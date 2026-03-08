Ligue 1 – Lens veut saisir l’opportunité offerte par le PSG

Avec sa défaite contre Monaco vendredi soir (1-3), le PSG peut permettre à Lens de revenir à un point ce dimanche. Les Lensois veulent saisir cette occasion.

La course au titre en Ligue 1 est palpitante. Après avoir repris la tête de la Ligue 1 il y a quinze jours, et après avoir pris quatre points d’avance sur Lens la semaine dernière, le club de la capitale s’est incliné vendredi soir contre l’AS Monaco (1-3) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Avec ce revers, le club de la capitale offre la possibilité aux Lensois de revenir à un point en cas de succès ce dimanche après-midi (15 heures) à Bollaert contre le FC Metz, lanterne rouge du championnat. Avant cette rencontre, Matthieu Udol et Pierre Sage sont revenus sur cette défaite du PSG.

« Aujourd’hui, notre seule obsession c’est de battre Metz »

« Ça reste une bonne nouvelle, une défaite du PSG. Ça peut nous permettre de recoller à un point, lance Matthieu Udol dans des propos relayés par RMC Sport. Donc, à nous de faire le job contre Metz. C’est sûr que ça rajoute ce petit challenge-là de recoller au PSG, même si l’objectif de cette semaine était de tout remporter. Gagner nous permettra de valider une bonne semaine. » De son côté, Pierre Sage veut que son équipe fasse le travail contre Metz. « Aujourd’hui, notre seule obsession c’est de battre Metz. Ce qui s’est passé hier soir, ce n’est pas quelque chose de positif pour nous tant que l’on aura pas battu Metz. Faisons déjà notre travail. »