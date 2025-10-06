Ligue 1 – Le PSG seul en tête du championnat

Avec ce match nul concédé sur la pelouse du LOSC (1-1), le PSG passera la trêve internationale en tête de la Ligue 1.

En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, un PSG largement remanié a concédé un match nul dans les dernières minutes sur la pelouse du LOSC (1-1). L’ancien Parisien Ethan Mbappé a répondu à la magnifique ouverture du score de Nuno Mendes. Avec ce résultat, le champion en titre conserve sa place de leader avec un point d’avance sur l’Olympique de Marseille.

Un choc face à Strasbourg au retour de la trêve internationale

En déplacement sur la pelouse du FC Metz, le club olympien est facilement venu à bout d’une bien faible équipe messine (0-3). Co-leader avant cette 7e journée, l’Olympique Lyonnais a été renversé dans les dernières minutes à domicile par le Toulouse FC (1-2). Dans les autre résultats marquant de ce week-end, le RC Strasbourg a giflé l’Angers SCO (5-0) et occupe la dernière place du podium. De son côté, l’AS Monaco continue de décevoir avec un match nul contre l’OGC Nice (2-2), malgré un doublé sur penalty d’Ansu Fati. Même résultat pour le Stade Rennais à domicile face au Havre (2-2). Enfin, le Paris FC s’est imposé au Stade Jean-Bouin contre le FC Lorient (2-0). Après la trêve, le PSG recevra le RC Strasbourg, le vendredi 17 octobre, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1

Paris FC / FC Lorient (2-0)

FC Metz / Olympique de Marseille (0-3)

Stade Brestois / FC Nantes (0-0)

AJ Auxerre / RC Lens (1-2)

Olympique Lyonnais / Toulouse FC (1-2)

Le Havre / Stade Rennais (2-2)

AS Monaco / OGC Nice (2-2)

RC Strasbourg / Angers SCO (5-0)

LOSC / Paris Saint-Germain (1-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 16 pts (+8) Olympique de Marseille – 15 pts (+10) RC Strasbourg – 15 pts (+7) Olympique Lyonnais – 15 pts (+4) AS Monaco – 13 pts (+4) RC Lens – 13 pts (+4) LOSC – 11 pts (+4) Paris FC – 10 pts (-1) Toulouse FC – 10 pts (-1) Stade Rennais – 10 pts (-1) Stade Brestois – 8 pts (+0) OGC Nice – 8 pts (-3) FC Lorient – 7 pts (-7) Le Havre – 6 pts (-2) FC Nantes – 6 pts (-2) AJ Auxerre – 6 pts (-5) Angers SCO – 5 pts (-8) FC Metz – 2 pts (-11)