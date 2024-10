Ligue 1 – Le PSG humilie l’OM au Stade Vélodrome (0-3)

Ce dimanche soir, le PSG a donné une véritable leçon sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-3) et marque le coup dans cette 9e journée de Ligue 1.

Le PSG voulait conclure sa semaine sur une note positive. Après un résultat frustrant en Ligue des champions mardi dernier face au PSV Eindhoven (1-1), le club parisien concluait la 9e journée de Ligue 1 par le Classique sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner un 4-4-3 avec Lee Kang-In aligné en faux numéro 9 et le retour de Vitinha dans l’entrejeu.

Le résumé du match

Dans une première période à sens unique, le PSG a rapidement pris les devants dans cette rencontre. Après une action bien construite sur le côté gauche entre Bradley Barcola et Nuno Mendes, le ballon revient sur Joao Neves qui conclut de près (0-1, 7′). Le cauchemar s’est poursuit pour l’OM dans la foulée avec le carton rouge direct d’Amine Harit pour un pied haut sur le torse de Marquinhos (20′). Une supériorité dont les Parisiens ont profité, grandement aidé par une improbable incompréhension entre Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi avec un contre-son-camp de l’Argentin (0-2, 29′). Juste avant la pause, Bradley Barcola a alourdi la marque sur une passe d’Ousmane Dembélé (0-3, 40′). Au retour des vestiaires, les Rouge & Bleu ont été en gestion mais auraient pu aggraver le score sans un Geronimo Rulli décisif face à Désiré Doué et Senny Mayulu (71e, 90’+1) et aux gros ratés de Bradley Barcola (47′), Ousmane Dembélé (56′) et Fabian Ruiz (79′). Le PSG s’impose donc largement face à son ennemi et prend de l’avance en tête de classement.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon Classique à toutes et à tous !!!

4′ Le premier tir cadré pour le PSG. Trouvé plein axe par Zaïre-Emery, Dembélé arme une frappe de loin, sans danger pour Rulli.

7′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NEVES (0-1). Sur une action bien construite sur la gauche entre Barcola et Nuno Mendes, le Portugais centre. Rulli repousse le ballon de la main. Joao Neves a bien suivi et place parfaitement son ballon dans le fond des filets.

10′ Les Parisiens pressent haut face à des Marseillais défaillants. Mais les Rouge & Bleu manquent de justesse dans la dernière passe.

14′ Le poteau de Barcola, mais le Français était signalé en position de hors-jeu sur une belle passe de Dembélé.

19′ Coup franc intéressant pour Hakimi, mais le Marocain ne cadre pas sa frappe.

20′ CARTON ROUGE POUR L’OM D’HARIT. Le Marocain est sanctionné d’un pied haut sur le torse de Marquinhos au milieu de terrain.

29′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (0-2). Sur un centre anodin de Hakimi, Balerdi et Rulli ne se comprennent pas. L’Argentin pousse le ballon dans son propre but.

37′ C’est le feu dans la défense marseillaise. Trouvé dans la surface, Neves ne trouve pas preneur sur son centre en tacle glissé.

40′ LE TROISIEME POUR LE PSGGGGGGGGG (0-3). Sur une récupération haute après une perte de Greenwood au milieu de terrain. Dembélé est servi sur la droite et arme un tir mais Rulli détourne. Le ballon revient le Français qui centre pour Barcola qui trompe Rulli au second poteau.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause au Vélodrome. Le PSG a livré une leçon face à des Olympiens en grande difficulté et réduits à dix après 20 minutes de jeu. Neves, un contre-son-camp de Balerdi et un but de Barcola ont donné une grande avance.

46′ La seconde période débute.

47′ Barcola proche d’un doublé. Sur un centre d’Hakimi au second poteau, Barcola ouvre trop son pied et ne cadre pas.

50′ Nuno Mendes est remplacé par Beraldo.

52′ Lancé dans la profondeur, Rabiot tire au-dessus face à un Pacho vigilant.

56′ Quelle occasion pour Dembélé. Sur une passe lumineuse de Barcola, Dembélé se rate seul face à Rulli. Un nouveau raté pour Dembélé.

67′ Double changement au PSG. Zaïre-Emery et Barcola sont remplacé par Ruiz et Doué.

70′ Pas attaqué, Marquinhos tente sa chance de loin, mais ce n’est pas cadrée.

71′ Sur un contre rapide, Dembélé sert Doué sur la droite. La frappe du Parisien est détournée par Rulli.

77′ Nouveau double changement au PSG. Joao Neves et Lee sont remplacés par Mayulu, Asensio.

79′ Quel raté de Ruiz. Sur un nouveau centre d’Hakimi, Ruiz, seul au second poteau, manque son tir face à Rulli.

85′ La voici la première situation chaude de l’OM. Sur un coup de pied arrêté, Brassier est trouvé au second poteau mais sa tête passe au-dessus du but de Donnarumma.

87′ Double tirs d’Asensio stoppés par Rulli.

89′ Après un excellent travail de Mayulu, Ruiz est trouvé dans la surface, mais Rulli s’interpose encore une fois.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+1 Cette fois-ci, c’est Mayulu qui chauffe les gants de Rulli.

90’+2 C’est terminé au Stade Vélodrome. Le PSG a donné une véritable leçon sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-3) et prend de l’avance en tête du championnat.

Feuille de match Marseille / PSG

Neuvième journée de Ligue 1 – Stade : Stade Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Éric Wattellier – VAR : Cyril Gringore et Nicolas Rainville – Buts : Neves (7′), Balerdi (c.s.c, 29′), Barcola (40′) – Cartons : Höjbjerg (18′), Haris (20′, rouge)