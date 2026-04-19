Ligue 1 – Le PSG se manque et s’incline à domicile face à l’OL

En panne d’inspiration devant son public, le PSG s’est incliné face à l’Olympique Lyonnais (1-2) en Ligue 1 et relance la course au titre avec le RC Lens.

Cinq jours après sa victoire sur la pelouse de Liverpool (2-0) en Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche. En conclusion de la 30e journée de championnat, le club parisien accueillait l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Avec un calendrier chargé à venir, l’équipe de Luis Enrique avait à coeur de reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. Pour cette rencontre face aux Gones, le coach parisien avait décidé d’aligner une équipe remaniée, avec les titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

Le résumé du match

Malgré une grosse possession de balle en début de rencontre, c’est l’Olympique Lyonnais qui a frappé le premier dans cette affiche de Ligue 1. Trouvé dans le dos de Willian Pacho, Endrick a trompé Matvey Safonov d’un tir en pivot, entré avec l’aide du poteau (0-1, 6e). Dans la foulée, les Gones ont été proches du break mais le portier russe a repoussé en corner un ciseau d’Abner Vinícius (8e). Si le PSG a tenté une timide réaction avec un tir lointain de Lucas Beraldo, repoussé par Dominik Greif (17e), la soirée difficile du PSG s’est confirmée. Sur un contre éclair après un corner parisien, Afonso Moreira a inscrit le but du break (0-2, 18e). Un PSG en grande difficulté et qui n’a pas réussi à réduire la marque malgré une triple grosse occasion de Gonçalo Ramos, Désiré Doué et Bradley Barcola (28e). Nouvelles preuves du cauchemar vécu par les Rouge & Bleu dans ce premier acte. Après un penalty obtenu par Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos voit son tir repoussé par le gardien lyonnais (33e). Dans la foulée, Vitinha a dû céder sa place à Warren Zaïre-Emery en raison d’une alerte à la cheville (39e). Une première mi-temps chaotique pour le PSG, qui a regagné les vestiaires avec ce score de 0-2 en faveur de l’OL.

En début de seconde période, le PSG n’est pas parvenu à mettre le rythme nécessaire pour inquiéter Dominik Greif. C’est même Matvey Safonov qui a dû s’employer pour repousser un tir d’Afonso Moreira (52e). Pour réveiller son équipe, Luis Enrique a décidé de procéder à un triple changement, avec les entrées en jeu de Lee Kang-In, d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia. Pourtant, c’est une nouvelle fois Matvey Safonov qui a dû repousser un tir d’Endrick (61e). Dans la foulée, les Parisiens se sont enfin montrés dangereux, mais le tir de Khvicha Kvaratskhelia a été repoussé par le portier lyonnais (63e). Pour forcer le verrou lyonnais, le coach parisien a décidé de relancer en compétition Fabian Ruiz, trois mois après sa dernière apparition en raison d’une blessure au genou (72e). Dans le dernier quart d’heure, les Parisiens ont assiégé le but des Gones et Ousmane Dembélé a trouvé la transversale d’une belle frappe lointaine (75e). Les Rouge & Bleu se sont réveillés trop tard avec une belle réalisation de Khvicha Kvaratskhelia au bout du temps additionnel (1-2, 90e+4), insuffisante pour relancer le suspense de cette rencontre. Le PSG s’est donc incliné à domicile face à l’OL (1-2) et compte un point d’avance sur le RC Lens, mais pourra reprendre une marge plus importante lors de son match en retard contre le FC Nantes mercredi soir (19h).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Grosse possession de balle du PSG face au bloc bas lyonnais.

5′ Premier corner pour l’OL. Pacho dégage le danger pour un nouveau corner. Sur la nouvelle tentative, Beraldo dégage le ballon.

6′ OUVERTURE DU SCORE DE L’OL (0-1). Trouvé dans la surface, Endrick tire en force en pivot. Le Brésilien trompe Safonov avec l’aide du poteau.

12′ L’OL proche du break !! Sur un centre d’Endrick, Abner réalise un ciseaux mais Safonov repousse d’une belle claquette en corner.

12′ Dans la continuité de l’action, Maitland-Niles est trouvé au second poteau mais sa passe vers Endrick manque de précision. Les Parisiens sont en grande difficulté.

17′ La voici la première occasion du PSG. Trouvé dans la surface, G.Ramos parvient à conserver le ballon et remise en retrait pour Beraldo, dont le tir est repoussé par Greif.

18′ LE BUT DU BREAK POUR L’OL (0-2). Sur le corner parisien, Greif dégage du poing et l’OL part en contre avec Moreira. Le Lyonnais résiste au retour d’Hakimi et trompe Safonov d’un tir croisé.

21′ Trouvé dans son couloir droit sur une excellente ouverture de Vitinha, Hakimi centre mais G.Ramos est trop court pour reprendre.

26′ Sur un bon centre de Barcola, Mayulu passe devant Abner mais n’arrive pas à redresser sa tête.

28′ Sur un centre de Doué, Ramos est trouvé de la tête mais sans danger pour Greif.

28′ Grosses occasions à la chaîne pour le PSG mais ni Ramos ni Doué ni Barcola ne parviennent à tromper la défense lyonnaise vigilante.

29′ Carton jaune pour Zabarnyi après une faute en retard sur Moreira, qui était une nouvelle fois parti en contre après un corner parisien.

31′ PENALTY POUR LE PSG. Après une accélération de Lucas Hernandez sur son côté gauche, le Français est touché par Maitland-Niles dans la surface.

33′ CE N’EST PAS POSSIBLE. Ramos voit son penalty être repoussé par Greif. C’est mal tiré par le Portugais.

39′ Premier changement pour le PSG. Vitinha, qui boite, cède sa place à Zaïre-Emery.

42′ Ramos accroché par Mata dans la surface, pas de penalty pour le PSG.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+1 Sur un coup-franc bien travaillé par Hakimi, Ramos est trouvé de la tête mais ça passe juste au-dessus du but de Greif.

45’+3 Le centre dangereux de Barcola est repoussé par Greif puis dégagé par Morton.

45’+7 Le dernier corner du PSG est repoussé par Greif.

45’+7 C’est la pause au Parc des Princes, le PSG est mené 0-2 par l’OL. Complètement apathiques en début de rencontre, les Rouge & Bleu ont vécu une première période très compliquée avec un manqué de Ramos sur penalty et une alerte à la cheville pour Vitinha, remplacé par Zaïre-Emery.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ Belle combinaison entre Mayulu et Hakimi à l’entrée de la surface, mais la défense lyonnaise repousse le danger.

52′ Bel arrêt de Safonov. Trouvé à gauche, Moreira fixe Zabarnyi et arme une frappe enroulée, mais le portier parisien repousse le danger.

53′ Quatre Parisiens sont partis à l’échauffement : Ruiz, Lee, Dembélé et Kvaratskhelia .

. 56′ Trouvé sur une ouverture de Zabarnyi, Mayulu sert Doué à l’entrée de la surface, mais le Golden Boy bute sur la défense lyonnaise.

59′ Triple changement pour le PSG. Lee, Dembélé et Kvaratskhelia prennent les places de Mayulu, Ramos et Doué.

61′ Nouvel arrêt de Safonov. Lancé dans la profondeur, Endrick arme une frappe dans un angle fermé mais le portier russe reste vigilant.

62′ Dans la foulée de l’arrêt de Safonov, Barcola tente de trouver un angle de tir à l’entrée de la surface mais sa frappe est contrée par la défense adverse.

63′ DOMMAGE !!! Sur une récupération rapide des Parisiens, Zaïre-Emery sert Kvaratskhelia à gauche de la surface, mais la frappe du Géorgien est repoussée par Greif.

65′ Carton jaune pour Lee après une faute de frustration sur Moreira.

68′ Carton jaune pour L.Hernandez, qui a récupéré un ballon au sol avec les mains.

69′ Beaucoup d’approximations techniques de la part des Parisiens.

72′ Dernier changement pour le PSG. Trois mois après son dernier match, F.Ruiz retrouve la compétition. L’Espagnol prend la place de Barcola.

75′ OH NON C’EST PAS POSSIBLE. De loin, Dembélé arme une magnifique frappe mais cela fracasse la transversale de Greif, impuissant sur ce tir.

78′ Les Parisiens poussent. Sur un corner mal repoussé par les Lyonnais, Dembélé n’arrive pas à bien reprendre le ballon devant Greif.

82′ Kvaratskhelia part dans un rush solitaire et parvient presque à trouver un angle de frappe mais la défense de l’OL repousse le danger.

89′ Sur un centre, la défense lyonnaise repousse en catastrophe.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+3 La frappe de loin de Beraldo n’est pas cadrée.

90’+4 BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAA (1-2). Trouvé à gauche par Ruiz, Kvaratskhelia rentre à l’intérieur sur son pied droit et arme une frappe enroulée imparable pour Greif.

90’+5 C’est terminé. La réaction du PSG a été trop tardive et les Rouge & Bleu s’inclinent sur sa pelouse face à l’OL (1-2). Les Parisiens devront rapidement réagir face au FC Nantes mercredi.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregreossa – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui – Buts : Endrick (6e), Moreira (18e), Kvaratskhelia (90e+4) – Cartons : Kluivert (13e), Zabarnyi (29e), Lee (65e), L.Hernandez (68e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu (Lee, 59e), Beraldo, Vitinha (Zaïre-Emery, 39e) – Doué (Kvaratskhelia, 59e), G.Ramos (Dembélé, 59e) , Barcola (F.Ruiz, 72e) Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, F.Ruiz (72e), Lee (59e), Dro Fernandez, Zaïre-Emery (39e), J.Neves, Kvaratskhelia (59e), Dembélé (59e)

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu (Lee, 59e), Beraldo, Vitinha (Zaïre-Emery, 39e) – Doué (Kvaratskhelia, 59e), G.Ramos (Dembélé, 59e) , Barcola (F.Ruiz, 72e) Le XI de l’ OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert (Hateboer, 60e), Abner – Mangala (Tessmann, 79e), Morton – Merah (Kamara, 85e) – Endrick (Karabec, 79e) , Moreira Remplaçants : Descamps, Hateboer (60e), Kango, Kamara (85e), Tessmann (79e), Nartey, Karabec (79e), Ghezzal, Yaremchuk

: Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert (Hateboer, 60e), Abner – Mangala (Tessmann, 79e), Morton – Merah (Kamara, 85e) – Endrick (Karabec, 79e) , Moreira