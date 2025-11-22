Ligue 1 – Le PSG s’impose face au Havre (3-0) et récupère son fauteuil de leader

Ce samedi soir, le PSG accueillait Le Havre à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Et le club parisien aura pour ambition de reprendre son fauteuil de Ligue 1. Et mission accomplie pour les Rouge & Bleu.

Le PSG retrouvait la compétition ce samedi soir. À l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, le club parisien accueillait Le Havre. Et après les victoires de l’Olympique de Marseille et du RC Lens, les Rouge & Bleu devaient impérativement s’imposer pour retrouver leur fauteuil de leader. Mais à quelques jours du match de Ligue des champions face à Tottenham, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée avec une charnière centrale Illia Zabarnyi – Lucas Beraldo et les titularisations de Lee Kang-In et Ibrahim Mbaye en attaque.

Le résumé du match

Face à une équipe du Havre qui n’a pas fermé le jeu, le PSG est parvenu à trouver des espaces mais a dans un premier temps chauffer les gants de Mory Diaw sans le mettre en danger (4e, 12e). La première grosse occasion des Rouge & Bleu est venue d’Ibrahim Mbaye. Après avoir profité d’une grosse erreur d’Arouna Sangante, le néo-international sénégalais s’est présenté face portier adverse mais Gautier Lloris est bien revenu pour gêner le Titi (24e). Dans la foulée, le PSG a pu remercier Lucas Chevalier, auteur d’un arrêt sensationnel face à Simon Ebonog (25e). Sans forcer son talent, l’équipe de Luis Enrique est parvenue à trouver la faille. Sur un centre de Nuno Mendes, Lee Kang-In, bien placé au second poteau, a ajusté Mory Diaw pour ouvrir le score (1-0, 29e). Par la suite, Gonçalo Ramos a manqué un duel face au portier du HAC (34e) puis Lucas Chevalier est resté vigilant sur un tir Yassine Kechta, qui a grandement mis en difficile Lucas Beraldo dans cette première période (38e). Le PSG est rentré aux vestiaires avec ce court avantage au score (1-0).

En seconde période, le PSG a tardé à faire le break. Ce sont même les Havrais qui se sont montrés dangereux sur coup-franc mais Lucas Chevalier s’est parfaitement interposé (61e). Dans la foulée, Ibrahim Mbaye a touché la transversale sur un tir puissant au second poteau (63e). Finalement, les Parisiens sont parvenus à faire le break par l’incontournable João Neves, opportuniste après une occasion manquée par Bradley Barcola (2-0, 65e). Quelques minutes plus tard, les Havrais pouvaient réduire la marque mais la frappe puissante d’Issa Soumaré a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (70e). En fin de rencontre, Bradley Barcola a parachevé le succès parisien. Bien servi en profondeur par Khvicha Kvaratskhelia, le numéro 29 des Rouge & Bleu a résisté à Yanis Zouaoui avant de tromper avec sang-froid Moris Diaw (3-0, 86e). Sérieux et appliqué, le PSG s’impose sur ce large score face au Havre (3-0) et récupère son fauteuil de leader avant la réception de Tottenham en Ligue des champions mercredi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

2′ Première situation pour le PSG dans la surface havraise. Trouvé dans son couloir gauche, Mbaye sert Ramos, mais la défense adverse parvient à se dégager.

4′ Premier tir cadré pour le PSG. Après une belle action individuelle de Mayulu, Nuno Mendes est servi à gauche. Son tir enroulé termine dans les gants de Diaw.

7′ La belle occasion gâchée par Ramos !!! Trouvé dans la surface sur un excellent centre de Lee, J.Neves réalise une magnifique remise de la poitrine vers Ramos, qui voit son tir être dévié par Diaw. L’attaquant portugais était signalé en position de hors-jeu.

10′ Le PSG est largement en tête dans la possession du ballon avec 88%. Mais Le HAC tente quelques offensives depuis le début de rencontre.

12′ Sur une transition rapide après un corner havrais, Vitinha trouve sur une belle passe Lee. Le Sud-Coréen arme une frappe enroulée, qui termine dans les gants de Diaw.

13′ Première occasion pour Le Havre. Après un jeu à trois, Kechta se présente face à Chevalier mais le portier parisien remporte son duel.

20′ Trouvé sur une transversale de Zaïre-Emery, Mbaye repique dans l’axe et entre dans la surface. Son tir est dévié et file normalement en corner. Mais l’arbitre signale une sortie de but.

24′ Mbaye proche d’ouvrir le score. Lancé dans la profondeur par Lee, Mbaye profite d’une grosse erreur de Sangante pour se présenter face à Diaw, mais Lloris revient bien pour gêner le néo-international sénégalais.

25′ QUELLE PARADE DE CHEVALIER. Seul face au but, Ebonog touche le ballon de l’épaule et Chevalier se détend pour la sortir du bout des gants. Zaïre-Emery dégage le danger ensuite.

27′ Sur le corner qui suit, Chevalier s’interpose dans les airs pour soulager sa défense.

29′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (1-0). Sur un centre de Nuno mendes, Lee est en embuscade au second poteau. Le Sud Coréen ajuste Diaw pour ouvrir le score.

34′ Quel arrêt de Diaw face à Ramos. Après un jeu à trois et une passe de classe de J.Neves pour son compatriote, le numéro 9 parisien manque son face-à-face. Il était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

38′ Après une nouvelle défense compliquée de Beraldo face à Kechta, Chevalier a la main ferme pour détourner en corner.

43′ Après une belle récupération, Mbaye sert Nuno Mendes à gauche, qui lui redonne dans la surface. Son tir passe au-dessus.

44′ Après une belle action collective, le ballon revient avec réussite sur G.Ramos dont le tir à l’entrée de la surface est capté par Diaw.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes (1-0). Sans forcer son talent, le PSG rentre aux vestiaires avec l’avantage au score grâce à un but de Lee Kang-In.

46′ La seconde période débute avec les mêmes Parisiens.

47′ Première situation pour le PSG. Après une récupération au milieu de terrain, Mayulu se sert des appels de ses coéquipiers pour enrouler une frappe, mais cela passe juste à côté du but.

52′ Après une récupération haute, Mbaye est servi à gauche mais son tir est capté par Diaw.

55′ Premier changement pour le PSG. Le buteur Lee cède sa place à Barcola.

60′ Excellente défense de Zaïre-Emery face à Khadra.

61′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute à retardement sur Ebonog.

61′ Sur un coup-franc bien placé du HAC, Chevalier s’interpose parfaitement.

63′ La transversale pour Mbaye. Sur un centre de Barcola, Ramos manque son tir et le ballon arrive sur Mbaye au second poteau, dont le tir puissant touche la transversale.

64′ Double changement pour le PSG. Beraldo et Ramos cèdent leur place à L.Hernandez et Ndjantou.

65′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE L’INCONTOURNABLE JOAO NEVES (2-0). Trouvé dans la surface, Barcola bute dans un premier temps sur Diaw, le ballon revient sur J.Neves, qui marque avec opportuniste du pied gauche.

67′ La frappe lointaine de Ndjantou passe au-dessus.

69′ Carton jaune pour Ndjantou après une faute en retard sur Kechta.

70′ Le poteau du Havre sur une frappe puissante de Soumaré !!!

71′ Derniers changements pour le PSG. Vitinha et Mayulu cèdent leur place à F.Ruiz et Kvaratskhelia. Suite à la sortie du Portugais, Zaïre-Emery récupère le brassard du capitaine .

. 75′ Après un une-deux avec Barcola, Kvaratskhelia écrase trop son tir, qui file en sortie de but.

79′ Après une belle passe de Ndjantou vers Zaïre-Emery, le centre fort au second poteau du capitaine parisien trouve Nuno Mendes, dont le tir n’est pas cadré.

84′ Bon retour défensif de Zabarnyi face à Khadra.

86′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (3-0). Servi parfaitement par Kvaratskhelia dans la profondeur,, le Français résiste à Zouaoui et trompe avec sang-froid Diaw.

90′ Trois minute de temps additionnel.

90’+2 Sur une transition rapide, Mbaye sert Kvaratskhelia. Le tir du Géorgien est détourné en corner par Diaw.

90’+3 C’est terminé. Sérieux et appliqué, le PSG s’impose sur le score de 3-0 face au Havre. Les Parisiens récupèrent le fauteuil de leader et préparent parfaitement son prochain match face à Tottenham en Ligue des champions.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Le Havre

Treizième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Florian Goncalves et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Eric Wattelier et Christian Guillard – Buts : Lee (29e) J.Neves (65e), Barcola (86e) – Cartons : Touré (32e), Nuno Mendes (61e), Ndjantou (69e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo (L.Hernandez, 64e), Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha (c) (F.Ruiz, 71e), Mayulu (Kvaratskhelia, 71e) – Lee (Barcola, 55e), G.Ramos (Ndjantou, 64e), Mbaye Remplaçants : Safonov, Boly, L. Hernandez (64e), Marquinhos, Pacho, Ndjantou (64e), F.Ruiz (71e), Barcola (55e), Kvaratskhelia (71e).

Le XI du Havre : Diaw – Nego (Namli, 84e), Sangante (c), Lloris, Zouaoui – Touré (Khadra, 58e), Seko, Kechta (Doucouré, 75e)- Ndiaye (Mambimbi, 84e) – Soumaré, Ebonog Remplaçants : Mpasi, Delaine, Doucouré (75e), Youté, Zagadou, Khadra (58e), Namli (84e), Kyeremeh, Mambimbi (84e)

: Diaw – Nego (Namli, 84e), Sangante (c), Lloris, Zouaoui – Touré (Khadra, 58e), Seko, Kechta (Doucouré, 75e)- Ndiaye (Mambimbi, 84e) – Soumaré, Ebonog