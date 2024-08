Ce vendredi soir, le PSG débutait sa saison 2024-2025 avec un déplacement sur la pelouse du Havre. L’occasion de parfaitement démarrer ce nouvel exercice.

La reprise de la Ligue 1 débutait ce vendredi soir au Stade Océane. À cette occasion, le champion de France en titre, le PSG, affrontait Le Havre. Pour ce match, Luis Enrique avait déjà réservé quelques surprises dans son onze de départ avec la titularisation du jeune attaquant de 16 ans, Ibrahim Mbaye. C’était également la première de Willian Pacho en compétition officielle avec les Rouge & Bleu.

Le résumé du match

Et le PSG a parfaitement démarré sa saison 2024-2025. Sur une magnifique action collective initiée par Marco Asensio, Gonçalo Ramos a parfaitement servi Lee Kang-In, seul sur le côté droit de la surface havraise. Le Sud-Coréen a enroulé du pied gauche un ballon imparable pour Arthur Desmas (0-1, 2′). Auteur d’un bon début de match, le Portugais a dû céder sa place au quart d’heure de jeu en raison d’une blessure à la cheville (15′). Son remplaçant, Randal Kolo Muani, n’a pas réussi à se montrer à son avantage techniquement et aurait pu aggraver la marque. Cependant, sur un centre parfaitement ajusté d’Achraf Hakimi, la tête du Français a heurté la transversale du gardien du Havre (24′). En face, Le HAC pensait égaliser sur corner mais Josué Casimir, en position de hors-jeu, a gêné l’intervention de Gianluigi Donnarumma (28′). Par la suite, les Rouge & Bleu ont repris leur marche en avant et auraient même pu marquer un deuxième but juste avant la pause. Sur une passe magnifique de Vitinha, Marco Asensio a d’abord buté sur Arthur Desmas (45′). Le gardien havrais s’est une nouvelle fois illustré quelques minutes plus tard en déviant en corner une frappe du jeune Ibrahim Mbaye (45’+4). En maîtrise, le PSG a regagné les vestiaires avec l’avantage du score (0-1).

Mais, les champions de France en titre ont très mal démarré leur seconde période. Dès le retour des vestiaires, Le Havre a égalisé. Sur une remise de Gautier Lloris, personne n’a touché le ballon qui a filé directement dans le but de Gianluigi Donnarumma (1-1, 48′). En difficulté en première période, Randal Kolo Muani avait l’opportunité de remettre sa formation sur le bon chemin mais cette fois-ci l’ancien de Francfort a buté sur Arthur Desmas (53′). Dans la foulée de cette action, Le HAC pensait prendre l’avantage sur une grosse erreur d’appréciation de Yoram Zague mais Josué Casimir a été l’auteur d’une faute de main dans le rond central (53′). Puis peu à peu, le PSG est parvenu à reprendre le contrôle du match. Lee Kang-In a dans un premier temps touché la transversale (61′) avant de voir Marco Asensio être une nouvelle fois contrarié par une intervention décisive du portier havrais. Pour inverser la tendance, Luis Enrique a décidé de faire entrer du sang frais en attaque avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Et cela a porté ses fruits. Dans les derniers instants du match, les Rouge & Bleu ont livré un festival de buts. Trouvé sur un centre de João Neves, entré à la pause, Ousmane Dembélé a donné l’avantage à sa formation d’une tête décroisée (1-2, 85′). Une minute plus tard, le Portugais a cette fois-ci servi Bradley Barcola. Après une belle percussion balle au pied, le néo-international tricolore a trompé Arthur Desmas d’une frappe enroulée imparable (1-3, 86′). Quelques minutes plus tard, la formation parisienne a marqué un quatrième but sur un penalty obtenu et transformé par Randal Kolo Muani (1-4, 90′). Un beau finish pour lancer parfaitement cette saison 2024-2025 avec une large victoire à l’extérieur (1-4). Pour leur prochain match, le PSG accueillera le Montpellier Hérault le vendredi 23 août (20h45).

Fil du match

0′ C’est parti pour cette nouvelle saison du PSG. Le HAC donne le coup d’envoi de cet exercice 2024-2025 de Ligue 1. Bon match à toutes et à tous !!!!

2′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (0-1). Sur une action collective magnifique initiée par Asensio, Ramos sert Lee sur le côté droit de la surface du HAC. Le Sud-coréen ouvre parfaitement son pied gauche et trompe Desmas d’une frappe enroulée.

5′ Les Parisiens ont réussi le début parfait. Le but est venu après 1 minute et 53 secondes de conservation de balle.

7′ Après un gros pressing du PSG, Operi perd le ballon proche de sa surface. Mais les joueurs de Luis Enrique n’en profitent pas.

14′ Lee Kang-In est en grande forme. Sur une belle passe de Beraldo, le numéro 19 parisien effectue un double-contact dans la surface mais n’arrive pas à enchaîner ensuite.

15′ Carton jaune pour Youte Kinkoue après une faute sur Gonçalo Ramos. Le Portugais reste au sol, sa cheville est restée bloquée sur le tacle du Havrais. Le numéro 9 se relève en boitant. Ça sent pas bon pour la suite du match.

18′ Pour l’instant les Parisiens jouent à dix, Ramos ne pourra plus continuer et va céder sa place à Kolo Muani.

19′ Premier changement pour le PSG. Kolo Muani remplace Ramos.

23′ Belle réactivité de Pacho pour dégager un ballon dangereux d’un tacle rageur.

24′ LA BARRE DE KOLO MUANI. Sur un centre parfait d’Hakimi, le Français, bien démarqué dans la surface, touche la barre de la tête.

28′ LES PARISIENS SE SONT FAIT PEURS. Sur corner, Le HAC pensait égaliser, mais Casimir, en position de hors-jeu, a gêné l’intervention de Donnarumma.

32′ Techniquement, c’est dur pour Kolo Muani depuis son entrée en jeu.

39′ Sur une frappe lointaine de Touré, Donnarumma se couche bien pour capter le ballon.

41′ Petit cafouillage dans la surface parisienne. Les Rouge & Bleu ont réussi à se dégager.

45′ Sur une passe délicieuse de Vitinha entre les lignes, Asensio bute sur Desmas en un-contre-un.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 Carton jaune pour Joujou après une faute de frustration sur Vitinha. Le Portugais se relève en boitant.

45’+4 MBAYE PROCHE DE SON PREMIER BUT EN PRO. Après une excellente passe de Vitinha, Asensio sert le jeune Parisien. Mais Desmas s’interpose pour dévier la tentative en corner. Ce dernier ne donnera rien.

45’+5 C’est la pause au Stade Océane. Des Parisiens sérieux et appliqués mènent logiquement au score face au Havre (0-1). En maîtrise, les Rouge & Bleu auraient même pu accroître la marque.

46′ Deuxième changement pour le PSG. João Neves prend la place de Ibrahim Mbaye

46′ Le PSG donne le coup d’envoi de la deuxième période.

46′ Avec ce changement, Lee va occuper l’aile gauche de l’attaque.

47′ On peut apercevoir Ramos sur le banc avec une attelle à la cheville gauche.

48′ EGALISATION DU HAVRE (1-1). Sur un coup de pied arrêté, Operi trouve LLoris, seul. Le défenseur remise au second poteau et personne ne touche le ballon, qui finit par rentrer dans le but de Donnarumma.

52′ Joujou réalise une percée dans l’axe. Pacho finit par dégager le danger. Les Rouge & Bleu sont très mal rentrés dans ce second acte.

53′ NOUVELLE OCCASION POUR KOLO MUANI. Sur une passe d’Asensio dans la profondeur, le Français bute sur Desmas.

53′ Dans la foulée de l’occasion de Kolo Muani, Casimir pensait donner l’avantage à sa formation après avoir trompé Donnarumma. Mais après la grosse erreur d’appréciation de Zague, l’attaquant du HAC a contrôlé le ballon de la main. Un but finalement annulé.

61′ LA BARRE POUR LE PSG !!! Suite à un centre d’Asensio, Lee est trouvé au second poteau. Après une série de crochets, le Sud-Coréen arme une grosse frappe du pied gauche qui touche la transversale de Desmas.

63′ Le PSG revient bien. Sur une passe millimétrée de Vitinha, Asensio bute une nouvelle fois sur Desmas.

70′ Triple changement au PSG. Zague, Lee et Asensio cèdent leur place à Marquinhos, Dembélé et Barcola .

. 71′ Le Brésilien récupère son brassard de capitaine.

73′ Depuis plusieurs minutes, le PSG a repris le contrôle du match et les Havrais n’arrivent plus à s’approcher de la surface parisienne.

76′ Après une relance rapide à la main de Donnarumma, Hakimi sert en profondeur Dembélé. Le numéro 10 parisien tente de trouver Barcola au second poteau mais son centre a été contré par le retour d’un défenseur havrais.

80′ Après une feinte de frappe de Dembélé, le Français réussit à se mettre en position de frappe, mais sa tentative enroulée ne trouve pas le cadre.

82′ Sur un corner de Dembélé, Kolo Muani prend le meilleur sur son adversaire mais sa tête trouve les gants de Desmas.

85′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-2). Sur le côté gauche, João Neves centre en direction de Dembélé. Seul dans l’axe, le Parisien met une tête hors de portée de Desmas et donne l’avantage aux Rouge & Bleu.

86′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (1-3). Trouvé par une passe de João Neves sur le côté gauche, le néo-international français provoque balle au pied, repique dans l’axe et trompe d’une frappe enroulée Desmas.

88′ PENALTY POUR LE PSG. Sur une contre-attaque, Barcola sert Kolo Muani au second poteau. Le numéro 23 parisien est retenu dans la surface par Lloris.

90′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KOLO MUANI (1-4). Le Français se fait justice lui-même et prend à contre-pied Desmas.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+2 Le PSG proche d’un cinquième but. Après une nouvelle percussion de Barcola, Hakimi est repris de justesse juste devant le but du Havre.

90’+6 C’est terminé au Stade de la Source. Après avoir accéléré en fin de match grâce à Barcola et Dembélé, le PSG s’impose largement face au Havre (1-4) et lance parfaitement sa saison. Prochain match face au Montpellier Hérault vendredi prochain.

Feuille de match Le Havre / PSG

1ère journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Hamid Guenaoui et Yann Flament – Buts : Lee (2′), Lloris (48′), Dembélé (85′), Barcola (86′), Kolo Muani (90′,sp) – Cartons : Youté Kinkoue (15′), Joujou (45’+2), Lloris (89′)