Ligue 1 – Le PSG s’incline face à l’AS Monaco (1-3) et inquiète avant son huitième de finale de LDC

Ce vendredi soir, le PSG accueillait l’AS Monaco en Ligue 1 avec pour ambition de préparer au mieux son huitième de finale aller de Ligue des champions.

PSG / Monaco acte III. Pour la troisième fois en trois semaines, les deux formations s’affrontaient. Après leur double confrontation en barrage aller de la Ligue des champions, les deux équipes ouvraient la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de prendre provisoirement sept point d’avance en tête du classement. Ce match devait aussi permettre de préparer au mieux le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain. Et pour cette rencontre face à l’ASM, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive avec deux titularisations surprises : Illia Zabarnyi et Dro Fernandez.

Le résumé du match

Dans un début de match très rythmé, l’AS Monaco a été la première équipe à se procurer une grosse occasion. Sur un centre travaillé de Caio Henrique, Denis Zakaria, laissé seul par la défense parisienne, n’a pas cadré sa tête face à Matvey Safonov (4e). La réponse du PSG a été immédiate. Après un sublime mouvement collectif et un une-deux entre Achraf Hakimi et Bradley Barcola, le Marocain, en bout de course, voit son tir détourné par Philipp Köhn (6e). Bien gêné par le pressing haut de l’ASM, le club parisien a pu compter sur la bonne gestion défensive de Willian Pacho devant Maghnes Akliouche (17e). En face, l’équipe de Luis Enrique s’est procurée des situations sur des transitions rapides, mais ni Nuno Mendes (19e) ni Dro Fernandez (22e) n’ont réussi à cadrer leur tentative. Et le PSG a été puni sur un pressing haut de l’ASM et une grosse erreur de Warren Zaïre-Emery dans sa surface. Un cadeau dont a profité à Maghnes Akliouche pour ouvrir le score (0-1, 28e). Par la suite, le champion de France s’est procuré quelques situations intéressantes mais a pêché dans le dernier geste, à l’image de Bradley Barcola (39e, 41e). En difficulté dans le jeu, le PSG est rentré aux vestiaires en étant menés (0-1).

Malgré de meilleures intentions à l’entame de ce second acte, le PSG a été puni. Dans une défense parisienne trop apathique, l’entrant Aleksandr Golovin a profité d’un ballon mal renvoyé par Vitinha dans la surface. L’international russe ne s’est pas manqué pour faire le break sur un nouveau cadeau parisien (0-2, 54e). Un véritable coup sur la tête pour les Rouge & Bleu, qui ont failli voir le Russe inscrire un doublé mais son tir enroulé a été parfaitement détourné en corner par son compatriote Matvey Safonov (56e). Pour tenter de redonner espoir à son équipe, Luis Enrique a décidé de procéder à un triple changement avec les entrées d’Ousmane Dembélé, Senny Mayulu et Lee Kang-In. Et les entrants ont rapidement montré leur importance en apportant du dynamisme dans le jeu parisien. Cependant, les tentatives de Nuno Mendes (65e) et Bradley Barcola (69e) n’ont pas trouvé le cadre. Et à force de pousser, les Rouge & Bleu ont réduit la marque. Après un excellent travail d’Achraf Hakimi, le tir dévié de Bradley Barcola a redonné espoir au PSG (1-2, 74e). Mais l’ASM a rapidement douché les espoirs parisiens. Après une nouvelle claquette de Matvey Safonov (72e) sur un tir de Lamine Camara, c’est Folarin Balogun qui a trompé le portier russe d’une frappe lointaine déviée par Nuno Mendes (1-3, 73e). Malgré de nouvelles occasions d’Ousmane Dembélé (80e) et Nuno Mendes (84e), le PSG est passé proche du chaos avec un tir de Simon Adingra qui a touché la transversale (88e). Le PSG s’incline face à l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes et inquiète à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier gros duel remporté par Zaïre-Emery dans l’entrejeu.

4′ Grosse frayeur sur le but du PSG !!! Sur un centre précis de Caio Henrique, Zakaria se retrouve seul et peut reprendre de la tête devant Safonov. Heureusement pour les Rouge & Bleu, la tête du Suisse passe juste au-dessus.

6′ La réponse immédiate du PSG et quel mouvement collectif des Rouge & Bleu. Sur sa gauche, Nuno Mendes trouve Hakimi dans l’axe. Après un une-deux avec Barcola dans la surface, le Marocain voit son tir en bout de course être détourné par Köhn.

10′ Pas attaqué, Hakimi tente une frappe de loin du pied droit, mais cela n’est pas cadrée.

15′ L’AS Monaco doit déjà effectuer un changement. Touché à la cuisse après une accélération, Vanderson doit céder sa place à Teze. Un profil moins offensif que le Brésilien.

16′ Les Monégasques sortent très vite dans les pieds des Parisiens et les empêchent de construire leur jeu.

17′ Belle gestion de Pacho face à Akliouche, la frappe du Français n’est pas cadrée.

19′ Après une action rapide entre Kvaratskhelia et Nuno Mendes dans le couloir gauche, le tir du Portugais est trop croisé.

22′ Après un excellent travail de projection de Nuno Mendes, Barcola manque son contrôle dans la surface. Le ballon arrive sur Dro dont le tir est trop croisé.

24′ Sur une transition rapide menée par Vitinha, Kvaratskhelia est servi à gauche mais voit Kehrer réaliser un gros retour défensif pour dégager en corner le danger. Le corner qui suit ne donnera rien.

28′ BUT DE MONACO (0-1). Quelle erreur de Zaïre-Emery qui perd le ballon dans sa surface en tentant de sortir du pressing. Le ballon arrive sur Akliouche qui profite du cadeau pour ouvrir le score.

30′ Après une belle ouverture de Zabarnyi, Doué centre vers Kvaratskhelia. Nuno Mendes et Dro Fernandez n’arrivent pas ensuite à trouver une position de frappe.

32′ Belle défense de Zabarnyi face à Balogun. L’Ukrainien ne s’est pas fait prendre par l’accélération de l’attaquant américain.

37′ Après un contrôle trop long, Köhn est pressé par Barcola mais le Français est sanctionné d’une faute.

39′ Trouvé dans l’axe, Barcola élimine Teze et arme une frappe de loin, contrée en corner. Malgré un cafouillage dans la surface, la défense de l’ASM parvient à se dégager sur le corner.

41′ Lancé dans la profondeur, Barcola repique pour tenter de trouver un partenaire dans l’axe mais Camara réalise un bon retour défensif pour récupérer le ballon.

45′ Sur un centre de Nuno Mendes, Dro Fernandez est trop court pour reprendre le ballon. Dommage pour la recrue, qui était à l’origine de cette action.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+2 Le centre fort de Doué ne trouve pas preneur.

45’+6 C’est la pause au Parc des Princes. Profitant d’une erreur de Zaïre-Emery, l’AS Monaco mène au score (0-1). Le PSG devra montrer un autre visage pour renverser cette rencontre.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

49′ Bon retour défensif de Doué pour stopper un contre mené par Camara.

49′ Après un râteau sur Faes à droite de la surface, Kvaratskhelia manque son tir. Dommage pour les Parisiens.

50′ Après un bel échange avec Dro Fernandez, Barcola est pris dans le duel physique par Zakaria. Le ballon termine dans les gants de Köhn. Le PSG est bien revenu dans cette seconde période.

54′ BUT DE MONACO (0-2). Sur son premier ballon, Golovin profite d’un ballon mal renvoyé par Vitinha pour ne laisser aucune chance à Safonov.

56′ L’ASM proche du troisième but. Sur une frappe enroulée de Golovin, Safonov se détend parfaitement pour détourner en corner.

60′ Triple changement pour le PSG. Doué, Kvaratskhelia et Dro cèdent leur place à Dembélé, Mayulu et Lee.

62′ Sur un centre d’Hakimi, Nuno Mendes voit sa tête captée par Köhn. Le PSG va pousser pour réduire l’écart.

65′ Nouvelle tentative pour Nuno Mendes, mais cette fois-ci ce n’est pas cadrée.

69′ Après un échange avec Dembélé sur le côté droit, Lee centre pour Barcola au second poteau. Le Français se concentre pour reprendre de volée mais ça file au-dessus.

71′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAA (1-2). Après un excellent travail d’Hakimi, qui a repiqué dans l’axe, Barcola est trouvé à gauche de la surface. Son tir dévié par Teze trompe Köhn.

72′ Nouvelle claquette de Safonov. Après une longue percée de Camara, qui a percé le bloc parisien, le Sénégalais voit son tir détournée par Safonov.

73′ BUT DE MONACO (1-3). Après une perte de balle de Vitinha, Balogun tire de loin. La frappe déviée par Nuno Mendes trompe Safonov.

75′ Changement pour le PSG. Zaire-Emery cède sa place à G.Ramos.

79′ Sur un contre rapide, Dembélé part dans un rush et son tir est détourné par Köhn. Le ballon revient sur G.Ramos qui se jette mais cela termine dans les gants du portier monégasque.

80′ Après avoir mystifié Marissa d’un crochet dévastateur, Dembélé tente une frappe en force mais ce n’est pas cadrée.

84′ La frappe de loin de Nuno Mendes est repoussée par Köhn.

88′ La transversale trouvée par Adingra. Le PSG est proche du chaos sur chaque sortie de balle des Monégasques.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+1 Carton jaune pour Hakimi après une faute volontaire sur Camara, qui partait en contre.

90’+5 La frappe de Biereth est captée par Safonov.

90’+7 Le PSG s’incline au Parc des Princes face à l’AS Monaco (1-3). Les Rouge & Bleu peuvent voir le RC Lens revenir à une unité en cas de succès ce dimanche face à Metz. Les Parisiens inquiètent à quelques jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

25e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Benjamin Pages et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Thomas Léonard – VAR : Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj – Buts : Akliouche (28e), Golovin (54e), Barcola (71e), Balogun (73e) – Carton : Faes (45e+4), Balogun (71e), Camara (75e), Hakimi (90e+1)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro Fernandez (Mayulu, 60e), Vitinha, Zaïre-Emery (G.Ramos, 75e) – Doué (Lee, 60e), Barcola, Kvaratskhelia (Dembélé, 60e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Mayulu (60e), Lee (60e), G.Ramos (75e), Dembélé (60e), Mbaye

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro Fernandez (Mayulu, 60e), Vitinha, Zaïre-Emery (G.Ramos, 75e) – Doué (Lee, 60e), Barcola, Kvaratskhelia (Dembélé, 60e) Le XI du l’AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson (Teze, 15e), L.Camara, Bamba (Golovin, 54e), Caio Henrique (Mawissa, 54e) – Akliouche (Adingra, 81e), Balogun (Biereth, 81e), Coulibaly Remplaçants : Lienard, Mawissa (54e), Nibombé, Teze (15e), Golovin (54e), Adingra (81e), Biereth (81e), Brunner, Fati

: Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson (Teze, 15e), L.Camara, Bamba (Golovin, 54e), Caio Henrique (Mawissa, 54e) – Akliouche (Adingra, 81e), Balogun (Biereth, 81e), Coulibaly