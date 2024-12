Ligue 1 – Le PSG voit son avance en tête se réduire

Le PSG reste sur deux matches nuls consécutifs en Ligue 1. Ses poursuivants, Marseille et Monaco grappillant des points.

Le PSG fait du surplace en Ligue 1. Après avoir concédé le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Nantes (1-1), le club de la capitale a de nouveau partagé les points sur la pelouse d’Auxerre vendredi soir (0-0). Avec ces deux mauvais résultats, le club de la capitale a permis à ses deux poursuivants, Marseille et Monaco, de se rapprocher. Samedi soir, les Monégasques avaient mis la pression sur les Olympiens en s’imposant à domicile contre Toulouse (2-0). Hier soir, les Marseillais ont repris la deuxième place en allant s’imposer sur la pelouse de Saint-Étienne (0-2). Les deux clubs pointent désormais à cinq points du PSG.

Lyon s’impose avant le PSG, Montpellier n’y arrive pas

Futur adversaire du PSG, l’Olympique Lyonnais s’est facilement imposé sur la pelouse d’Angers (0-3). Après avoir obtenu un bon nul sur la pelouse du Parc des Princes, les Nantais se sont imposés dans le derby face au Stade Rennais grâce à un but de Moses Simons (1-0). Dans le duel d’européens, Lille a battu le Stade Brestois (3-1) et confirme son très bon début de saison. De leur côté, les Brestois poursuivent leur saison difficile en championnat. Opposé au RC Lens, Montpellier poursuit sa série galère avec une défaite (2-0) et une dernière place au classement.

A voir aussi : Ligue 1 – Joao Neves nommé pour le plus beau but du mois de novembre

Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

Lille / Brest (3-1)

Auxerre / PSG (0-0)

Monaco / Toulouse (2-0)

Nice / Le Havre (2-1)

Angers / Lyon (0-3)

Lens / Montpellier (2-0)

Nantes / Rennes (1-0)

Strasbourg / Reims (0-0)

Saint-Etienne / Marseille (0-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 34 pts (+26) Olympique de Marseille – 29 pts (+14) AS Monaco – 29 pts (+12) LOSC – 26 pts (+10) Olympique Lyonnais – 25 pts (+9) OGC Nice – 23 pts (+9) RC Lens – 23 pts (+5) AJ Auxerre – 20 pts (+0) Stade de Reims – 19 pts (+2) Toulouse FC – 18 pts (-1) Stade Brestois – 16 pts (-6) Stade Rennais – 14 pts (-2) FC Nantes – 14 pts (-4) RC Strasbourg – 14 pts (-5) Angers SCO – 13 pts (-10) AS Saint-Etienne – 13 pts (-21) Le Havre – 12 pts (-15) Montpellier HSC – 8 pts (-23)