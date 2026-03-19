Ligue 1 : le RC Lens pas totalement fermé à un report de son match face au PSG

Entre ses deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le PSG doit disputer une rencontre importante dans la course au titre en Ligue 1 face au RC Lens.

Le mois d’avril du PSG sera très chargé. En effet, dès le retour de la trêve internationale, l’équipe de Luis Enrique enchaînera les rencontres tous les trois à quatre jours. Les Rouge & Bleu devront notamment négocier avec brio l’enchaînement de folie : Liverpool (8 avril) – RC Lens (11 avril) – Liverpool (14 avril), en l’espace de six jours.

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L’idée du report doit faire sens

Si le PSG a pu préparer sereinement son huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea grâce au report de son match face au FC Nantes au 22 avril prochain, ce procédé pourrait-il être réitéré pour la double confrontation face aux Reds ? Si cette situation semble être une aubaine pour le RC Lens, qui lutte avec les Rouge & Bleu pour le titre, les Sang & Or ne sont pas totalement fermés à l’idée de reporter cette rencontre, qui se disputera au stade Bollaert-Delelis le samedi 11 avril (17h sur beIN SPORTS 1), comme le rapporte RMC Sport. Pour l’instant, le club parisien n’a pas encore fait la demande mais « du côté du RC Lens, on explique ne pas être totalement fermé si cette demande arrive et ‘fait sens’ pour le club. Mais cela dépendra de la solution qui est envisagée alors que les hommes de Pierre Sage sont toujours en lice en Coupe de France, avec une demi-finale contre Toulouse le 21 avril, ce qui réduit les possibilités dans le calendrier », explique le média sportif.

La semaine passée, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, avait fait savoir qu’il n’accepterait pas une telle décision : « C’est trop tard puisque le match est programmé, alors que celui de Nantes ne l’était pas (…) Je pense que le PSG n’a pas besoin de ça pour être compétitif contre nous. » De son côté, La Voix du Nord précise que « du côté du RC Lens, on fait savoir que le PSG n’a pas pris attache avec le club, ni avec la LFP et qu’aucune démarche n’est en cours à cet instant. La demande n’existe donc pas pour le moment du moins. » Reste désormais à savoir si le PSG en fera la demande, à trois semaines du match, et si la LFP et le RC Lens y seront favorables.