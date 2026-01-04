Ligue 1 – Le PSG remporte le derby francilien face au Paris FC

Ce dimanche soir, le PSG accueillait le Paris FC en conclusion de la 17e journée de Ligue 1. Un derby parisien attendu depuis de nombreuses années.

Le PSG retrouvait la compétition. Dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, un derby parisien entre le PSG et le Paris FC concluait ce week-end de reprise. Comptant quatre points de retard sur le leader lensois, le champion de France en titre devait s’imposer pour rester au contact. Pour cela, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive avec les présences de cadres tels que Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé. Pour leur retour au Parc des Princes, les Rouge & Bleu avaient à coeur de bien débuter un mois de janvier qui s’annonce intense.

Le résumé du match

Dans ce derby parisien, c’est le PSG qui a pris le match en main lors de ce premier acte. Les Rouge & Bleu ont posé les bases de leur jeu de possession et de contre-pressing. Face au bloc bas du PFC, les joueurs de Luis Enrique ont tenté leur chance de loin mais ni Vitinha (3e) ni Nuno Mendes (16e) n’ont inquiété Kevin Trapp. Si João Neves s’est montré trop altruiste après une belle action d’Ousmane Dembélé (19e), le PSG s’est aussi vu refuser un penalty par le VAR, la faute d’Otavio sur Désiré Doué ayant finalement été signalée à la limite de la surface adverse (27e). Après ce fait de jeu, les champions en titre ont poussé pour prendre l’avantage avant la pause. À la suite d’une belle passe d’Ousmane Dembélé, Senny Mayulu a buté sur Kevin Trapp (32e). Et à force de pousser, le PSG a fini par trouver la faille. Après un contre-pressing payant et une récupération haute, Désiré Doué n’a pas tremblé pour tromper l’ancien portier parisien (1-0, 45e). Un court avantage logique à la pause pour les Rouge & Bleu (1-0).

Dès le retour des vestiaires, un penalty très généreux a été accordé au PFC. D’abord pris de vitesse par Alimami Gory, Illia Zabarnyi est bien revenu pour remporter son duel à l’épaule dans la surface. Mais monsieur Bastien a décidé de désigner le point de penalty. Un cadeau transformé par Willem Geubbels (1-1, 51e). Cependant, les Parisiens n’ont pas douté longtemps. Avec réussite, Ousmane Dembélé a remis son équipe devant grâce à une frappe déviée (2-1, 53e). Avec la gestion des temps de jeu et les différents changements, les Rouge & Bleu ne se sont plus crée d’occasions franches jusqu’à la fin du match et n’ont pas non plus été inquiétés par le Paris FC. Le PSG débute donc l’année 2026 avec une victoire dans ce derby francilien face au PFC (2-1) et prépare au mieux son match du Trophée des Champions face à l’OM, jeudi prochain.

Fil du match

Avant le coup d’envoi, une minute d’applaudissement en hommage à Jean-Louis Gasset, qui nous a quittés le 26 décembre dernier.

0′ Le coup d’envoi est donné par le Paris FC. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première incursion du PSG dans la surface adverse. Après une récupération haute de Mayulu, Nuno Mendes déboule sur son côté gauche et obtient un corner. Ce dernier ne donnera rien.

3′ La première frappe est pour le PSG. De loin, Vitinha tente sa chance mais ça passe juste au-dessus de la cage de Trapp.

7′ Le PSG a la possession du ballon en ce début de match et fait face au bloc bas du PFC.

9′ Le centre vicieux de Nuno Mendes est capté par Trapp, juste devant Zaïre-Emery. Le portier allemand reste au sol après un contact involontaire avec le Titi.

16′ Face au bloc très bas du PFC, Nuno Mendes frappe de loin mais ce n’est pas cadrée.

19′ Quelle action parisienne ! Sur une transition rapide, Dembélé fait la différence d’un superbe contrôle orienté et sert J.Neves dans la surface. Trop altruiste, le Portugais tente de retrouver le Ballon d’Or d’une talonnade, sans succès.

24′ Quelle défense de J.Neves devant Gory. Dans la surface parisienne, le Portugais défend debout et récupère le ballon dans les pieds de son adversaire.

25′ Après une roulette, Doué est touché juste devant la surface, mais pas de coup de sifflet de la part de Monsieur Bastien.

27′ Le PSG pensait obtenir un penalty après une faute d’Otavio sur Doué, mais après vérification du VAR, ce sera finalement un coup franc, la faute ayant eu lieu juste à la limite de la surface.

32′ La frappe de Mayulu repoussée par Trapp. Juste avant, Dembélé l’avait parfaitement trouvé d’une passe entre les jambes de De Smet.

36′ Après une récupération haute des Parisiens, Dembélé sert F.Ruiz. Face à trois défenseurs, l’Espagnol se met en position de frappe mais sa tentative manque de puissance pour tromper le portier adverse.

40′ Après une excellente défense de Nuno Mendes face à Ikoné, Doué est servi à gauche, repique dans l’axe et arme une frappe enroulée, mais cela n’est pas cadrée.

43′ Le PSG accélère pour prendre l’avantage avant la pause. Les corners s’enchaînent mais ça manque de justesse dans les tirs.

45′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEE (1-0). Après une perte de balle du PFC, Vitinha récupère et sert F.Ruiz, qui lance instantanément Doué à gauche. Le Français se présente devant Trapp et ne tremble pas avec un ballon placé sous la barre.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+2 Double occasion pour le PSG. La frappe en angle fermé de Doué est repoussée en catastrophe par Trapp. Le ballon revient sur Nuno Mendes dont la frappe de loin passe juste au-dessus de la lucarne.

45’+4 Après un corner joué à deux, Doué centre pour la tête de Pacho, mais le défenseur parisien ne trouve pas le cadre. Le numéro 14 parisien est en feu.

45’+5 C’est la pause au Parc des Princes. Grâce à un Désiré Doué en grande forme, les Rouge & Bleu ont logiquement trouvé la faille juste avant la pause (1-0).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ Belle défense de Zabarnyi, qui est bien resté debout pour bloquer Gory.

49′ Penalty pour le PFC. Lancé en profondeur, Gory prend de vitesse Zabarnyi, qui revient bien. Mais l’arbitre désigne le point de penalty et estime que l’Ukrainien a déséquilibré irrégulièrement son adversaire. Le défenseur récolte aussi un carton jaune. On n’est pas loin du scandale.

51′ Egalisation du PFC (1-1). Geubbels trompe Chevalier, qui était parti du bon côté mais impuissant face au tir puissant de l’attaquant.

53′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET QUELLE REACTION DES PARISIENS. Sur un contre rapide, Dembélé repique dans l’axe et voit son tir dévié tromper Trapp. Quelle défense de Pacho au départ de l’action.

64′ Les Parisiens font circuler le ballon.

67′ Trouvé dans la surface par F.Ruiz, Nuno Mendes voit son tir être repoussé par Trapp.

70′ Triple changement pour le PSG. Doué, Dembélé et Zabarnyi cèdent leur place à Barcola, G.Ramos et Marquinhos.

73′ Barcola et G.Ramos se mettent déjà en évidence, mais une incompréhension entre le Portugais et Vitinha empêche l’action de se terminer par une frappe.

77′ Chevalier reste vigilant pour repousser un centre de Marchetti dévié par la tête de Geubbels.

80′ Changement pour le PSG. Nuno Mendes cède sa place à L.Hernandez.

83′ Dernier changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Nsoki. Le Titi dispute sa première en Ligue 1.

85′ Les Parisiens ne se procurent plus d’occasions depuis les sorties de Doué et Dembélé.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Le match a été stoppé quelques secondes pour des chants discriminatoires depuis les tribunes.

90’+7 C’est terminé. Le PSG remporte ce derby francilien face au Paris FC (2-1) et débute 2026 par une victoire. Les Parisiens restent au contact du RC Lens, qui compte toujours un point d’avance.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Paris FC

17e journée de Ligue 1– Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Stéphanie Frappart et Bruno Coué – Buts : Doué (45e), Geubbels (51e, s.p), Dembélé (53e) – Carton : Zabarnyi (49e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi (Marquinhos, 70e), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 80e) – J.Neves, Vitinha (c), F.Ruiz – Doué (Barcola, 70e), Dembélé (G.Ramos, 70e), Mayulu (Nsoki, 83e) Remplaçants : Marin, Vignaud, Beraldo, Marquinhos (70e), L.Hernandez (80e), Nsoki (83e), Kvaratskhelia, Barcola (70e), G.Ramos (70e)

: Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi (Marquinhos, 70e), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 80e) – J.Neves, Vitinha (c), F.Ruiz – Doué (Barcola, 70e), Dembélé (G.Ramos, 70e), Mayulu (Nsoki, 83e) Le XI du Paris FC : Trapp – Sangui, Mbow, Otávio, Kolodziejczak, De Smet (Ollila, 90e) – Gory (Marchetti, 76e), Camara (Dao, 89e), M.Lopez (c) – Ikoné (Cafaro, 68e) , Geubbels (J.Lopez, 89e) Remplaçants : Nkambadio, Ollila (90e), Prouchet, Marchetti (76e), Doucet, Cafaro (68e), J.Lopez (89e), Gueye, Benoît-Dao (89e)

: Trapp – Sangui, Mbow, Otávio, Kolodziejczak, De Smet (Ollila, 90e) – Gory (Marchetti, 76e), Camara (Dao, 89e), M.Lopez (c) – Ikoné (Cafaro, 68e) , Geubbels (J.Lopez, 89e)