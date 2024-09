Ce vendredi soir, le PSG accueillait le Stade Rennais à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1 avec pour objectif de renouer avec le succès. Et c’est chose faite avec une victoire 3-1.

Avant de penser à la Ligue des champions et son déplacement sur la pelouse d’Arsenal, le PSG devait renouer avec la victoire en Ligue 1. Après son résultat nul à Reims (1-1) la semaine passée, le club parisien accueillait le Stade Rennais ce vendredi avec pour ambition de mettre la pression sur ses concurrents directs. Avec un effectif décimé, Luis Enrique était dans l’obligation d’aligner une équipe expérimentale.

Le résumé du match

Le PSG a parfaitement entamé ce match en dominant le Stade Rennais. Le capitaine Marquinhos pensait même ouvrir rapidement le score mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu, après consultation de la VAR (3′). Par la suite, Ousmane Dembélé a vendangé deux grosses occasions. Après une belle talonnade de Lee Kang-In pour le lancer, le numéro 10 parisien est parvenu à éliminer deux Rennais grâce à sa technique mais a manqué de puissance dans sa frappe (6′). Quelques minutes après, l’international français, une nouvelle fois bien lancé dans la profondeur par le Sud-Coréen, s’est trop précipité dans sa frappe, qui a fini dans le petit filet extérieur de Steve Mandanda (18′). Dans la minute qui suit, Achraf Hakimi a trouvé la transversale du portier rennais à quelques mètres des cages, après un excellent travail de Bradley Barcola sur son côté gauche. Peu en vue depuis le début du match, le numéro 29 parisien va revêtir son costume de serial buteur. Dans un temps fort rennais, les Parisiens ont fait un contre assassin. Après une récupération haute d’Ousmane Dembélé, João Neves a resservi dans le bon timing l’ancien Barcelonais, qui offre la balle à Bradley Barcola. D’un calme olympique, l’ailier de 22 ans a enroulé du pied droit pour tromper Steve Mandanda (1-0, 30′). Dominateur, le PSG a regagné les vestiaires avec ce logique avantage au score (1-0).

En seconde période, les Parisiens ont continué à dominer cette rencontre. Après un but refusé pour hors-jeu à Achraf Hakimi (48′) et un arrêt de Steve Mandanda sur une frappe de Bradley Barcola (52′), le PSG est parvenu à faire le break quelques minutes plus tard. Auteur d’un grand match, Lee Kang-In a été récompensé en profitant d’un ballon renvoyé par le poteau suite à une frappe de Bradley Barcola (2-0, 58′). Dans la foulée, Steve Mandanda a réalisé une parade réflexe impressionnante sur une tentative de Fabian Ruiz (61′). Mais le portier rennais ne pouvait rien faire sur le doublé de Bradley Barcola, sur une offrande d’Achraf Hakimi (3-1, 68′). Pour la préparation du prochain match face à Arsenal, Luis Enrique a décidé de faire plusieurs changements avec les entrées de Milan Skriniar, Senny Mayulu, Randal Kolo Muani et Ibrahim Mbaye. De quoi perturber les Parisiens et Lucas Beraldo auteur d’une main dans sa surface. L’occasion parfaite pour l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo, de réduire la marque (3-1, 74′). Avec un autre but refusé de Alidu Seidu en fin de rencontre, les champions de France ont eu quelques frayeurs mais se sont finalement imposés sur le score de 3-1 avant la Ligue des champions mardi prochain et un déplacement périlleux à Arsenal.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade Rennais. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ But refusé pour le PSG !!! Marquinhos pensait ouvrir le score sur un centre d’Hakimi, mais la déviation de la tête de Beraldo met hors-jeu son compatriote brésilien.

6′ Après avoir éliminé deux Rennais sur une accélération, Dembélé manque sa frappe, captée sans problème par Mandanda. À noter la belle talonnade de Lee pour lancer l’action du Français.

13′ Les Parisiens se montrent dangereux depuis le début du match face à une défense rennaise en difficulté.

18′ Nouvelle occasion pour Dembélé. Lancé parfaitement par Lee, Dembélé se présente devant Mandanda et choisit la frappe. Ça trouve le petit filet extérieur.

19′ La transversale pour le PSG !!!! Avec de la réussite, Barcola passe sur son côté gauche et centre pour Hakimi. Face au but, la frappe du Marocain touche la barre de Mandanda.

30′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAA (1-0). Après une récupération de Dembélé, Joao Neves ressert le Français qui part en contre. Le numéro 10 parisien sert ensuite Barcola sur la gauche qui d’un calme olympique trompe Mandanda d’un enroulé du pied droit. Le 5e but en Ligue 1 pour le numéro 29.

31′ Excellente défense de Marquinhos qui tacle dans les pieds de Kalimuendo dans la surface.

40′ Justesse technique, orientation du jeu… L’excellent match de Lee dans ce rôle faux numéro 9.

45′ Carton jaune pour Dembélé pour contestation.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes, le PSG mène face au Stade Rennais (1-0) grâce à une réalisation de Barcola. Les Parisiens ont gâché de nombreuses occasions à l’image de Dembélé ou de la transversale d’Hakimi.

46′ La seconde période débute au Parc des Princes.

48′ But refusé pour le PSG d’Hakimi. Sur une excellente passe de J.Neves, Hakimi a trompé Mandanda après un bel enchaînement. Mais, le Marocain est logiquement signalé en position de hors-jeu.

52′ Carton jaune pour Zaïre-Emery après un tacle en retard.

57′ Servi par Dembélé, Barcola se joue encore d’Ostigard et frappe mais Mandanda détourne.

58′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEEEEEE (2-0). Encore une fois Barcola arme une frappe qui touche le poteau de Mandanda, Lee a bien suivi et conclut de la tête dans le but vide. Une belle récompense pour le Sud-Coréen qui réalise un excellent match.

61′ Le PSG proche du troisième but !!! Après une nouvelle action de Barcola, Ruiz voit sa tentative être détournée de manière spectaculaire par Mandanda.

63′ Encore un festival de Barcola face à la défense de Rennes. Cette fois-ci, sa frappe enroulée passe à côté du cadre.

68′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR BARCOLA. Lancé dans son couloir droit, Hakimi sert un caviar à Barcola au second poteau, qui n’avait plus qu’à conclure.

69′ Triple changement au PSG. Ruiz, Marquinhos et Barcola sont remplacés par Mayulu, Skriniar et Kolo Muani.

72′ Trouvé sur un centre, Gouiri arme une frappe en première intention à l’entrée de la surface, Safonov détourne en corner.

73′ Penalty pour le Stade Rennais. Sur le corner qui suite, Beraldo touche le ballon de la main.

74′ Réduction de l’écart pour Rennes (3-1). Le penalty est transformé par Kalimuendo.

77′ Le PSG a décidé de se faire peur avec des Rennais qui reprennent confiance.

81′ Nouveau changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Mbaye.

84′ Parade de Safonov sur une frappe lourde de Gronbaek.

87′ Le PSG se fait peur avec un but refusé à Seidou. Attention à ces dernières minutes.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+5 Sur un centre d’Hakimi, Kolo Muani est trouvé au premier poteau mais sa frappe passe à côté du but.

90’+7 C’est terminé au Parc des Princes, le PSG s’impose face au Stade Rennais (3-1) grâce à un doublé de Barcola et une réalisation de Lee. Les Parisiens préparent au mieux leur déplacement à Arsenal en Ligue des champions.

La feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Rennais

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Cyril Gringore et William Lavis – Buts : Barcola (30′, 68′), Lee (58′), Kalimuendo (74′, sp) – Cartons : Assignon (41′), Dembélé (45′), Zaïre-Emery (52′), Wooh (65′)