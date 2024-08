Ligue 1 – Le PSG prend la tête du championnat

Après sa large victoire face au Montpellier Hérault (6-0), le PSG occupe la place de leader à l’issue de cette deuxième journée de Ligue 1.

Deuxième avant le coup d’envoi de cette 2ème journée de Ligue 1, le PSG a réalisé une belle opération après ce week-end. En ouverture de cette journée de championnat, les champions de France en titre ont livré un véritable récital sur la pelouse du Parc des Princes en s’imposant sur le large score de 6-0 face au Montpellier Hérault. Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu de prendre la tête du championnat de France.

Un prochain choc face au LOSC pour le PSG

En effet, leader avant cette 2e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul dans son stade face au Stade de Reims (2-2) et chute à la 5e place. Le podium est désormais complété par le LOSC, futur adversaire du PSG (dimanche 1er septembre à 20h45), et l’AS Monaco, respectivement victorieux de l’Angers SCO (2-0) et de l’Olympique Lyonnais (0-2). Également vainqueur de ses deux premiers matches de la saison, le RC Lens se place au pied du podium après son succès face au Stade Brestois (2-0). Dans les autres résultats marquants de ce week-end, le RC Strasbourg s’est imposé face au Stade Rennais (3-1) tandis que l’AS Saint-Etienne a perdu à domicile contre Le Havre (0-2). De son côté, l’OGC Nice a partagé les points avec le Toulouse FC (1-1).

Les résultats de la 2ème journée de Ligue 1

Paris Saint-Germain / Montpellier Hérault SC (6-0)

Olympique Lyonnais / AS Monaco (0-2)

LOSC / Angers SCO (2-0)

AS Saint-Etienne / Le Havre (0-2)

RC Lens / Stade Brestois (2-0)

FC Nantes / AJ Auxerre (2-0)

OGC Nice / Toulouse FC (1-1)

RC Strasbourg / Stade Rennais (3-1)

Olympique de Marseille / Stade de Reims (2-2)

Classement Ligue 1

Paris Saint-Germain – 6 pts (+9) LOSC – 6 pts (+4) AS Monaco – 6 pts (+3) RC Lens – 6 pts (+3) Olympique de Marseille – 4 pts (+4) RC Strasbourg – 4 pts (+2) FC Nantes – 4 pts (+2) Stade Rennais – 3 pts (+1) Le Havre – 3 pts (-1) AJ Auxerre – 3 pts (-1) Toulouse FC – 2 pts (+0) OGC Nice – 1 pt (-1) Stade de Reims – 1 pt (-2) Montpellier HSC – 1 pt (-6) Angers SCO – 0 pt (-3) AS Saint-Etienne – 0 pt (-3) Olympique Lyonnais – 0 pt (-5) Stade Brestois – 0 pt (-6)