Ligue 1 – Le PSG remporte le premier Classique de la saison face à l’OM

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Marseille dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient s’imposer pour poursuivre leur remontée au classement.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG affrontait Marseille au stade Vélodrome pour le premier Classico de la saison. Après avoir concédé deux nuls et une défaite, le club de la capitale a remporté son premier succès de la saison en championnat sur la pelouse de Brest la semaine dernière (0-1). Les Parisiens voulaient poursuivre sur leur lancée pour remonter au classement et enfoncer encore plus leur meilleur ennemi, qui restait sur trois défaites de suite en championnat, et quatre toutes compétitions confondues. Pour ce choc, Luis Enrique avait décidé d’aligner son équipe pratiquement type.

Dans les buts, pas de surprise avec Matvey Safonov. La défense du PSG était composée de Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Fabián Ruiz et João Neves accompagnaient Vitinha. En attaque, Luis Enrique avait décidé d’aligner son trio type de la saison dernière, Désiré Doué dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en pointe, et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche. Auteur d’un très bon début de saison, avec six buts en cinq matches toutes compétitions confondues, Ferran Torres commençait ce premier Classico de la saison sur le banc.

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Le résumé du match

En début de rencontre, les Marseillais ont tenté de mettre la pression sur la défense parisienne sans réussir à se procurer d’occasions franches. Après un démarrage poussif, les Parisiens ont peu à peu pris le match à leur compte avec une première grosse occasion obtenue par Ousmane Dembélé, dont le lob est passé au-dessus du but de Jeffrey de Lange (12e). Si le PSG s’est procuré quelques situations pour ouvrir la marque, il devait rester vigilant en défense, à l’image de l’occasion manquée par Neal Maupay, qui a failli profiter de nombreux errements défensifs des Rouge & Bleu (38e). Avant la pause, les joueurs de Luis Enrique ont poussé pour ouvrir la marque, mais Ousmane Dembélé n’est pas parvenu à reprendre correctement un ballon au second poteau (42e). Dans un premier acte qui a manqué de rythme, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

Dès le retour des vestiaires, le PSG s’est montré plus entreprenant dans le jeu en enchaînant les situations de but, mais les tirs de Désiré Doué (47e) et Khvicha Kvaratskhelia (49e), puis la tête de João Neves (48e) ont été captés par Jeffrey de Lange. Quelques minutes plus tard, le Géorgien était proche de conclure une magnifique action collective mais sa talonnade est passée juste à côté du poteau (53e). Dans la foulée, João Neves a manqué une grosse occasion face au but (56e). Pour prendre l’avantage dans cette rencontre, Luis Enrique a décidé de lancer son attaquant Ferran Torres (59e). Si Neal Maupay a encore gâché une belle occasion face au but (62e), l’Espagnol n’a pas tardé à confirmer son excellent début de saison. Sur un centre de Désiré Doué, l’ancien Barcelonais a parfaitement coupé au premier poteau pour ouvrir le score dans ce Classique (1-0, 66e). Cependant, les Marseillais ont rapidement réagi. Après une perte de balle d’Ousmane Dembélé dans le rond central, Angel Gomes en a profité pour éliminer Willian Pacho d’un crochet avant de tromper Matvey Safonov (1-1, 72e). Mais les Parisiens n’ont pas douté longtemps. Dans la foulée, le capitaine Marquinhos a profité d’un excellent centre de Nuno Mendes pour marquer en deux temps (1-2, 74e) et redonner l’avantage au PSG. Un match qui a basculé en quelques minutes. Les Marseillais ont même terminé cette rencontre à dix après un deuxième carton jaune de Timothy Weah (77e). En supériorité numérique, les Rouge & Bleu ont tenté de faire le break, mais la frappe puissante de Nuno Mendes a été repoussée en corner par Jeffrey de Lange (82e). Malgré cette domination en fin de rencontre, les Parisiens se sont fait une dernière frayeur avec une tête non cadrée de Nayef Aguerd (90e+6). Dans un match à deux visages, le PSG remporte le premier Classique de la saison contre une équipe de l’OM qui s’enfonce dans la crise.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Première belle intervention défensive de Pacho devant Gouiri.

5′ Les Marseillais se montrent offensifs depuis le coup d’envoi, mais sans réussir à mettre en danger l’arrière-garde parisienne.

7′ La voici la première situation pour le PSG. Trouvé dans la surface par Kvaratskhelia, Nuno Mendes voit son centre être capté par De Lange.

8′ Sur une action rapide, Dembélé sert Doué à droite. Le Français repique dans l’axe mais son tir n’est pas cadré.

10′ Première grosse occasion pour le PSG. Après une nouvelle belle combinaison entre Nuno Mendes et Kvaratskhelia à gauche, le Portugais arme un tir en angle fermé mais le ballon, freiné par De Lange, est sauvé par un défenseur marseillais devant la ligne.

12′ Le PSG a pris le match à son compte. Les frappes de F. Ruiz et Doué sont repoussées par la défense de l’OM.

12′ Nouvelle occasion pour le PSG. Sur une passe de Nuno Mendes déviée par F. Ruiz, Dembélé rode et son lob devant De Lange passe juste au-dessus de la transversale.

20′ Les Parisiens sont installés dans le camp marseillais mais n’arrivent pas à trouver de faille.

24′ La frappe de loin d’Hojbjerg est captée par Safonov.

32′ Grosse faute en retard de Weah sur Nuno Mendes. L’ancien Parisien reçoit un carton jaune.

35′ Le match est tombé dans un faux-rythme depuis plusieurs minutes, à l’image de la frappe forcée de Vitinha qui n’est pas cadrée.

38′ Grosse frayeur dans la surface parisienne avec une frappe manquée de Maupay dans la surface. Enormément d’errements défensives de la part des Parisiens sur cette action.

39′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute sur Harit pour stopper l’action marseillaise.

42′ Quelle occasion pour le PSG. Trouvé par une passe cachée de Kvaratskhelia, Doué centre au premier poteau pour Zaïre-Emery dont la tête arrive au second poteau vers Dembélé. Surpris, le Ballon d’Or n’arrive pas à reprendre correctement le ballon.

43′ La frappe lointaine de Dembélé passe au-dessus.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+3 Sur une excellente passe de Dembélé, Vitinha est trouvé dans la surface mais n’arrive pas à se retourner.

45+4 Après avoir repiqué dans l’axe, Dembélé arme une grosse frappe de loin, qui passe à côté du but de De Lange.

45’+4 C’est la pause au Vélodrome avec un score nul et vierge (0-0). Si les Parisiens ont eu quelques belles occasions pour ouvrir le score, cette rencontre a du mal à s’emballer.

46′ La seconde période débute avec les mêmes acteurs sur la pelouse.

47′ Après une feinte de frappe pour éliminer Gouiri, Doué repique dans l’axe et arme une frappe, qui termine dans les gants de De Lange.

48′ Sur un centre de l’extérieur du pied de Doué, J. Neves est trouvé mais sa tête manque de puissance pour tromper De Lange.

49′ Après une contre-attaque rapide menée les trois offensifs, la frappe du Géorgien est captée par le portier marseillais.

50′ Les Parisiens sont plus entreprenants depuis le retour des vestiaires.

52′ Excellente défense de Pacho, qui ne s’est pas fait prendre par le dribble de Gouiri.

53′ Quelle action du PSG ! Trouvé au second poteau par Nuno Mendes, Dembélé remise dans l’axe pour Kvaratskhelia. Le Géorgien tente une talonnade, qui passe juste à côté du poteau de De Lange.

54′ Sur un centre de Nuno Mendes, Dembélé est trouvé au second poteau mais son tir file largement au-dessus.

56′ Grosse occasion manquée par J. Neves. Sur un excellent ballon de Doué au second poteau, Nuno Mendes remise de la tête vers J. Neves. Face au but, le milieu portugais ne cadre pas sa tête.

59′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à F. Torres.

62′ À l’entrée de la surface, Doué tente une frappe enroulée, qui frôle la transversale de De Lange.

62′ Quel manqué de Maupay dans la surface parisienne. Après un jeu en triangle dans la surface parisienne, Gouiri trouve Maupay au centre mais l’attaquant marseillais glisse au moment de frapper.

65′ Deuxième changement pour le PSG. F. Ruiz cède sa place à Akliouche.

66′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FERRAN TORRES (0-1). Sur un centre de Doué, l’attaquant espagnol coupe parfaitement au premier poteau pour marquer de la tête.

67′ C’est le septième but de l’Espagnol en six matchs avec le PSG.

68′ Safonov reste vigilant sur une frappe à l’entrée de la surface d’Hojbjerg.

70′ Trouvé par Doué à l’entrée de la surface, F. Torres place une frappe mais De Lange s’interpose.

72′ Egalisation de l’OM de Gomes (1-1). Après une perte de balle de Dembélé au milieu de terrain, Gomes est servi à droite. Le remplaçant marseillais élimine Pacho d’un crochet et trompe Safonov.

74′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINOS (1-2). Sur un centre parfait de Nuno Mendes, Marquinhos trompe De Lange en deux temps. C’est le troisième but du capitaine cette saison.

77′ Carton rouge pour l’OM. Weah reçoit un deuxième jaune après une faute d’anti-jeu sur Nuno Mendes.

79′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Doué cèdent leur place à Godts et Beraldo.

81′ Marquinhos proche d’un doublé. Le capitaine était proche de reprendre de la tête un coup franc tiré par Vitinha.

82′ Quelle frappe puissante de Nuno Mendes repoussée par De Lange.

86′ Après un bon travail de Nuno Mendes à gauche, F. Torres était proche de reprendre le ballon, mais cela termine dans les gants de De Lange.

90′ Après un nouveau gros travail de Nuno Mendes, Akliouche est trouvé dans la surface mais son tir n’est pas cadré.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Après un bon coup franc obtenu par Beraldo, J. Neves tente sa chance mais cela passe juste au-dessus du but.

90’+3 Sur un corner marseillais, Safonov obtient une faute qui va faire du bien.

90’+6 Dernière frayeur pour le PSG. Sur un centre de Moumbagna, Aguerd se retrouve seul mais ne cadre pas sa tête.

90’+7 C’est terminé. Grâce à une seconde période de meilleure qualité, le PSG s’adjuge ce premier Classique de la saison grâce à Ferran Torres et Marquinhos (2-1). Il faudra attendre quelque semaines avant de revoir les Rouge & Bleu en raison de la trêve internationale.

Feuille de match Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain

5e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : BastienDechepy et Wilfried Bien – Buts : F. Torres (66e), Gomes (72e), Marquinhos (74e) Cartons : Weah (32e, 77e rouge), Nuno Mendes (39e), Abdallah (81e), Gomes (90e)

Le XI de Marseille : De Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, Emerson (Garcia, 85e) – Hojbjerg, Abdelli (Bezahaf, 85e), Harit (Abdallah, 63e) – Paixao (Gomes, 30e), Maupay (Moumbagna, 85e), Gouiri Remplaçants : Garcia (85e), Moumbagna (85e), Cornelius, Bezahaf (85e), Vermot, Koum, Mmadi, Gomes (30e), Abdallah (63e)

: De Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, Emerson (Garcia, 85e) – Hojbjerg, Abdelli (Bezahaf, 85e), Harit (Abdallah, 63e) – Paixao (Gomes, 30e), Maupay (Moumbagna, 85e), Gouiri Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz (Akliouche, 65e) – Doué (Beraldo, 79e), Dembélé (Godts, 79e), Kvaratskhelia (F. Torres, 59e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo (79e), Zabarnyi, Digne, Dro, Akliouche (65e), F. Torres (59e), Godts (79e), Mayulu

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz (Akliouche, 65e) – Doué (Beraldo, 79e), Dembélé (Godts, 79e), Kvaratskhelia (F. Torres, 59e)