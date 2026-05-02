Le PSG tenu en échec par le FC Lorient avant son match retour face au Bayern

Ce samedi après-midi, le PSG accueillait le FC Lorient en Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club parisien voulait faire un pas supplémentaire vers le titre de champion.

Avant de penser à sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devait disputer une rencontre avec un enjeu important. Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, le FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1). Les Rouge & Bleu avaient à coeur de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Mais avec le match retour face aux Bavarois en approche, Luis Enrique avait décidé d’opérer un large turnover. Ainsi, Renato Marin connaissait sa première titularisation en Ligue 1, tandis que Senny Mayulu, Dro Fernandez, Lee Kang-In ou encore Ibrahim Mbaye étaient titulaires.

Le résumé du match

Dans cette rencontre, le PSG a rapidement ouvert le score. Sur un centre de Désiré Doué, le gardien Yvon Mvogo a repoussé le ballon sur Ibrahim Mbaye, opportuniste (1-0, 6e). Cependant, les Merlus ont profité de l’attentisme de la défense du PSG pour rapidement égaliser par l’intermédiaire de Pablo Pagis (1-1, 12e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont tenté de reprendre l’avantage, mais Bradley Barcola (24e) et Désiré Doué (27e) n’ont pas trouvé le cadre, tandis que le portier lorientais a repoussé les tentatives de Senny Mayulu (34e) et Lee Kang-In (39e). De son côté, Lucas Hernandez a trouvé la transversale sur une tête (35e). Sans parvenir à emballer la rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont regagné les vestiaires sur ce score de parité (1-1).

En seconde période, le PSG a une nouvelle fois pris le jeu à son compte mais n’a pas réussi à se créer d’occasions franches. Face à cette situation, Luis Enrique a décidé de lancer João Neves et Warren Zaïre-Emery. Et sur son premier ballon, le Titi a redonné l’avantage d’une frappe de loin légèrement déviée (2-1, 62e). Puis, le coach parisien a décidé de lancer Pierre Mounguengue en Ligue 1. Mais le Titi est à l’origine de l’égalisation lorientaise. Sur une passe mal assurée en retrait, Aiyegun Tosin a éliminé Willian Pacho avant de tromper Renato Marin (2-2, 78e). Le jeune attaquant était proche de redonner l’avantage sur un tir (83e), puis Lucas Hernandez (85e) et Senny Mayulu (88e) ont touché le poteau de Yvon Mvogo. Malgré ces nombreuses situations, le PSG a été tenu en échec par le FC Lorient (2-2) avant d’affronter le Bayern Munich pour sa demi-finale retour de Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le FC Lorient. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens mettent leur jeu en place en occupant le camp des Lorientais.

4′ Gros pressing des Parisiens pour récupérer un ballon haut, mais la passe de Mayulu vers la surface est repoussée par la défense des Merlus.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAYEEEEE (1-0). Sur un centre de Doué, le gardien Mvogo repousse le ballon sur la tête de Mbaye, qui marque avec opportunisme. Quel travail de Doué au départ de l’action.

11′ Excellent retour défensif de Mayulu.

12′ EGALISATION DE LORIENT PAR PAGIS (1-1). Sur un centre, la défense parisienne est trop attentiste et l’attaquant lorientais conclut d’un plat du pied. Trop d’attentisme sur cette action.

19′ Bien servi dans la profondeur par F.Ruiz, Barcola centre vers Mbaye, mais Talbi dégage en corner.

20′ Sur corner, Mayulu est trouvé au second poteau mais la reprise de volée du Titi s’envole dans les tribunes.

24′ Sur une belle action construite des Parisiens, Barcola est trouvé à gauche, mais son tir enroulé passe juste à côté du poteau de Mvogo.

27′ Quel slalom de Désiré Doué dans la défense de Lorient, mais le tir du Golden Boy n’est pas cadré. Quel dommage.

30′ Sur une remise de Doué, Mbaye tente de percer la défense avec une accélération mais le Titi est repris.

34′ Sur un corner tiré par Lee, Mayulu est trouvé une nouvelle fois au second poteau. Sa reprise de volée avec rebond était proche de tromper Mvogo, qui claque en corner.

35′ La transversale du PSG. Sur un nouveau corné joué à deux, Lucas Hernandez est trouvé de la tête, mais cela termine sur la transversale.

39′ Après une récupération haute de Barcola, Lee est trouvé à l’entrée de la surface. La frappe enroulée du Sud-Coréen est détournée en corner par Mvogo.

44′ La frappe de loin de F.Ruiz n’est pas cadrée.

45′ C’est la pause au Parc des Princes. Après avoir ouvert le score par Mbaye, le PSG a vu Lorient rapidement égaliser. Malgrés plusieurs situations pour reprendre l’avantage, les Rouge & Bleu rentrent aux vestiaires avec un score de parité (1-1).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Carton jaune pour L.Hernandez après une semelle sur Katseris.

48′ Sur un coup franc tiré par Pagis, Talbi prend le meilleur sur la défense du PSG mais sa tête n’est pas cadrée.

54′ La frappe de Doué est trop écrasée, Mvogo capte le ballon.

57′ Après avoir débordé sur son côté gauche, Barcola centre et la défense renvoie mal le ballon sur Mbaye, dont le tir est contré.

61′ Double changement pour le PSG. Mbaye et F.Ruiz cèdent leur place à Zaïre-Emery et J.Neves.

62′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE ZAIRE-EMERY (2-1). Sur son premier ballon, le Titi frappe de loin. Le ballon légèrement dévié par Talbi trompe Mvogo.

71′ Trouvé dans la surface par Zaïre-Emery, Lee voit son tir être contré par la défense.

75′ Changement pour le PSG. Doué cède sa place à Mounguengue, qui fête sa première avec les Rouge & Bleu.

78′ EGALISATION DE LORIENT PAR TOSIN (2-2). Sur une passe mal assurée de Mounguengue, l’entrant Tosin élimine Pacho puis trompe Marin.

81’Mounguengue était proche de rattraper son erreur mais son tir est repoussé par Mvogo.

83′ L’arrêt de Marin sur Tosin, qui avait une nouvelle fois éliminé Pacho.

85′ LE POTEAU DE L.HERNANDEZ. Sur un corner de Lee, le Français fracasse le montant de Mvogo.

88′ NOUVEAU POTEAU POUR LE PSG. Sur un coup franc de J.Neves mal repoussé par la défense de Lorient, Mayulu s’arrache pour piquer le ballon au dessus de Mvogo, mais le poteau finit sur le poteau.

90′ Après une grosse récupération de L.Hernandez, Barcola repique dans l’axe et tente de frappe mais la défense dévie en corner.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 Le PSG pensait obtenir un penalty pour une possible main. Après visionnage des images, le ballon n’a pas touché la main du Lorientais.

90’+6 C’est terminé, le PSG est tenu en échec par le FC Lorient (2-2). Les Parisiens ont mené deux fois au score avant d’être à chaque fois rejoint au score. Paris compte sept points d’avance avant le match du RC Lens.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Lorient

32e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Julien Schmitt et Hakim Ben El Hadj – Buts : Mbaye (6e), Pagis (12e), Zaïre-Emery (62e), Tosin (78e) – Carton : L.Hernandez (47e)

Le XI du PSG : Marin – Mayulu, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Dro Fernandez, F.Ruiz (c) (Zaïre-Emery, 61e) – Doué (Mounguengue, 75e), Barcola, Mbaye (J.Neves, 61e) Remplaçants : Laurendon, Marquinhos, Cordier, Coulibaly, Zaïre-Emery (62e), J.Neves (62e), Kvaratskhelia, Dembélé, Mounguengue (75e)

: Marin – Mayulu, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Dro Fernandez, F.Ruiz (c) (Zaïre-Emery, 61e) – Doué (Mounguengue, 75e), Barcola, Mbaye (J.Neves, 61e) Le XI de Lorient : Mvogo – Talbi, Faye, Adjei, Kouassi – Abergel (c), Cadiou, Avom (Makengo, 72e), Katseris (Yongwa, 80e) – Pagis (Karim, 72e), Dieng (Tosin, 72e) Remplaçants : Kamara, Yongwa (80e), Touré, Makengo (72e), Karim (72e), Silva, Bamba, Tosin (72e), Soumano

: Mvogo – Talbi, Faye, Adjei, Kouassi – Abergel (c), Cadiou, Avom (Makengo, 72e), Katseris (Yongwa, 80e) – Pagis (Karim, 72e), Dieng (Tosin, 72e)