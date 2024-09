Ligue 1 – Le PSG partage toujours la tête avec Monaco

Vainqueur de Rennes ce week-end, le PSG a conservé la tête de la Ligue 1. Il est toujours suivi de près par Monaco, alors que Marseille est désormais distancé de trois points.

Après son match nul sur la pelouse de Reims (1-1), le PSG voulait renouer avec le succès contre le Stade Rennais vendredi soir. C’est chose faite pour les Parisiens et avec la manière contre des Rennais qui poursuivent leur début de saison morose (3-1). Avec ce succès, le club de la capitale prenait momentanément trois points d’avance sur Monaco et Marseille. Les Monégasques, qui célébraient leurs 120 ans, ont eu du mal face à Montpellier. Rapidement mené au score (16e), l’AS Monaco a dû attendre la toute fin du temps additionnel de la seconde période pour s’offrir la victoire (2-1, 98e) grâce à un but de Camara. Un succès qui lui permet de revenir à hauteur de points du PSG. De son côté, Marseille a raté le coche en s’inclinant sur la pelouse de Strasbourg (1-0), sa première défaite de la saison. Brest, qui va jouer le deuxième match européen de son histoire cette semaine, s’est lourdement incliné à Auxerre (3-0) et poursuit son début de saison galère (deux victoires, quatre défaites).

Angers n’y arrive toujours pas

Avant de recevoir le Real Madrid en Ligue des champions, Lille se déplaçait sur la pelouse du Havre lors de cette sixième journée de Ligue 1. Et les Nordistes se sont largement imposés grâce à un triplé de Jonathan David (0-3). Après leur défaite frustrante contre Marseille, les Lyonnais ont renoué avec le succès sur la pelouse de Toulouse. Dans un match où il a été en difficulté, Lyon s’est imposé grâce à un but de Fofana dans les dernières secondes du match (1-2). Prochain adversaire du PSG, l’OGC Nice se déplaçait à Lens ce week-end. Un match spécial pour Franck Haise, le coach niçois, qui retrouvait son ancien club où il a passé sept ans (trois ans avec la réserve et quatre ans avec l’équipe première). Les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge. Enfin, Angers n’y arrive toujours pas. Le promu s’est incliné contre Reims (1-3) et n’a toujours pas gagné cette saison, seule équipe dans ce cas de figure en Ligue 1.

Les résultats de la 6ème journée de Ligue 1

Auxerre / Brest (3-0)

PSG / Rennes (3-1)

Lens / Nice (0-0)

Le Havre / Lille (0-3)

Monaco / Montpellier (2-1)

Toulouse / Lyon (1-2)

Angers / Reims (1-3)

Nantes / Saint-Etienne (2-2)

Strasbourg / Marseille (1-0)

Classement Ligue 1