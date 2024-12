Ce vendredi soir, le PSG affrontait l’AJ Auxerre à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0).

Après une dernière semaine difficile, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir. À cette occasion, le club parisien se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre dans le cadre de la 14e journée de championnat. Les Rouge & Bleu avaient pour objectif de renouer avec le succès et par la même occasion de préparer au mieux leur match de Ligue des champions face au RB Salzbourg mardi prochain. Et dans cette préparation à la C1, Luis Enrique avait décidé de se passer d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi, qui sera suspendu face au club autrichien.

Le résumé du match

Dans cette rencontre, le PSG a rapidement mis le pied sur le ballon mais a manqué de précision dans le dernier geste. En face, l’AJA est restée dangereuse sur les transitions rapides et il fallait un excellent retour de Nuno Mendes pour contrer Gaëtan Perrin (23e). La première grosse situation du PSG est venue de Gonçalo Ramos. Sur un centre de Fabian Ruiz, la tête du Portugais a été claquée par un Donovan Léon vigilant dans ce premier acte (18e). Dix minutes plus tard, l’Espagnol a vu son but être refusé suite à une position de hors-jeu de Bradley Barcola, parti trop tôt sur une excellente passe dans la profondeur de Nuno Mendes (28e). Quelques minutes après, le latéral gauche était proche d’être buteur, après un une-deux avec Bradley Barcola, mais a buté sur le portier de l’AJA (33e). Face au bloc bas auxerrois, Lee Kang-In a tenté sa chance de loin mais toujours sans réussite (43e). Sans être transcendant dans le jeu, le PSG a dominé face à l’AJ Auxerre dans ce premier acte mais a regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

En seconde période, Donovan Léon a continué à écoeurer les joueurs parisiens. En une minutes, le portier de l’AJA a repoussé les tentatives de Lee Kang-In (55e) et Achraf Hakimi (56e). Et malgré les changements offensifs avec les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Désiré Doué et Marco Asensio, le PSG a toujours fait preuve d’un manque d’efficacité dans la surface adverse. Et quand Donovan Léon est battu, c’était sa transversale qui prenait le relais sur un tir parfaitement enroulé par Vitinha (69e). Vigilant, Gianluigi Donnarumma a repoussé l’unique danger auxerrois sur une frappe puissante d’Hamed Traoré (70e). Et alors que le match nul se profilait, le portier de l’AJA a une nouvelle fois brillé dans le temps additionnel avec un face-à-face remporté face à Randal Kolo Muani (90’+4) puis une parade exceptionnelle du bout des gants sur un tir de Désiré Doué (90’+5). Face à un gardien héroïque, le PSG ne s’est pas rassuré avant son match de Ligue des champions avec un nouveau match nul en Ligue 1 (0-0) et une troisième rencontre sans victoire toutes compétitions confondues.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ En ce début de match, Warren Zaïre-Emery se positionne assez bas au niveau des centraux, permettant à Nuno Mendes d’évoluer assez haut sur le terrain.

5′ Sans surprise, on se dirige vers une attaque-défense avec une nette possession de balle pour le PSG.

7′ Le PSG part en contre. Après une combinaison rapide entre Ruiz et Ramos, l’Espagnol lance Barcola sur le côté gauche. Le Français entre dans la surface et arme une frappe, contrée par la défense de l’AJA. Le ballon revient sur Ruiz dont la frappe passe au-dessus de la cage de Leon.

11′ Auxerre tente de profiter de chaque transition pour amener du danger. Pour l’instant, les Parisiens restent vigilants.

17′ Marquinhos dégage un ballon dangereux de la tête. L’AJA tente de percer la défense parisienne sur son aile droite.

18′ La voici la première occasion du PSG !!! Après une belle combinaison sur le côté droit avec Lee et Hakimi, Ruiz centre en direction de Ramos. La tête du Portugais est claquée en corner par Leon.

23′ Gros danger dans la surface parisienne. Nuno Mendes est bien revenu pour repousser le ballon devant Perrin.

28′ But refusé pour le PSG !!! Servi par Nuno Mendes dans la profondeur, Barcola s’avance et sert Ruiz au second poteau, qui pousse le ballon dans le but vide. L’international français était parti un peu trop tôt sur la passe du latéral gauche.

33′ Nouvel arrêt de Leon !!! Après un une-deux rapide avec Barcola, Nuno Mendes se retrouve face au portier de l’AJA, qui remporte son duel.

34′ Sur un centre de Lee, Gonçalo Ramos tente une tête renversée, captée sans soucis par Leon.

43′ Après avoir éliminé Akpra, Lee tente une frappe de loin, mais ça passe à côté.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à l’Abbé Deschamps avec une dernière frayeur dans la surface parisienne mais toujours 0-0 entre les deux formations. Sans être génial, le PSG s’est procuré quelques occasions intéressantes mais Leon est resté vigilant dans son but.

46′ La deuxième période débute. Aucun changement des deux côtés.

49′ Après un dribble d’Hakimi sur Mensah, le Marocain centre en retrait pour Ramos qui arme une frappe. Leon s’est bien couché pour capter le ballon.

53′ Face au bloc bas de l’AJA, Ruiz tente sa chance de loin, ça passe à côté du but auxerrois.

55′ Cette fois-ci c’est Lee qui tente une frappe enroulée de loin. Leon n’a pas été surpris par le rebond et sort le ballon en corner. Ce dernier ne donnera rien.

56′ Après un petit festival technique, Hakimi se retrouve dans la surface et décide de frapper. Leon détourne la frappe du Marocain.

57′ Les Parisiens poussent pour ouvrir le score depuis la reprise.

62′ Double changement pour le PSG. Barcola et Ramos cèdent leur place à Dembélé et Kolo Muani.

65′ Dommage !!! Ruiz n’a pas profité de la situation confuse dans la surface de l’AJA. L’Espagnol a glissé avant d’armer son tir.

66′ Nouveau changement pour le PSG. Doué prend la place de Lee.

69′ La transversale de Vitinha !!! Trouvé dans la surface par Nuno Mendes, le Portugais se retourne et enroule sa frappe. Ça touche le montant de Leon, battu sur le coup.

70′ Donnarumma brille !!! Après avoir récupéré le ballon devant Zaire-Emery, Sinayoko sert Traoré qui arme sa frappe. Le portier italien est vigilant et détourne la frappe puissante de l’auxerrois.

76′ Trouvé dans la profondeur par Dembélé, Ruiz est trop court pour redresser le ballon et trouve le petit filet extérieur de Leon.

77′ Nouvelle situation pour le PSG !!! Après un excellent jeu en triangle entre Hakimi, Kolo Muani et Dembélé, le numéro 10 parisien bute sur Leon.

79′ Dernier changement pour le PSG. Ruiz est remplacé par Asensio. L’Espagnol va évoluer en relayeur dans l’entrejeu.

86′ Carton jaune pour Pacho après une faute à retardement.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’était la balle de match pour le PSG !!! Lancé dans la profondeur par Dembélé, Kolo Muani manque son face-à-face contre Léon.

90’+4 Encore une fois Leon avec une parade exceptionnelle sur une frappe de Doué !!! C’est pas possible !!!!!

90’+5 C’est terminé à l’Abbé Deschamps avec ce score nul et vierge entre l’AJ Auxerre et le PSG (0-0). Le portier Donovan Leon a écoeuré les attaquants parisiens et les Rouge & Bleu enchaînent un deuxième nul d’affilée en Ligue 1 et une troisième rencontre sans victoire toutes compétitions confondues.

La feuille de match AJ Auxerre / Paris Saint-Germain

14e journée de Ligue 1 – Stade : Abbé Deschamps – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Valentin Giorgetti – VAR : Benoît Millot et Julien Schmitt – Cartons : Traoré (73e), Sinayoko (76e), Pacho (86e).