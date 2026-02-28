PSG OM
Ligue 1 – Le PSG peut accroître son avance en tête du championnat

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

Avec le résultat nul du RC Lens face à Strasbourg (1-1), le PSG est assuré de terminer en tête de la Ligue 1 à l’issue du week-end. Il peut même accroitre son avance en cas de victoire au Havre.

Après avoir repris la tête du championnat le week-end dernier, le PSG peut de nouveau être le grand gagnant de la 24e journée de Ligue 1. En effet, le club parisien est déjà assuré de conserver son fauteuil de leader à l’issue de week-end. La raison ? Son dauphin, le RC Lens, a encore lâché des points en route, une semaine après sa défaite face à l’AS Monaco (2-3).

Le calendrier croisés du PSG et de Lens avant leur affrontement

Le PSG peut prendre quatre points d’avance

En déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg en ouverture de cette 24e journée de championnat, les Sang & Or n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul dans un match rythmé. L’équipe de Pierre Sage a concédé l’ouverture du score par Joaquin Panichelli, suite à une erreur de Pierre-Ismäelo Ganiou (1-0, 18e). Mais à force de pousser, le RCL a logiquement égalisé grâce à une belle frappe de Mamadou Sangaré à l’heure de jeu (1-1, 61e). Malgré plusieurs situations de but, le RC Lens lâche deux points dans la course au titre et peut voir le PSG prendre ses distances en tête du classement. En effet, en cas de succès sur la pelouse du Havre ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), l’équipe de Luis Enrique pourrait compter quatre points d’avance. Une belle opportunité à saisir pour les Rouge & Bleu.

