Ligue 1 – Lens s’incline à Lorient , le PSG reste leader

Avec le report du match PSG / Nantes, le RC Lens avait une belle occasion de prendre seul la tête du classement. Mais les Sang & Or ont manqué le coche sur la pelouse du FC Lorient.

Avec son week-end sans match, en raison du report de PSG / Nantes au 20 avril prochain, le club de la capitale pouvait voir le RC Lens prendre seul la tête du classement à l’occasion cette 26e journée de Ligue 1. Comptant un point de retard sur le leader parisien, l’équipe de Pierre Sage devait s’imposer sur la pelouse du FC Lorient ce samedi après-midi. Mais le club artésien a raté cette belle occasion.

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Le RC Lens reste à un point du PSG

Mis sous pression par des Merlus mordants, le RC Lens a logiquement concédé l’ouverture du score. Sur un corner mal repoussé par la défense lensoise, Bamba Dieng, seul dans les six mètres, a donné l’avantage à son équipe (1-0, 18e). En difficulté dans le jeu jusque-là, les Sang & Or se sont peu à peu réveillés, mais le portier Yvon Mvogo est resté vigilant face aux tentatives d’Abdallah Sima et Florian Thauvin. Dès le retour des vestiaires, le RCL est parvenu à égaliser grâce à Odsonne Edouard. Suite à une relance manquée par la défense lorientaise, l’ancien Parisien a placé une frappe de 20 mètres, qui a trompé le portier adverse (1-1, 49e).

Une égalisation qui a redonné confiance au dauphin du PSG. Et pourtant, c’est bien le FC Lorient qui a repris l’avantage dans cette rencontre. Tout juste entré en jeu, l’attaquant béninois Aiyegun Tosin a été à la conclusion d’un centre pour tromper Robin Risser avec réussite (2-1, 65e). Un but qui a donc offert la victoire aux Merlus. Avec cette défaite, le RC Lens a raté une très belle occasion de prendre la tête du championnat et reste donc à un point du PSG, qui compte un match en moins.