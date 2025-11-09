Ligue 1 – Les chiffes-clés avant OL / PSG

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais avec pour ambition de retrouver son fauteuil de leader avant la trêve internationale.

Dernier match pour le PSG avant la trêve internationale de novembre. En conclusion de la 12e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Actuellement troisième du championnat, le champion de France en titre devra s’imposer pour récupérer son trône. Mais Luis Enrique sera privé de quatre éléments majeurs (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé). Et avant cette rencontre, l’historien du PSG, Michel Kollar, a partagé des chiffres autour de ce OL / PSG, via le site officiel du club.

Le 100e match au PSG pour Lee Kang-In

Ce sera la 112e rencontre entre les deux formations, seul l’AS Monaco fait mieux (115 matchs). Le bilan est à l’avantage des Rouge & Bleu avec 50 victoires, 29 nuls et 32 défaites. Ces dernières saisons, cette affiche tourne en faveur des Parisiens. En effet, le PSG pourrait remporter un cinquième succès de rang face aux Gones (4-1 à Lyon le 03/09/2023, 4-1 au Parc des Princes le 21/04/2024, 3-2 à Lyon le 23/02/2025 en championnat et le succès en finale de la Coupe de France 2-1 à Villeneuve-d’Ascq, le 25/05/2024), ce qui serait un record dans l’histoire du club. Sur la pelouse de l’OL, les Parisiens restent notamment sur six matchs sans défaite.

Le club de la capitale se montre très prolifique lors de ses confrontations face aux Lyonnais. En effet, Paris a inscrit 178 buts face à Lyon, un record devant l’AS Saint-Etienne (175). À noter que les deux formations ne se sont plus quittées sur un score de 0-0 depuis le 24 avril 2009, soit une série de 32 matchs. Enfin, au niveau individuel, Lee Kang-In pourrait disputer son 100e match sous les couleurs parisiennes. Un cap symbolique pour le Sud-Coréen qui retrouve confiance ces dernières semaines.