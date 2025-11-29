Cup

Ligue 1 – Le PSG sera fortement supporté à Monaco 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 novembre 2025

Ce samedi après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN Sports 1), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourront compter sur leurs supporters. 

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée. Afin de conserver sa place de leader, le club de la capitale tentera de s’imposer contre les Monégasques. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique pourront compter sur leurs supporters. 

Romain Mabille (CUP) : « Pour moi, on a plus de chance de rester au Parc des Princes que de partir »
Un parcage visiteur bien garni

En effet, comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour Ici Paris Île-de-France, le club de la capitale va voir 1000 supporters remplir le parcage visiteur du Stade Louis II. Comme à chaque déplacement du PSG, les supporters parisiens vont encore donner de la voix et pousser les joueurs à se donner à fond sur le terrain afin de repartir avec les trois points du Rocher

