Ligue 1 – Le PSG lance son marathon de matchs par une victoire face au Mans

Ce samedi soir, le PSG retrouvait la compétition avec la réception du Mans en Ligue 1. Le club parisien voulait idéalement lancer son marathon de matchs.

Ce samedi soir, le PSG lançait son marathon de matchs avec la réception du Mans, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique avait pour objectif de continuer sa remontée au classement. Avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions, le coach parisien avait décidé d’aligner une équipe remaniée.

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Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, le PSG a imposé son rythme en conservant le ballon. Face au bloc bas manceau, les joueurs de Luis Enrique ont multiplié les situations offensives à l’image des montées incessantes d’Achraf Hakimi. Justement, l’international marocain a obtenu un penalty après une main d’Harold Voyer. Un penalty transformé par Lucas Beraldo (1-0, 19e). Après cette ouverture du score, le promu a décidé de se montrer plus dangereux et a été tout proche d’égaliser, suite à un temps faible des Parisiens. À la suite d’un long ballon aérien et d’un duel perdu par Illia Zabarnyi, Louis Mafouta, bien gêné par le retour de Lucas Hernandez, a vu sa tentative repoussée par Matvey Safonov (29e). Quelques minutes plus tard, Samuel Youhou a profité des largesses défensives parisiennes, mais son tir n’a pas trouvé le cadre (34e). Après cette période creuse, le PSG était proche de faire le break avant la pause. Sur un centre de Lucas Digne, la tête décroisée de Maghnes Akliouche a été détournée par un Nicolas Kocik vigilant sur sa ligne (43e). À deux visages au cours de ce premier acte, le PSG a regagné les vestiaires avec un léger avantage au score (1-0).

En seconde période, les Parisiens avaient pour ambition de faire le break. Sur un coup franc rapidement joué, Achraf Hakimi a buté sur le portier adverse (53e). Dans la foulée, Le Mans a fini par punir les Parisiens pour leurs largesses défensives. Sur un centre bien travaillé de Lucas Calodat, Louis Mafouta a parfaitement coupé pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 55e). Pour relancer son équipe, Luis Enrique a décidé de procéder à quatre changements avec les entrées de Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia (59e). Rapidement, ces changements ont redynamisé l’équipe parisienne. Sur une reprise de volée de Fabian Ruiz repoussée par Nicolas Kocik, Khvicha Kvaratskhelia a bien suivi pour redonner l’avantage au champion de France (2-1, 61e). Un coaching gagnant de la part du technicien espagnol. Et les Rouge & Bleu ont fait le break quelques minutes plus tard, avec le premier but de Maghnes Akliouche sous le maillot parisien, à la conclusion d’une transition rapide (3-1, 68e). Dans la foulée, les Parisiens étaient proches de voir Le Mans revenir à un but mais le tir puissant de Dame Gueye (71e) a heurté la transversale. Preuve que les Manceaux n’ont pas abdiqué. Matvey Safonov a ainsi dû s’employer à deux reprises face à Samuel Yohou et William Harhouz (78e). Dans le temps additionnel, Désiré Doué a eu l’occasion de creuser davantage l’écart sur penalty, mais le portier adverse a remporté son duel face à l’attaquant parisien (90e+2). Sans totalement convaincre, le PSG s’est imposé face au Mans (3-1) et poursuit sa remontée au classement. Place désormais à la Ligue des champions, avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City mercredi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Sans surprise, les Parisiens ont la possession du ballon depuis le début de la rencontre, mais les Manseaux n’hésitent pas à venir presser haut.

6′ Après une récupération haute, Le Mans part en transition rapide, mais Vercruysse ne cadre pas sa frappe lointaine.

7′ Après une grosse percussion sur son côté droit, Hakimi obtient une faute juste à l’entrée de la surface adverse.

8′ Le mur du Mans repousse la tentative de Digne.

10′ Quel dommage ! Bien servi par Dro Fernandez, J. Neves glisse alors que Godts était seul au second poteau.

11′ Le PSG accélère. Le centre fort d’Hakimi ne trouve pas preneur.

12′ Sur un centre d’Akliouche, Hakimi était proche de reprendre face au but mais Boissé dévie juste avant le ballon et empêche le Marocain de reprendre correctement.

16′ Sur une transition rapide, Hakimi est servi par J. Neves dans la surface. Le Marocain tente un sombrero mais le ballon est touché par le coude de Voyer. VAR en cours.

19′ Penalty pour le PSG ! Après vérification des images, l’arbitre siffle un penalty pour le PSG .

. 20′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Beraldo se charge du penalty et le transforme. Le portier du Mans a touché le ballon mais ça file au fond !!!!

23′ Après une relance manquée de Kocik, J. Neves récupère le ballon et arme directement une frappe puissante, qui passe juste au-dessus de la transversale.

28′ Après avoir remonté le terrain balle au pied, Godts frappe mais Kocik capte le ballon.

29′ La première intervention de Safonov ! Sur une longue transversale, Zabarnyi perd son duel aérien face à Diallo et Mafouta se présente devant Safonov. Bien gêné par le retour de Lucas Hernandez, l’attaquant manceau voit son tir être repoussé en corner par le portier parisien.

33′ Safonov doit s’interposer sur un nouveau corner du Mans.

34′ Le Mans proche de l’égalisation. En difficulté pour repousser le danger après un corner, la défense parisienne voit le tir de Youhou trouver le petit filet extérieur de Safonov.

39′ Depuis l’ouverture du score, le PSG a dû mal à se procurer des occasions franches.

43′ Akliouche était proche de son premier but au PSG. Sur un centre de Digne, Akliouche croise sa tête au premier poteau mais Kocik réalise une excellente parade.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause au Parc. Grâce à un penalty transformé par Beraldo, le PSG mène au score face au Mans (1-0). Après un bon début de match, les Parisiens ont peu à peu baissé le rythme.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG.

50′ Plusieurs Parisiens sont partis à l’échauffement.

53′ Sur un coup franc lointain joué rapidement par Digne, Hakimi est trouvé dans la profondeur et se présente devant Kocik. Le portier manceau remporte son duel.

55′ Egalisation du Mans (1-1). Sur un centre bien travaillé de Calodat, Mafouta vient couper et trompe de près Safonov.

59′ Quatre changements pour le PSG. J. Neves, Dro Fernandez, Beraldo et Godts cèdent leur place à Zaïre-Emery, F. Ruiz, Vitinha et Kvaratskhelia.

61′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIA (2-1). Sur un ballon mal dégagé par la défense du Mans, F. Ruiz arme une reprise de volée depuis l’extérieur repoussée par Kocic, mais Kvaratskhelia a bien suivi et redonne l’avantage à son équipe.

66′ Bien servi dans la profondeur par Zaïre-Emery, F. Torres se présente devant Kocik et ne cadre pas son tir.

68′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’AKLIOUCHE (3-1). Quelle transition rapide du PSG. Après une belle remontée de balle, Akliouche se sert de l’appel d’Hakimi pour tromper Kocic d’une frappe au premier poteau. Le premier but du Français avec le PSG.

71′ Gueye trouve la transversale !!!

71′ Dernier changement pour le PSG. Hakimi cède sa place à Doué .

. 78′ Safonov reste vigilant sur une tête de Youhou sur corner.

78′ Nouvel arrêt de Safonov sur une frappe puissante d’Harhouz .

. 80′ La frappe enroulée de Vitinha passe juste du but.

82′ Sur un coup franc, Dame Gueye est seul au second poteau mais sa tête n’est pas cadrée.

87′ Kvaratskhelia tente sa spéciale mais ce n’est pas cadrée.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Penalty pour le PSG. Sur un corner, Bamba retient L. Hernandez.

90’+3 Doué voit son tir être repoussé mais l’arbitre siffle un nouveau penalty pour une faute sur Vitinha en raison d’un tirage de maillot.

90’+4 Après décision du VAR, le penalty est annulé car Vitinha était entré dans la surface avant la faute. Le score reste de 3-1.

90’+7 C’est terminé. Le PSG s’impose face au Mans (3-1) grâce notamment à ses entrants en seconde période. Les Parisiens poursuivent leur remontée au classement et affronteront Manchester City mercredi prochain en Ligue des champions.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Le Mans

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Nicolas Rodrigues – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Julien Schmitt et Cyril Gringore – Buts : Beraldo (20e, sp), Mafouta (55e), Kvaratskhelia (61e), Akliouche (68e) – Cartons : Gueye (47e), Mafouta (68e), Bamba (90e+2)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c) (Doué, 71e), Zabarnyi, L.Hernandez, Digne – Dro Fernandez (F. Ruiz, 59e), Beraldo (Vitinha, 59e), J. Neves (Zaïre-Emery, 59e) – Akliouche, F. Torres, Godts (Kvaratskhelia, 59e) Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, Pacho, F. Ruiz (59e), Vitinha (59e), Zaïre-Emery (59e), Kvaratskhelia (59e), Doué (71e), Ndjantou

: Safonov – Hakimi (c) (Doué, 71e), Zabarnyi, L.Hernandez, Digne – Dro Fernandez (F. Ruiz, 59e), Beraldo (Vitinha, 59e), J. Neves (Zaïre-Emery, 59e) – Akliouche, F. Torres, Godts (Kvaratskhelia, 59e) Le XI du Mans : Kocik – Boissé, Yohou (c), Voyer – Bamba, Vercruysse Brahimi, (66e), Laurey (Rabillard, 72e), Bretelle, Calodat (Larouci, 77e) – Diallo (Gueye, 46e), Mafouta (Harhouz, 72e) Remplaçants : Hatfout, Buades, Larouci (77e), Torrente, Traoré, Brahimi (66e), Gueye (46e), Harhouz (72e), Rabillard (72e)

: Kocik – Boissé, Yohou (c), Voyer – Bamba, Vercruysse Brahimi, (66e), Laurey (Rabillard, 72e), Bretelle, Calodat (Larouci, 77e) – Diallo (Gueye, 46e), Mafouta (Harhouz, 72e)