reprend ses distances en tête du classement.

Le PSG a fait le job pour sa première de l’année au Parc des Princes. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les joueurs de Luis Enrique l’ont emporté face à l’AS Saint-Etienne (2-1), en conclusion de la 17e journée de Ligue 1, grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens terminent donc cette phase aller du championnat en étant invaincus (13 victoires, 4 nuls) avec la meilleure attaque (46 buts inscrits) et défense (15 buts encaissés). Surtout, ce succès permet aux Rouge & Bleu de reprendre sept points d’avance en tête du classement.

L’OL éjecté du top 5, Nice revient fort

Avant sa rencontre, le PSG était mis sous pression par l’Olympique de Marseille, revenu à quatre points après son succès sur la pelouse du Stade Rennais (1-2). Mais les Rouge & Bleu ont rempli leur mission en reprenant une avance plus confortable en tête du classement. Les autres poursuivants ont tous réalisé une contre-performance. L’AS Monaco et le LOSC ont respectivement été tenus en échec par le FC Nantes (2-2) et l’AJ Auxerre (0-0) tandis que l’Olympique Lyonnais s’est incliné sur la pelouse du Stade Brestois (2-1). Grâce à son succès sur le Stade de Reims (2-4), l’OGC Nice revient à un point du podium. Dans les autres résultats marquants de la journée, le RC Lens, prochain adversaire du PSG, a renversé Le Havre (1-2). De son côté, le Montpellier Hérault n’y arrive toujours pas avec une nouvelle défaite face à l’Angers SCO (1-3). Enfin, Toulouse s’est incliné à domicile contre le RC Strasbourg (1-2).

Les résultats de la 17e journée de Ligue 1

FC Nantes / AS Monaco (2-2)

AJ Auxerre / LOSC (0-0)

Stade Brestois / Olympique Lyonnais (2-1)

Stade de Reims / OGC Nice (2-4)

Stade Rennais / Olympique de Marseille (1-2)

Le Havre / RC Lens (1-2)

Montpellier HSC / Angers SCO (1-3)

Toulouse FC / RC Strasbourg (1-2)

Paris Saint-Germain / AS Saint-Etienne (2-1)

Le classement de Ligue 1