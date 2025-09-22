Ligue 1 – Le PSG s’incline sur la pelouse de l’OM

Ce lundi soir (20h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en conclusion de la 5e journée de Ligue 1.

Au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or où nombre de ses joueurs sont concernés, le PSG dispute son Classique reporté face à l’Olympique de Marseille ce lundi soir (20h sur Ligue 1+). Et malgré des absences majeures (João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé), Luis Enrique a décidé de tenter un coup tactique avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans les rôles de pistons et une défense à trois composée de Marquinhos, Illia Zabarnyi et Willian Pacho. Face à leurs rivaux, les champions de France auront à coeur de poursuivre leur sans-faute en championnat.

Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, les Marseillais ont ouvert le score. Sur un centre dévié de Mason Greenwood, Lucas Chevalier manque son intervention aérienne et Nayef Aguerd en a profité pour ouvrir le score de la tête (1-0, 5e). Dans le dur face au défi physique proposé par l’OM, les Parisiens ont peu à peu mis le pied sur le ballon sans pour autant se procurer de réelle occasions dangereuses. Vitinha a tenté de trouver la faille d’une frappe lointaine mais Géronimo Rulli est resté vigilant pour repousser la tentative du Portugais (17e). Surveillé de très près par l’arrière-garde marseillaise, Khvicha Kvaratskhelia a également tenté de loin, mais son tir enroulé est passé de peu à côté de la cage adverse (31e). C’est même les Olympiens qui étaient proches de doubler la mise mais la frappe puissante d’Amine Gouiri a été détournée par Lucas Chevalier sur sa transversale (25e) puis le VAR a sauvé les champions de France avec un but refusé pour une position de hors-jeu de Benjamin Pavard (27e). Malmené par l’OM, le PSG se doit trouver les ressources pour renverser la rencontre.

En seconde période, on a assisté à une attaque-défense de la part du PSG. Cependant, la première grosse occasion est venue à l’heure de jeu avec un Achraf Hakimi dont le tir à ras-de-terre a été détournée par le portier adverse (59e). Face à une défense bloc-bas de l’OM, les tirs lointains de Vitinha (72e, 86e, 87e) n’ont pas trompé Géronimo Rulli ni la tête de Gonçalo Ramos. En manque d’idées, le PSG chute pour la première fois de la saison en Ligue 1.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi de ce 110e Classique est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ La première situation pour l’OM. Sur un centre de Greenwood, Gouiri est trouvé mais Zabarnyi détourne en corner. Ce dernier est repoussé par Chevalier.

5′ Ouverture du score de l’OM (1-0). Sur un centre de Greenwood dévié, Chevalier et à la lutte avec Aguerd mais se manque dans son intervention. Le ballon rentre dans les buts.

9′ Les Parisiens mettent le pied sur le ballon après cette ouverture du score rapide.

12′ Les Marseillais commettent beaucoup de fautes, toujours pas de carton jaune sorti par Brisard…

12′ Sur un coup franc plein axe obtenu par Vitinha, la frappe d’Hakimi passe au-dessus des cages de Rulli.

14′ Ramos proche de profiter d’une erreur de Balerdi dans la surface.

15′ Bon retour défensif de Nuno Mendes face à Weah, lancé en profondeur.

17′ La frappe puissante de loin de Vitinha est repoussée par Rulli.

18′ Carton jaune pour Pavard après une grosse faute en retard sur Kvaratskhelia.

22′ Belle sortie de Rulli face à F.Ruiz, qui était parfaitement lancé en profondeur par Vitinha.

25′ La transversale pour l’OM. Sur une frappe puissante de Gouiri, le ballon fracasse la barre de Chevalier. Le portier parisien dévie légèrement ce ballon sur sa barre.

27′ But refusé pour l’OM pour une position de hors-jeu de Pavard. Les Parisiens sont en dangers.

31′ La réponse du PSG !!! Sur une action individuelle sur son côté gauche, Kvaratskhelia tente une frappe enroulée qui passe juste à côté du but.

36′ Nuno Mendes est à terre après une semelle de Weah sur sa cheville. Le Portugais se relève difficilement.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 La frappe lointaine de Paixao passe à côté du but de Chevalier.

45’+3 C’est la pause au Vélodrome. L’OM mène au score grâce à un but d’Aguerd, qui a profité d’une sortie manquée de Chevalier. Les Parisiens devront montrer un autre visage pour répondre au défi physique des Marseillais.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté des Parisiens.

47′ Le centre dangereux d’Hakimi est repoussé par la défense olympienne.

49′ Le PSG est bien rentré dans cette seconde période et met la pression.

50′ Carton jaune pour Weah après une faute sur Nuno Mendes.

52′ Bonne défense de Zabarnyi pour détourner un centre de Weah.

54′ Excellente défense de Pacho devant Weah, qui avait tenté de le prendre de vitesse.

58′ Le PSG a le contrôle du ballon mais ne se procure pas d’occasion dangereuse.

59′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Gêné pour prendre sa chance devant la surface, Kvaratskhelia voit le ballon revenir sur Hakimi dont la frappe a ras de terre est détournée par Rulli.

64′ Changement tactique pour le PSG. Pacho cède sa place à Lee. Nuno Mendes retrouvera sûrement sa position de latéral gauche.

65′ Sur un centre précis de Nuno Mendes, la tête de Ramos passe juste au-dessus du but de Rulli. Le Portugais a été gêné par la déviation de Balerdi juste devant lui.

66′ Cela commence à ressembler à une attaque-défense pour le PSG.

71′ Le dégagement de Chevalier est contré par Aubameyang. Attention à ne pas payer cher des erreurs d’inattention.

72′ La frappe lointaine de Vitinha est une nouvelle fois repoussée par Rulli.

73′ Deuxième changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Mayulu.

79′ Les Marseillais gagnent du temps dans ces dernières minutes du match.

80′ Très bon coup-franc obtenu par Nuno Mendes. Le tir de Kvaratskhelia est complètement manqué.

81′ Lancé dans la profondeur, Greenwood voit Chevalier capter le ballon.

85′ Il reste cinq minutes dans le temps réglementaire pour égaliser.

86′ De loin, Vitinha tente de tromper Rulli d’un lob. Le gardien, avancé, est heureux de voir ce ballon passe juste au-dessus.

87′ Nouvelle frappe de Vitinha, cette fois-ci Rulli capte.

89′ Dernier changement pour le PSG. Mbaye prend la place de Ramos.

90′ Le centre de Nuno Mendes passe devant F.Ruiz et Marquinhos.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90′ Carton rouge pour De Zerbi après son comportement sur le bord terrain.

90’+4 Lancé dans la profondeur, Aubameyang bute sur Chevalier.

90’+5 C’est terminé. L’OM remporte le Classique face au PSG, une première en Ligue 1 depuis 14 ans pour les Marseillais. Le prochain match du PSG aura lieu samedi avec la réception de l’AJ Auxerre.

Feuille de match Olympique de Marseille / PSG

5e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Bastien Dechepy et Yohan Rouinsard – But : Aguerd (5e) – Cartons : Pavard (18e), Weah (50′), De Zerbi (carton rouge, 90e), Hojbjerg (90’+5)

Le XI de Marseille : Rulli – Pavard, Balerdi (c), Aguerd – Weah (Murillo, 78e), Hojbjerg, O’Riley, Emerson – Greenwood (Vaz, 89e), Gouiri (Nadir, 78e), Paixao (Aubameyang, 61e) Remplaçants : De Lange, Egan-Riley, Medina, Murillo (78e), Gomes, Vermeeren, Nadir (78e), Aubameyang (61e), Vaz (89e)

