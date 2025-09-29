Ligue 1 – Le PSG retrouve la sa place de leader

Après avoir perdu sa place de leader la semaine dernière, le PSG a retrouvé son trône après sa victoire au Parc des Princes contre Auxerre ce week-end.

Samedi soir, le PSG a retrouvé le goût de la victoire contre Auxerre grâce à des buts d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo (2-0). Avec ce succès, le cinquième en six matches de Ligue 1, le club de la capitale a repris la tête du championnat. Il profite du faux pas de l’AS Monaco sur la pelouse de Lorient (3-1) pour prendre la tête du classement. Il partage cette première place avec Lyon, qui réalise un très bon début de saison après un cinquième succès en six matches sur la pelouse de Lille (0-1), prochain adversaire du PSG en Ligue 1. En ouverture de la journée, Marseille a retourné Strasbourg dans les dernières minutes du match (1-2). Les Marseillais se classent troisième à trois points du PSG et de Lyon.

Metz n’y arrive toujours pas

Dans un match animé, Toulouse et Nantes se sont quittés sur un match nul (2-2). L’OGC Nice, après avoir mené au score, a vu le Paris FC égaliser en toute fin de match sur un penalty de Krasso (1-1). De son côté, le Stade Brestois se déplaçait sur la pelouse d’Angers. Les Bretons se sont imposés (0-2) grâce notamment à un but de Labeau Lascary. Ce dernier avait rejoint Angers avant la fin du mercato, mais son arrivée n’avait pas pu être officialisé en raison des problèmes financiers des Angevins. Il avait alors rejoint Brest en prêt lors de la dernière journée du mercato. Seule équipe à ne pas encore avoir gagné cette saison en Ligue 1, le FC Metz a concédé le nul sur sa pelouse contre Le Havre (0-0). Enfin, malgré une supériorité numérique dès la 54e seconde, le Stade Rennais n’a pas réussi à se défaire du RC Lens (0-0) en clôture de la sixième journée.

Les résultats de la 6e journée de Ligue 1

Strasbourg / Marseille (1-2)

Lorient / Monaco (3-1)

Toulouse / Nantes (2-2)

PSG / Auxerre (2-0)

Nice / Paris FC (1-1)

Angers / Brest (0-2)

Lille / Lyon (0-1)

Metz / Le Havre (0-0)

Rennes / Lens (0-0)

Le classement de Ligue 1