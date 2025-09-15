Ligue 1 – Le PSG seul leader du championnat

Après cette quatrième journée de Ligue 1, le PSG occupe seul la tête du championnat suite à son quatrième succès de rang face au RC Lens.

Le PSG occupe déjà la tête du championnat et ne compte pas laisser la moindre miette à ses concurrents. Malgré une préparation tronquée, les joueurs de Luis Enrique réalisent un sans-faute en ce début de saison de Ligue 1. Après les succès face au FC Nantes (0-1), l’Angers SCO (1-0) et le Toulouse FC (3-6), le club de la capitale a enchaîné un quatrième succès de rang ce dimanche sur sa pelouse contre le RC Lens (2-0). Un sans-faute qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper seuls la tête du championnat avec 12 points.

Un Classique au programme dimanche prochain

Le club de la capitale a profité du faux pas de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade Rennais, en conclusion de cette 4e journée de Ligue 1. Pourtant dominateurs après l’ouverture du score de Corentin Tolisso, les Gones ont craqué suite à l’expulsion de Tyler Morton et se sont finalement inclinés sur le score de 3-1. L’autre club francilien, le Paris FC a enchaîné une deuxième victoire de rang face au Stade Brestois (1-2). Prochain adversaire du PSG en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est largement imposé contre une équipe de Lorient rapidement réduite à dix (4-0). Dans les autres résultats marquants du week-end, l’AS Monaco s’est imposé sans briller face à l’AJ Auxerre (1-2) tandis que le LOSC a renversé le Toulouse FC dans le temps additionnel (2-1), grâce au but victorieux de l’ancien Parisien Ethan Mbappé.

Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille / FC Lorient (4-0)

OGC Nice / FC Nantes (1-0)

AJ Auxerre / AS Monaco (1-2)

LOSC / Toulouse FC (2-1)

Stade Brestois / Paris FC (1-2)

FC Metz / Angers SCO (1-1)

RC Strasbourg / Le Havre (1-0)

Paris Saint-Germain / RC Lens (2-0)

Stade Rennais / Olympique Lyonnais (3-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 12 pts (+7) LOSC – 10 pts (+8) AS Monaco – 9 pts (+3) Olympique Lyonnais – 9 pts (+3) RC Strasbourg – 9 pts (+2) Stade Rennais – 7 pts (-1) Olympique de Marseille – 6 pts (+5) RC Lens – 6 pts (+0) OGC Nice – 6 pts (+0) Toulouse FC – 6 pts (-1) Paris FC – 6 pts (-2) Angers SCO – 5 pts (+0) Le Havre – 3 pts (-2) FC Nantes – 3 pts (-2) AJ Auxerre – 3 pts (-3) FC Lorient – 3 pts (-7) Stade Brestois – 1 pt (-5) FC Metz – 1 pt (-5)