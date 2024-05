Le PSG a remporté sans difficulté son 12e titre de champion de France au terme de cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Et les Parisiens ont également remporté un autre titre symbolique.

Dans une saison de Ligue 1 jugée assez faible par les observateurs, le PSG a dominé ses adversaires sans difficulté et a soulevé pour la troisième fois d’affilée l’Hexagoal. Preuve de la supériorité parisienne cette saison, les Rouge & Bleu ont fait un quasi sans-faute lors des Trophées UNFP (meilleur gardien, meilleur espoir, meilleur joueur et sept joueurs dans l’équipe-type). De leur côté, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont respectivement remporté les titres de meilleur passeur (8 passes décisives) et meilleur buteur (27 buts). Et les champion de France ont aussi glané un autre titre symbolique, celui du championnat des pelouses.

Le PSG félicite Jonathan Calderwood

Avec une moyenne de 19,34/20 lors de ses 17 matches disputés au Parc des Princes, le PSG réalise un quasi sans-faute et occupe la première place de ce classement. Le Stade de Reims (18,1) et le FC Metz (17,9) complètent le podium. Les mauvaises élèves ont été le Clermont Foot (16e, 14.5), le LOSC (17e, 14.4) et le Montpellier Hérault (18e, 14.4). À noter que les deux autres gros budgets de France, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, occupent des places décevantes, 12e pour l’OM (16.5) et 13e pour l’OL (16,0). De même, pour le stade du LOSC, Pierre Mauroy, qui accueillera pourtant la finale de Coupe de France entre le PSG et l’Olympique Lyonnais ce samedi.

Ce classement se base sur plusieurs critères qui sont pris en compte au moment de l’évaluation de chaque rencontre à domicile. Des critères techniques comme la trajectoire du ballon au sol, la souplesse ou la dureté du sol, la qualité des appuis, mais aussi la qualité visuelle ou encore la couleur (qualité du vert, homogénéité). Dans un communiqué, le PSG a réagi à cette récompense. « Félicitations au Grounds Manager Jonathan Calderwood et à son équipe, sacrés pour la sixième fois en huit ans ! »

Le classement du championnat des pelouses de Ligue 1