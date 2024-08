Pour son premier match de la saison 2024-2025, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Havre (1-4). Et quelques records ont été battus durant cette rencontre.

Le PSG a parfaitement entamé son nouvel exercice. En déplacement sur la pelouse du Havre ce vendredi, en ouverture de la saison 2024-2025 de Ligue 1, les champions de France en titre ont réalisé un grand finish (1-4) pour ramener les trois points de leur voyage en Normandie. Après cette rencontre, le club parisien a partagé quelques chiffres sur son site internet.

Le onze le plus jeune de l’histoire du club

Avec ce succès, le PSG a remporté 8 de ses 10 derniers matches inauguraux en Ligue 1. Et pour obtenir cette victoire, Luis Enrique a aligné le onze de départ le plus jeune de l’histoire du club avec une moyenne d’âge de 22 ans et 192 jours, battant ainsi le précédent record du 28 mai 1985 face à Nancy (22 ans et 314 jours). Cette rencontre face au Havre a permis à plusieurs joueurs d’effectuer leur première sous le maillot parisien : Willian Pacho, João Neves et Ibrahim Mbaye. Entré en cours de jeu, l’international portugais a délivré 2 passes décisives pour ses débuts en Ligue 1, seul Bonaventure Kalou a fait mieux au 21e siècle avec 3 passes décisives le 29 juillet 2005 contre Metz. Concernant le Titi du PSG, il est devenu le plus jeune joueur titulaire en match officiel avec le PSG à l’âge 16 ans, 6 mois et 23 jours, effaçant des tablettes son coéquipier Warren Zaïre-Emery (16 ans, 9 mois, 29 jours).

Concernant les buteurs du match, Lee Kang-In a ouvert le score dès la 2e minute de jeu. Avec ce but précoce, le Sud-Coréen a marqué le plus le plus rapide d’un début de saison de Ligue 1 (2 minutes et 4 secondes) depuis 2009. Les Rouge & Bleu ont également pu compter sur les réalisations de leurs trois internationaux français, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, pour arracher la victoire en fin de match. « C’est d’ailleurs la 2e fois de l’histoire du PSG seulement que 3 remplaçants sont buteur lors d’un même match en Ligue 1 (après le 3 septembre 1996 contre Montpellier : 1 but chacun également de Dely Valdes, Leonardo et Laurent Fournier) », rapporte le club parisien sur son site internet.