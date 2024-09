Ligue 1 – Le PSG poursuit son sans-faute en championnat

Ce week-end, la Ligue 1 retrouvait ses droits. Opposé à Brest, le PSG s’est offert une quatrième victoire en quatre matches pour conserver sa place de leader.

Quinze jours après sa victoire sur la pelouse de Lille (1-3), le PSG retrouvait la Ligue 1 samedi soir avec la réception du Stade Brestois dans le cadre de la quatrième journée. Malgré une large domination, ce sont les Bretons qui vont ouvrir le score sur penalty après un tirage de maillot de Nuno Mendes dans la surface. Mais avec un grand Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, le club de la capitale s’est imposé (3-1) pour reprendre la place de leader, qui lui avait été chipé par Marseille, qui avait battu Nice (2-0). Avec sa large victoire contre Auxerre (0-3), avec un but de l’ancien joueur du PSG, Thilo Kehrer, Monaco était aussi momentanément passé devant les Rouge & Bleu.

Saint-Etienne s’offre sa première victoire de la saison

Dernier de Ligue 1 avant la quatrième journée avec trois défaites en trois matches et sans marquer de but, Saint-Etienne recevait Lille ce week-end pour tenter d’enfin lancer sa saison. Et c’est chose faîte avec un but de Cafaro qui lui permet d’inscrire ses premiers points en championnat cette saison. De son côté, Montpellier continue son début de saison galère avec une nouvelle lourde défaite contre Rennes (3-0). Les Montpelliérains sont derniers de Ligue 1 avec un seul point et une différence de buts de -11. Futur adversaire du PSG, le Stade de Reims s’est imposé contre Nantes (1-2) grâce à un but de Nakamura dans les arrêts de jeu de la rencontre. Enfin, en clôture de la journée, Lens et Lyon se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0).

Les résultats de la 4ème journée de Ligue 1

Saint-Etienne / Lille (1-0)

Marseille / Nice (2-0)

Auxerre / Monaco (0-3)

PSG / Brest (3-1)

Rennes / Montpellier (3-0)

Nantes / Reims (1-2)

Strasbourg / Angers (1-1)

Toulouse / Le Havre (2-0)

Lens / Lyon (0-0)

Classement Ligue 1