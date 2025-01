Grâce à une deuxième période de meilleure qualité, le PSG est parvenu à renverser le RC Lens à Bollaert (1-2) et peut désormais se projeter sur son match de C1.

Avant de penser au match crucial de Ligue des champions face à Manchester City, le PSG devait faire le job sur la pelouse du RC Lens ce samedi. Et pour éviter des mauvaises surprises de dernière minute, Luis Enrique avait décidé de préserver quelques cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Mais, le coach parisien avait tout de même aligné un onze de départ compétitif avec quatre gauchers alignés en défense et un trio offensif Lee-Doué-Barcola.

Le résumé du match

Le PSG était bien rentré dans sa rencontre en mettant l’intensité qu’il fallait face aux Lensois mais les Rouge & Bleu ont eu toutes les peines du monde à se procurer des occasions. Le premier tir est venu de Fabian Ruiz, repoussé par Hervé Koffi (13e). Mais ensuite, les joueurs de Luis Enrique n’ont plus rien proposé dans ce premier acte avec un néant offensif assez inquiétant. Après un premier quart d’heure de mise en jambe, le RC Lens a commencé à accélérer et a logiquement ouvert le score sur un énième coup de pied arrêté. Profitant d’un corner dévié de la tête par Vitinha au premier poteau, Mbala Nzola, laissé seul par Lucas Beraldo au second poteau, en a profité pour tromper Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). Complètement absent des débats, le leader du championnat a regagné les vestiaires avec ce retard d’un but (1-0).

En seconde période, le PSG est revenu avec des meilleures intentions dans le jeu à l’image de l’occasion de Bradley Barcola après un bon service de Lee Kang-In. Mais, le Français a buté sur un Hervé Koffi bien sorti dans les pieds du numéro 29 parisien (53e). Dans la foulée, les joueurs de Luis Enrique étaient proches d’encaisser un deuxième but mais Mbala Nzola a été signalé en position de hors-jeu. Heureusement pour les Parisiens et notamment Gianluigi Donnarumma fautif sur ce but refusé (57e). Un tournant du match car deux minutes plus tard, le PSG est parvenu à égaliser. Après avoir profité d’une intervention défensive manquée de Malang Sarr, Bradley Barcola a servi en retrait Fabian Ruiz qui a remis sa formation à égalité après une frappe croisée (1-1, 59e). Dans une seconde période ouverte, les deux portiers se sont mis en évidence avec une parade sensationnelle de Gianluigi Donnarumma sur une frappe puissante de Jonathan Gradit (81e) tandis que Hervé Koffi a sorti un arrêt de la tête sur un tir de Désiré Doué après une action collective de grande classe (78e). Et à force de pousser, les champions de France en titre ont été récompensés. Entré en jeu, João Neves a parfaitement servi Bradley Barcola au bout d’une action bien construite. L’international français n’a laissé aucune chance au portier lensois pour donner l’avantage au PSG dans les dernières minutes (1-2, 86e). Les Rouge & Bleu peuvent aussi remercier Gianluigi Donnarumma auteur d’un arrêt salvateur dans le temps additionnel (90’+4). Un PSG renversant revient donc de ce déplacement périlleux à Lens avec les trois points (1-2) et comptent provisoirement 10 points d’avance en tête de la Ligue 1 en restant invaincu en championnat. Désormais, les joueurs de Luis Enrique peuvent pleinement se concentrer sur le match crucial face à Manchester City en Ligue des champions (22 janvier).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Très grosse intensité mise par le PSG en ce début de match.

10′ Les Parisiens posent le pied sur le ballon en ce début de rencontre mais pas encore de danger devant les buts de Koffi.

13′ La première frappe du match pour le PSG. De loin, Ruiz tente sa chance. Koffi ne prend aucun risque avec ce ballon vicieux et détourne la tentative de l’Espagnol des deux mains.

21′ Lancé dans la profondeur par Nuno Mendes, Doué se joue de Sarr d’un crochet mais sa frappe manque ensuite de puissance pour tromper Koffi.

25′ Excellent retour défensif de L.Hernandez devant Nzola dans la surface parisienne.

26′ Depuis quelques minutes, les Lensois mettent la pression sur les Parisiens. Sans conséquence pour le moment.

29′ Carton jaune pour Vitinha après un pied haut sur Machado.

36′ Ouverture du score du RC Lens (1-0). Sur corner, Nzola est seul au second poteau, après une déviation de la tête de Vitinha. Il contrôle et trompe Donnarumma d’une frappe au sol. Un nouveau but encaissé par les Parisiens sur coup de pied arrêté…

38′ Une ouverture du score logique pour les Lensois qui enchaînaient les offensives depuis plusieurs minutes.

41′ Nuno Mendes reste au sol après un contact avec Nzola. Le Portugais se relève et revient sur la pelouse.

44′ Encore une frayeur pour les Parisiens sur coup de pied arrêté. Cette fois-ci Nzola n’arrive pas à reprendre le ballon de volée.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Logiquement le PSG est mené au score face au RC Lens (1-0). Complètement inoffensifs, les Parisiens n’ont rien proposé dans ce premier acte.

46′ La seconde période débute. Aucun changement côté parisiens.

50′ Les Parisiens sont revenus avec un peu plus d’intention de jeu. Mais toujours aucune occasion franche.

53′ Sur une passe bien sentie de Lee, Barcola bute sur Koffi, qui était bien sorti.

57′ But refusé pour Nzola pour une position de hors-jeu. Heureusement pour le PSG et Donnarumma, qui s’était pris un but après avoir mal fermé son angle.

59′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZ (1-1). Servi dans la profondeur, Barcola prend le meilleur sur Sarr, qui se manque dans son intervention défensive. Le Français sert ensuite Ruiz qui trompe Koffi d’une frappe croisée.

60′ Double changement pour le PSG. Ramos et J.Neves prennent la place de Lee et L.Hernandez. Retour d’une défense à quatre.

65′ Frayeur pour le PSG mais Donnarumma repousse à deux reprises des frappes de Koyalipou.

70′ Encore une grosse frayeur pour le PSG sur corner mais heureusement Thomasson est signalé en position de hors-jeu.

78′ L’arrêt de la tête de Koffi sur une frappe de Doué, après un beau une-deux avec Ramos !!! La sortie de balle et l’action parisienne était limpide.

81′ Après une perte de balle dangereuse de J.Neves, Donnarumma réalise un très bel arrêt sur une frappe forte de Gradit.

86′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (1-2). Après une belle ressortie de balle, J.Neves sert Barcola sur la gauche. Le Français ne laisse aucune chance à Koffi avec une frappe transversale rentrante.

88′ Changement pour le PSG. Mayulu prend la place de Doué.

89′ Mayulu se met déjà en évidence. Après un ballon mal renvoyé par la défense, le Titi tente sa chance mais Koffi repousse.

89′ Carton jaune pour Mayulu.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 Les Parisiens arrivent à conserver le ballon dans cette fin de rencontre.

90’+4 La parade de Donnarumma pour sortir un centre dangereux de Frankowski .

. 90’+4 C’est terminé à Bollaert. Le PSG a réussi à renverser le RC Lens en deuxième période grâce à des réalisations de Fabian Ruiz et Barcola. Les Parisiens prennent provisoirement 10 points d’avance en tête du classement et peuvent désormais se concentrer sur Manchester City.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

18e journée de Ligue 1 – Stade : Bollaert-Delelis – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORT 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio etThomas Luczynski – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji – Buts : Nzola (36e), Ruiz (59e), Barcola (86e) Cartons : Vitinha (29e), Machado (45e), Mayulu (89e)