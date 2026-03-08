Ligue 1 – Le RC Lens déroule face à Metz et se rapproche du PSG

Le RC Lens a parfaitement profité du faux pas du PSG face à l’AS Monaco pour revenir à un point des Rouge & Bleu en tête du classement.

La course pour le titre entre le PSG et le RC Lens se poursuit. Battue par l’AS Monaco (1-3) vendredi, l’équipe de Luis Enrique ne s’est pas rassurée avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (11 mars) et reste sous la menace des Sang & Or en Ligue 1. Possédant quatre points d’avance avant cette 25e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu pouvaient voir la formation de Pierre Sage revenir à un point.

Le RC Lens revient à un point du PSG

Pour cela, le RC Lens devait s’imposer face au FC Metz ce dimanche après-midi. Et le club artésien n’a pas laissé de place au suspense face à la lanterne rouge du championnat. Supérieurs à tous les niveaux, les Lensois ont dû attendre la fin du premier acte pour ouvrir le score. Dans un match à sens unique, le joueur prêté par l’AS Roma, Saud Abdulhamid, a inscrit son premier but en Ligue 1 d’une belle demi-volée (1-0, 44e). Une juste récompense pour le RCL à la pause. Et dès le retour des vestiaires, les Sang & Or ont rapidement fait le break en quelques minutes. Florian Thauvin a inscrit le deuxième but de la rencontre sur le coup d’envoi de la seconde période (2-0, 46e), puis, quelques minutes plus tard, Amadou Haidara, entré à la pause, a mis fin au suspense d’une frappe croisée du pied gauche (3-0, 52e). Un succès tranquille pour le RC Lens (3-0) qui met la pression sur le PSG (1er, 57 pts) en revenant à un point au classement (2e, 56 pts).

Le RC Lens pourrait même prendre la tête du championnat le week-end prochain lors de son déplacement sur la pelouse du FC Lorient (samedi 14 mars à 17h), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. En effet, le match PSG / FC Nantes, initialement prévu le week-end prochain, a été reporté au 20 avril prochain afin que le club parisien puisse préparer au mieux son huitième de finale de la Ligue des champions face à Chelsea (11 et 17 mars).

𝘾𝙤𝙪𝙥 𝙙’𝙚𝙣𝙫𝙤𝙞 –> 𝗯𝘂𝘁

Le @RCLens n’avait pas le temps 🚀



Mais qu’a bien pu dire Pierre Sage à ses hommes dans le vestiaire ? 😭#RCLFCM pic.twitter.com/vG0EwTrJqM — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026