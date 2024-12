Ligue 1 – Le PSG réalise l’excellente opération du week-end

Le PSG ne s’est pas raté pour reprendre ses distances en tête du championnat après sa victoire maîtrisée face à l’Olympique Lyonnais (3-1) ce dimanche.

Avant même son match au Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais, le PSG savait qu’il ne devait pas se louper pour passer les fêtes de fin d’année au calme. Mis sous pression par ses concurrents avant cette 15e journée de Ligue 1, le club parisien voulait profiter des faux pas de l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, respectivement tenus en échec par le LOSC (1-1) et le Stade de Reims (0-0), pour reprendre ses distances en tête du classement. Et les Rouge & Bleu ont réalisé l’excellente opération de ce week-end après leur succès sur le score de 3-1 face à l’OL. Une victoire qui leur permet de prendre sept points d’avance en tête du classement avant le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco mercredi, en match avancé de la 16e journée de Ligue 1.

Le PSG creuse l’écart en tête du classement

Dans les autres résultats marquants de cette journée, le Montpellier Hérault a obtenu le point du match nul face à l’OGC Nice (2-2) mais reste la lanterne rouge du championnat. En difficulté en Ligue 1 cette saison, le Stade Brestois a étrillé le FC Nantes d’Antoine Kombouaré (4-1) tandis que le Stade Rennais s’est imposé face à l’Angers SCO (2-0). De son côté, Le Havre continue son exercice 2024-2025 difficile avec une large défaite sur sa pelouse contre le RC Strasbourg (0-3). En déplacement à Toulouse, l’AS Saint-Etienne a enchaîné une troisième défaite de rang (2-1), le revers de trop pour le coach Olivier Dall’Oglio, démis de ses fonctions samedi soir.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1

Toulouse FC / AS Saint-Etienne (2-1)

Olympique de Marseille / LOSC (1-1)

AJ Auxerre / RC Lens (2-2)

Stade de Reims / AS Monaco (0-0)

Montpellier HSC / OGC Nice (2-2)

Stade Brestois / FC Nantes (4-1)

Le Havre / RC Strasbourg (0-3)

Stade Rennais / Angers SCO (2-0)

Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (3-1)

Le classement de Ligue 1