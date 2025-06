Ligue 1 : Le PSG remporte un nouveau titre

Après une saison 2024 / 2025 pleine de trophées, le PSG rempile avec un titre honorifique dans le championnat de France. En effet, la Ligue 1 a communiqué aujourd’hui sur le tifo de l’année.

En 2024 / 2025 le PSG a remporté tous les titres possibles : Le Trophée des Champions, La Ligue 1, la Coupe de France, et la Ligue des Champions. En pleine Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain continue de tout rafler en France. En effet, quelques titres honorifiques étaient encore à distribuer à l’échelle nationale, et après avoir été élu meilleur pelouse du championnat, le PSG remporte aujourd’hui le tifo de la saison. C’est la Ligue 1 qui a communiqué officiellement ce lundi 23 juin sur ce titre honorifique que remporte le Paris Saint-Germain et plus particulièrement ses supporters. Le tifo récompensé est celui déployé dans les travées du Parc des Princes le 16 mars dernier lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (victoire 3-1).