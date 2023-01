Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG accueillait le Stade de Reims, en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de prendre leurs distances avec leurs poursuivants.

Deux semaines après sa défaite face au Stade Rennais en Ligue 1, le PSG voulait reprendre sa marche en avant en championnat. Et avec les contreperformances de ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le club de la capitale avait à coeur de s’imposer face aux Champenois, invaincus lors des 13 derniers matches. Pour cela, Christophe Galtier pouvait s’appuyer sur le retour de son trio offensif, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Résumé du match

Dans une première période avec un manque de précision assez affligeant, le PSG peut remercier Gigio Donnarumma. Après s’être fait une frayeur dès les premières secondes de jeu avec une relance manquée, le portier italien a sauvé à plusieurs reprises ses partenaires avec des arrêts décisifs face à Balogun (9′), Munestsi (17′) et Ito (23′). Dangereux à chaque offensive, les Rémois peuvent avoir des regrets après cette première période. En face, les Rouge & Bleu n’ont rien proposé pour espérer ouvrir le score. Mis à part une tentative de Messi en début de rencontre (9′), les joueurs de Christophe Galtier n’ont jamais réussi à inquiéter Yehvann Diouf.

En seconde période, le PSG est mieux rentré et a été récompensée dès le retour des vestiaires avec un but de Neymar Jr (1-0, 51′). Mais les Rouge & Bleu ont dû évoluer à dix pendant plus d’une demi-heure. Pour son retour à la compétition, Marco Verratti reçoit un carton rouge direct pour une grosse semelle sur un Rémois (57′). Dans la même action, les Rémois ont vu un penalty être annulé par la VAR en raison d’une position de hors-jeu initiale. Par la suite, le PSG réussit à prendre la maîtrise du match et touche la transversale (63′). Assez maladroit lors de ce match, Mbappé a buté à deux reprises sur Yehvann Diouf (61′, 81′). Alors que le PSG se dirigeait vers une victoire, Balogun égalise dans les dernières secondes de la rencontre. Après une passe en retrait mal assurée par Zaïre-Emery, l’attaquant prend le meilleur sur la défense parisienne, élimine Donnarumma et égalise pour les Champenois (90’+6). Un gros raté pour les Rouge & Bleu qui ne profitent pas des mauvais pas de Lens et Marseille.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Très grosse frayeur de Donnarumma qui se manque dans sa relance. Reims n’en profite pas

2′ Première situation pour le PSG. Trouvé sur le côté droit de la surface, Hakimi remise en retrait pour Messi, mais la Pulga ne cadre pas sa reprise.

5′ Paris prend le contrôle du match. Le centre de Mbappé est trop fuyant pour ses partenaires

9′ Très belle frappe de Balogun qui oblige Donnarumma à une belle claquette. L’attaquant rémois était finalement en position de hors-jeu

11′ Nouvelle frappe de Balogun, trouvé seul dans la surface, mais pas assez puissante pour tromper Donnarumma

15′ Très belle action menée par le Stade de Reims. Après avoir fait coulisser la défense parisienne, Ito est trouvé sur un centre au premier poteau, mais sa tentative frôle le poteau des Rouge & Bleu

17′ Grosse occasion pour Reims. Sur un centre, Munesti prend le meilleur sur Bernat. Donnarumma réalise un bel arrêt réflexe à bout portant.

Donnarumma a déjà trop de travail en ce début de match ce n’est pas normal #PSGSDR — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 29, 2023

19′ Le PSG rate une très belle situation. Sur un trois-contre-un, Mbappé manque sa passe

23′ Nouvel arrêt de Donnarumma face à Ito. Ça commence à faire beaucoup…

27′ Carton jaune pour Marquinhos après avoir stoppé volontairement Ito qui partait en contre

28′ Nouveau tir pour Reims. Munetsi tente une bicyclette mais ne trouve pas le cadre. Les Rémois sont trop facilement trouvés dans la surface

40′ Les Rémois se montrent dangereux à chaque fois qu’ils s’approchent de la surface parisienne. En face, le PSG manque de précision dans ses gestes.

45′ Très brouillon et avec un Gigio Donnarumma décisif à plusieurs reprises, le PSG peut être heureux de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0)

🚨⏱️ | Fin de cette première mi-temps et toujours aucun but dans cette partie (0-0). Le jeu est assez pauvre, espérons un réveil en deuxième période



💬 Que faut-il changer en deuxième mi-temps selon vous❓#PSGSDR pic.twitter.com/7BQ83KMpG9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 29, 2023

45′ Marco Verratti fait son entrée en jeu à la place de Vitinha

45′ La deuxième période débute

51′ NEYMARRRRR OUVRE LE SCORE POUR LE PSG. Après une frappe de Messi déviée par Bernat, Neymar est en embuscade, contrôle le ballon et ouvre le score sur le premier tir cadré des Rouge & Bleu.

57′ Situation confuse pour le PSG. Après un penalty pour Reims suite à une faute de Bernat dans la surface, la VAR annule la décision pour une position de hors-jeu initiale. Mais, Verratti reçoit dans la même action un carton rouge pour une grosse semelle sur un Rémois

61′ Kylian Mbappé bute sur Diouf

63′ Pour pallier cette absence au milieu, Soler cède sa place à Danilo Pereira

63′ Grosse occasion pour le PSG avec une transversale. Dans la foulée, Ramos bute sur la défense rémoise, qui sauve sur la ligne

64′ But d’Hakimi refusé pour hors-jeu

68′ Ruiz cède sa place à Sanches

74′ Pour sa première situation de la seconde période, Balogun prend le meilleur sur Marquinhos en vitesse mais ne cadre pas sa frappe

79′ Frappe de Mbappé mais sans soucis pour Diouf

82′ Double occasion pour le PSG. Dans un premier temps, Mbappé voit sa frappe être détournée par Diouf, dans la foulée Messi ne cadre pas sa frappe

84′ Unique buteur du match, Neymar cède sa place à Zaïre-Emery

89′ Hakimi manque sa passe pour Mbappé qui était seul au second poteau

90′ Le PSG a eu chaud. Sur une frappe enroulée, le ballon frôle le poteau

90’+5 Le PSG est puni dans les dernières secondes (1-1). Sur une passe manquée de Zaïre-Emery, Balogun prend le meilleur sur la défense parisienne, élimine Donnarumma et égalise

90’+6 C’est terminé, le PSG prend finalement qu’un seul point après une égalisation méritée pour les Rémois dans les dernières secondes.

La feuille de match de PSG / Reims

Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – 20e journée de Ligue 1 – Arbitre : Rudy Buquet — Assistants : Alexandre Viala et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Nicolas Rainville et Hamid Guenaoui – But : Neymar (51′) Cartons : Marquinhos (27′), Ito (35′) Verratti (57′, rouge)