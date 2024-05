Ligue 1 : Les 5 raisons de regarder Metz / PSG

Dimanche, le PSG affrontera Metz pour la 34ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui paraît anodine, mais qui cache tout de même des enjeux.

Le club de la capitale joue son dernier match de la saison en Ligue 1 Uber Eats ce dimanche 19 mai à 21h00. Une rencontre qui aura lieu dans l’enceinte des Grenats : le stade Saint-Symphorien. Le PSG, déjà champion, pourrait ne donner que peu d’importance à cette affiche. Mais, les enjeux cachés sont grands, et pourraient donner beaucoup d’indications sur l’avenir du projet porté par Luis Enrique. Du côté du FC Metz, leur survie dans l’élite du football français est en jeu. Canal Supporters vous dévoile les 5 raisons de regarder le duel opposant Metz au PSG.

1. Un record d’invincibilité à la clé

Cette saison, le club francilien a pris 40 points à l’extérieur en Ligue 1 Uber Eats (12 victoires et 4 nuls). Contre Nice, Les hommes de « Lucho » ont égalés un record vieux de 54 ans, détenu par l’ASSE lors de la saison 1969-1970. Avec cette rencontre à venir contre Metz, les Parisiens ont l’occasion de devenir l’équipe comptant le plus de points en déplacement de l’histoire de la Ligue 1 dans un championnat à 18 équipes ! En outre, le club de la capitale n’est plus qu’à 1 match de devenir la première équipe du championnat de France à ne perdre aucune rencontre à l’extérieur lors d’une saison complète. Cette rencontre peut écrire un peu plus l’histoire du Paris Saint-Germain.

2. La dernière de Kylian Mbappé

Ce n’est plus un sujet tabou, ni un secret. Kylian Mbappé va quitter le PSG. Après avoir marqué l’histoire du championnat français avec ses 246 matchs et 191 buts, le français devrait découvrir le championnat espagnol, direction Madrid. Mais avant de faire ses adieux à la Ligue 1, le numéro 7 devra défendre ce dimanche, pour une ultime fois en championnat, les couleurs Rouge & Bleu.

3. L’avenir de certains joueurs

L’attention devra être aussi portée sur le XI de départ de Luis Enrique, le technicien espagnol l’a lui-même affirmé : « mes actes diront ce que je pense. » On peut penser au cas de Manuel Ugarte, en sur-régime en début de saison, l’Uruguayen a peu à peu disparu du XI de départ de « Lucho », intégrant la rotation. En témoigne son très faible temps de jeu ces dernières semaines : 119 minutes jouées sur 540 possibles (6 matchs). Interrogé sur le numéro 4, Luis Enrique avait d’ailleurs botté en touche » Je ne crois pas que ce soit juste de faire maintenant une analyse individuelle pour un tel joueur. Les décisions sont là, il faut attendre que ces trois matches soient passés pour faire un bilan aussi juste que possible. Notre objectif est que l’équipe soit plus forte la saison qui vient. On y travaille depuis le début de la saison. C’est un défi, mais qui est très stimulant, je suis prêt. » Rien de rassurant pour l’avenir du milieu de 23 ans. On peut aussi notifier le cas Milan Skriniar, qui a perdu sa place de titulaire depuis sa blessure contre Toulouse lors du Trophée des Champions, ou encore Marco Asensio, condamné à un rôle de super-sub. Carlos Soler est lui aussi plus que jamais sur le départ, au même titre que Gonçalo Ramos qui, malgré ses buts « sauveurs » lors des dernières rencontres, n’a pas l’air de faire l’unanimité dans l’esprit de l’entraîneur parisien. Ce duel face au Grenats devrait donc donner des indications sur les joueurs que Luis Enrique considère pour la suite de son projet.

4. Les titis

« Je suis très heureux que des jeunes du centre de formation jouent avec nous, cette génération 2006 est vraiment prête à jouer et nous aider. C’est un message pour toute la jeunesse de Paris et de toute l’Île-de-France : si vous travaillez bien sur le terrain, le club va vous donner la possibilité de vous exposer. Ça crée une très bonne identité. Yoram Zague a marqué, et Senny Mayulu l’a également fait plus tôt cette saison. C’est bien pour le club, qui continue à développer son centre de formation, que ses joueurs sachent qu’ils peuvent jouer en équipe première s’ils montrent l’implication et la rigueur nécessaires. C’est un très bel objectif. » Cette déclaration indique clairement la volonté du technicien asturien de s’appuyer sur la jeunesse pour le projet Rouge & Bleu. Le match contre Metz dimanche, pourrait donner une indication sur les « titis » faisant partie de l’avenir parisien, comme Yoram Zague et Senny Mayulu. En revanche, Ethan Mbappé ne devrait pas faire partie des plans pour les années à venir, au vu de son temps de jeu, et de sa non-présence régulière dans le groupe professionnel. Une absence lié au départ de son frère ? Une hypothèse probable, quand on voit que le titi n’est apparu que 3 fois dans le groupe parisien depuis les premières rumeurs indiquant que son aîné n’allait pas prolonger, courant février. Avant ces échos, Ethan Mbappé avait été convoqué 8 fois, dont 5 d’affilée, par son entraîneur. Depuis, 2 convocations avec les pros, pour seulement 17 minutes de jeu contre le FC Lorient. Dommage collatéral.

5. Metz en danger

À la 16ème place du classement de Ligue 1, Metz se retrouve dans une position délicate. Avec 29 points au compteur, les Messins peuvent toujours espérer le maintien. Mais pour cela, il faudra battre le PSG afin de revenir à la hauteur du Havre (32 points), qui défiera l’Olympique de Marseille. En cas de défaite face à Paris, les Grenats devraient bel et bien disputer les barrages contre le 3ème de Ligue 2 : l’AS Saint-Étienne.