Ligue 1 – Le PSG reste au contact du RC Lens et prend ses distances sur l’OM

La victoire du PSG face au PFC (2-1) a permis aux joueurs de Luis Enrique de suivre le rythme du RC Lens et de creuser l’écart sur l’Olympique de Marseille.

Pour débuter son année 2026, le PSG disputait un derby francilien face au Paris FC. Sans forcer son talent, les Rouge & Bleu l’ont emporté (2-1) grâce à des réalisations de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Un succès ô combien important au vue des résultats des autres équipes.

Le PSG suit le rythme du RC Lens, l’OM distancé

En ouverture de cette 17e journée de Ligue 1, le leader, le RC Lens, avait mis la pression sur ses poursuivants en s’imposant largement face au Toulouse FC (3-0), rapidement réduit à dix. Une cadence que n’a pas su suivre l’Olympique de Marseille. Complètement dépassés par des Nantais qui jouent le maintien, les hommes de Roberto De Zerbi ont craqué en finissant la rencontre à neuf et se sont logiquement inclinés à domicile face aux Canaris (0-2). Les Marseillais pointent désormais à huit points du RC Lens et sept unités du PSG, qu’ils affronteront jeudi au Trophée des Champions.

Dans les autres résultats marquants du week-end, le Stade Rennais s’est imposé sur la pelouse du LOSC (0-2). Les Bretons ont notamment profité de leur supériorité numérique après l’expulsion rapide d’Alexsandro. De son côté, l’Olympique Lyonnais a remporté son affiche face à l’AS Monaco (1-3). L’ASM continue de chuter au classement tandis que l’OL est à deux points de la dernière marche du podium. Dans les duels des mal classés, le FC Lorient et le FC Metz se sont quittés sur un match nul (1-1) tandis que le Stade Brestois s’est imposé contre l’AJ Auxerre (2-0). Pour son prochain match de championnat, programmé le vendredi 16 janvier à 21h, le PSG recevra le LOSC, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 17e journée de Ligue 1

Toulouse FC / RC Lens (0-3)

AS Monaco / Olympique Lyonnais (1-3)

OGC Nice / RC Strasbourg (1-1)

LOSC / Stade Rennais (0-2)

Olympique de Marseille / FC Nantes (0-2)

Stade Brestois / AJ Auxerre (2-0)

Le Havre / Angers SCO (2-1)

FC Lorient / FC Metz (1-1)

Paris Saint-Germain / Paris FC (2-1)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 40 pts (+18) Paris Saint-Germain – 39 pts (+22) Olympique de Marseille – 32 pts (+19) LOSC – 32 pts (+11) Olympique Lyonnais – 30 pts (+8) Stade Rennais – 30 pts (+5) RC Strasbourg – 24 pts (+5) Toulouse FC – 23 pts (+2) AS Monaco – 23 pts (-3) Angers SCO – 22 pts (-2) Stade Brestois – 22 pts (-4) FC Lorient – 19 pts (-9) Le Havre – 18 pts (-8) OGC Nice – 18 pts (-10) Paris FC – 16 pts (-9) FC Nantes – 14 pts (-12) AJ Auxerre – 12 pts (-13) FC Metz – 12 pts (-20)